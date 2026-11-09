Aragón reclama una auditoría sobre Adif y las vías: "Los ciudadanos tienen derecho a ver los informes del Ministerio"

El Gobierno de Aragón ha solicitado este lunes una auditoría interna sobre el funcionamiento de Adif y otra externa acerca del estado de las vías en la red de Alta Velocidad.

Así lo ha explicado el presidente Jorge Azcón tras reunirse con distintos expertos del sector. Del encuentro ha surgido una declaración institucional y el encargo a la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio para elaborar un informe sobre el perjuicio del corte total de la Alta Velocidad.

"Los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado real de las vías y del sistema ferroviario, a conocer todos los informes del Ministerio (de Transportes) que han llevado a hacer un día unas declaraciones y al siguiente las contrarias", ha valorado Azcón.

Azcón se ha referido en este sentido a los últimos pronunciamientos del ministro de Transportes, Carlos Cuerpo. Ahora, la institución descarta cortar el tramo entre Madrid y Barcelona para acometer las obras de renovación

"La opinión de Cuerpo hoy es una, mañana otra y al día siguiente puede volver a cambiar", ha continuado. Para el presidente, el cambio de Óscar Puente por Cuerpo es un "parche" fruto de los accidentes: "Es un problema lo que antes era una marca de orgullo de este país".

El líder de la DGA ha advertido también sobre que la falta de Presupuestos Generales del Estado ha tenido "consecuencias directas" en el mantenimiento de la red.

Amenaza

Así las cosas, Azcón ha cifrado en 22 millones de euros el corte prolongado (seis meses) de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, que en Aragón también transita por Calatayud. Las soluciones alternativas supondrían unos 100 millones de sobrecoste, ha dicho.

"El impacto sería mucho mayor", ha continuado, y por ello se ha solicitado el informe a la Fundación Basilio Paraíso.

La DGA y los distintos participantes en la declaración institucional han exigido al Ministerio un "plan de choque" y contar con "una estrategia a largo plazo" en el ancho de vías. El objetivo es asegurar la compatibilidad con la red europea.

En la reunión han participado Iñaki Barrón de Angoiti, director técnico de la Alianza Europea corREDores.eu y ex presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF); Salvador Galve Martín, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR) y Rafael López Guarga, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Aragón y vicepresidente de la Alianza Europea corREDores.eu.

También Ignacio Martínez Ruiz, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) en Aragón; Marta Fontecha Peciña, miembro del grupo nacional de expertos sobre infraestructuras inteligentes del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación; Antonio Pérez Casañ, miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR) y ex directivo de RENFE; y Francisco Serrano Luis, director de gestión del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR) y Secretario de la Alianza Europea corREDores.eu.

En declaraciones a los medios, Azcón ha confirmado su asistencia el martes al funeral por las víctimas del accidente de Urda (Toledo). "Tiene la importancia de expresar el sentir mayoritario de los aragoneses", ha