Ismael, fontanero con 30 años de experiencia: "Tenemos mucho trabajo y no encontramos oficiales"

Ismael es fontanero y dirige Fontanería y Calefacción La Estrella en Zaragoza. A los 46 años, tiene cerca de 30 de experiencia en el sector, una actividad marcada ahora por las dificultades para contratar más profesionales y asegurar el relevo generacional.

"El trabajo es continuo. Tenemos mucho y no encontramos oficiales de primera, tampoco nos están incentivando de alguna manera para poder tener aprendices porque nos cuestan casi lo mismo que uno normal", relata en una conversación con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

La historia de su empresa se remonta a los años 80 del siglo pasado, cuando echó a andar de la mano de su padre. Ismael entró a los 16 años después de acabar la antigua EGB y una Formación Profesional.

Eso sí, explica, ya iba con él "desde los 13 o 14 para tener una base". "Antes entraba mucho dinero y lo guardabas en la hucha de la empresa, ahora se conserva muy poquito y si encuentras un oficial de primera es un milagro", apunta.

Los sueldos en el sector están entre 2.000 y 3.000 euros por convenio: "Si todas las horas fueran efectivas saldrían las cuentas, pero no todas lo son así que seguimos subsistiendo las empresas pequeñas".

Ismael reconoce que trabaja "prácticamente solo". No tiene en la actualidad más operarios. "Se me han ido jubilando, he intentado coger nuevos, pero tienes que tener mucha suerte para que la gente quiera trabajar", subraya.

En la actualidad, atiende encargos de fábricas, colegios, particulares y comunidades. "Hago lo que puedo", insiste.

Según sus palabras, la situación es algo más buena que en los años de la crisis, pero los costes "no dejan subir ni avanzar": "Ahora trabajas mucho y ganas poco, hemos tenido que subir precios por la hora y a veces vamos al día, lo comido por lo servido".

"En mi caso no tengo que pagar alquiler porque el local es heredado. Si no lo tuviera, hoy por hoy no me metería a montar un taller", valora.

Materiales

Dentro de la subida de los costes, destaca el capítulo de los materiales: "Han subido el triple en según qué productos, una barbaridad".

Y eso "se nota", continúa. "A veces el cliente se compra el grifo por su cuenta y te llama solo para instalarlo, cuando lo normal es que compremos los materiales profesionales, los coloquemos y cobremos tanto el producto como la mano de obra. Y sí, se nota bastante", dice.

Los problemas de contratación complican las perspectivas a largo plazo, señala: "Hemos ido incluso por institutos, pero es complicado encontrar a alguien con algo de experiencia".

"Yo ahora no me puedo permitir el coger a un aprendiz perdiendo dinero porque estoy subsistiendo y necesito a alguien que ya sepa trabajar. Lo veo muy difícil a corto plazo en la contratación", expresa.