Las redes ponen picante a la precampaña en Aragón: jabalís, manuales 'para dummies' y extra de IA para ganar el 29-N

La precampaña vuelve a subir de decibelios tras la tragedia de Urda. PP, PSOE, Vox, CHA-Frente Amplio y Teruel Existe despliegan ya toda su artillería para movilizar a su electorado de cara al decisivo domingo 29.

El 'cambio de marcha' ha devuelto protagonismo a las redes sociales, donde la inteligencia artificial, los memes y los fotomontajes se abren paso como herramienta para convencer y vencer al contrario.

Solo en la última semana se ha podido ver a Pilar Alegría recomendando a Feijóo un 'Manual de historia para dummies' o al famoso jabalí de las Fiestas del Pilar corriendo junto a Pedro Sánchez y a Carlos Cuerpo... justo tras la dimisión de Óscar Puente.

Cada partido tiene su tono y sus límites, pero todos tienen algo claro: "Si no estás en redes, una parte de tu electorado no te escucha".

Las cuentas de PP y PSOE son las que más van 'al choque'. En el caso de los populares, basta con entrar a su perfil de X -antes Twitter- para toparse con un cartel con la foto de Óscar Puente en el que se lee: 'Puente dimite, al 'puto amo' lo echamos el 29N'.

La filosofía global parte de dos preceptos: dar a conocer a los cabezas de lista y dar toda la difusión posible a los mensajes clave de la campaña.

Los populares no ocultan que la tragedia ferroviaria "ha cambiado" los planes iniciales, ya que "ha puesto de relieve el espantoso estado de las infraestructuras" y ha vuelto a señalar a la "corrupción latente" del PSOE.

Eso se traduce en redes en una denuncia constante con mensajes de los principales líderes y recortes con los titulares de prensa más impactantes.

"Uso y abuso" de bots

En el PP ven normal las refriegas con el PSOE mientras se mantengan en un nivel adecuado. Lo que no aceptan de tan buen grado es el "uso y abuso" de bots por parte de los socialistas.

"Se puede ver fácilmente en los comentarios de X. Hay un montón de cuentas anónimas con apenas 10 seguidores que utilizan un lenguaje muy fuerte y grosero", comentan.

Cada campaña obliga a hacer un esfuerzo "muy intenso" en redes; más incluso que fuera de ellas.

"Es una comunicación directa muy interesante con el ciudadano", agregan.

Esto no quiere decir que sea fácil. Especialmente teniendo en cuenta que "hay que especializarse" y adaptar el mensaje a cada público.

"No es lo mismo un usuario de X que uno de Instagram o de TikTok. Tienes que tener un discurso adecuado y, por lo tanto, no puede ser el mismo en todas las redes", señalan.

Un canal bidireccional

En el perfil del PSOE-Aragón, además de videotutoriales para votar por correo "en cinco sencillos pasos" y de sacar punta al lapsus de Jorge Azcón durante la presentación del presupuesto con la palabra 'impeorable', aparecen memes de Mariano Rajoy o respuestas a las ruedas de prensa del PP.

También vídeos como el de diputado y portavoz de la Ejecutiva del PSOE-Aragón Jesús Morales, en el que celebra la victoria en Brasil y el 'zarpazo' demócrata a Donald Trump y avisa de que "no hay dos sin tres".

El partido asegura tener dos máximas: si se usa el humor, que sea respetuoso y no utilizar vídeos de IA para "deshumanizar al adversario" como los lanzados por el PP nacional con el rostro y las voces de Ábalos o Begoña Gómez.

"No queremos caer en lo que están haciendo otros. Ni todo vale ni hay que pasarse de frenada", señalan.

Los socialistas tienen abiertos canales de Whatsapp con el objetivo de que la comunicación sea bidireccional.

"Las redes también sirven para escuchar los problemas de la gente, sean o no votantes del PSOE", razonan.

En este caso, uno de los grandes protagonistas es el exdelegado del Gobierno, Fernando Beltrán.

Su perfil no es el más digital, pero estos últimos días se le ha podido ver en redes tocando la batería o entrando a comprar pan a la panadería de Almonacid de la Sierra.

Azcón y Alegría tampoco dudan en entrar al cuerpo a cuerpo a través de sus cuentas personales. Esta semana, el líder popular se jactaba del "zasca" de su portavoz nacional a la exministra y ella le pedía que no fuera "tan boomer".

En esta vuelta a la precampaña no han faltado las referencias al parador de Teruel, a los aplausos del PP a Mazón o al giro de 180 grados del PSOE sobre la dimisión de Puente y su 'no todos somos iguales'.

Lenguaje "contundente"

El tono, avisan unos y otros, va a ir in crescendo. Y quizá consciente de ello, la propia Alegría lanzó un vídeo dedicado a sus 'haters'... mientras se hacía una tortilla francesa con queso.

"Desde que se han convocado las elecciones he visto en mis redes una catarata de insultos de perfiles con uno o ningún seguidor. No perdáis el tiempo conmigo con vuestras muestras de rabia. A mí me da exactamente igual, yo voy a seguir trabajando en lo que creo y en lo que me gusta. Tanta rabia y tanta ansiedad no tiene que ser buena, afirmaba.

Aunque el uso de la IA es ya incuestionable, a partidos como Vox le ha jugado alguna que otra mala pasada.

Su póster del cabeza de lista por Teruel, Daniel Alda, con imágenes de la ciudad creadas con IA, ha levantado cierta 'polvareda digital'.

No obstante, desde la formación lo califican de "anécdota", ya que lo que cuenta es su "compromiso absoluto" con las autovías y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

En su caso, los vídeos cortos y perfectamente editados son ya marca de la casa. Saben a quién se dirigen y cómo hacer llegar su mensaje, algo que explica su éxito entre el votante joven.

En estos últimos días los han usado tanto para sacar pecho de sus logros en el presupuesto autonómico de 2027 con el hashtag 'cumpliendo' como para atacar a la "corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Tenemos claro que no necesitamos florituras ni artilugios para vender cosas que no son reales. Nuestro punto fuerte es el mensaje y el triángulo 'prioridad nacional, desregulación y remigración'", apuntan.

CHActivistas

En CHA han decidido impulsar un 'ejército' de 'CiberCHActivistas al calor del 'Ejército de Lula' en Brasil para hacer llegar su mensaje sin filtros a través de un canal de Whatsapp que acumula más de 800 seguidores.

"Sin complicaciones, sin saturarte de mensajes y participando cuando te apetezca", prometen en X.

La iniciativa nació como prototipo para las autonómicas de febrero con el objetivo de que los propios simpatizantes ejercieran "de altavoz" y multiplicar así la difusión.

Uno de sus puntos fuertes en la campaña del 8-F fueron los vídeos de Jorge Pueyo, adaptados perfectamente al lenguaje de las nuevas generaciones, y sus mensajes en redes sociales.

Ese protagonismo pasa ahora a Marina Rodríguez y el resto de candidatos, que, pese a no tener tanta proyección de partida, tratarán de marcar perfil propio dentro y fuera del ciberespacio para ganarse el favor de los aragoneses.

La idea de la coalición es hacer una campaña en positivo centrada en las propuestas y alejada del barro estatal, aunque, como el resto, tendrá que recalibrar conforme se desarrollen los acontecimientos.

¿Y qué opinan de la IA? La usarán, pero sin abusar y contando a poder ser con diseñadores locales.

Teruel Existe

Teruel existe también en redes. Es lo que ha querido hacer ver Tomás Guitarte en los primeros días de precampaña, en los que se ha valido de las herramientas digitales para contar de una forma gráfica la historia de la A-68.

En este caso, las publicaciones tienen un corte más tradicional y alejado de los memes. Sí abundan los vídeos cortos y subtitulados para hacer llegar su mensaje en menos de 60 segundos.