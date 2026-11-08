El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Fernando Beltrán E. E.

Beltrán: sobre el trasvase del Ebro: "El 29N vamos a frenar en seco cualquier intento de la derecha de resucitarlo"

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha advertido hoy de que "la derecha ha vuelto a resucitar el trasvase del Ebro" y ha expresado su rotundo rechazo a que el agua se convierta en moneda de cambio en los acuerdos políticos entre PP y Vox.

Beltrán ha insistido en que el PSOE frenará cualquier intento de recuperar el trasvase: "Frente a los aplausos de Azcón al trasvase, el 29N les pararemos en seco".

El candidato ha realizado estas declaraciones durante una visita a las obras de protección frente a las avenidas del Ebro ejecutadas en Torres de Berrellén, con una inversión de 2,8 millones de euros, en el marco del proyecto europeo Ebro Resilience.

Además, Fernando Beltrán ha reivindicado una gestión del agua basada en la tecnología y la sostenibilidad, así como las inversiones impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con financiación europea para proteger a los municipios ribereños.

Por su parte, la alcaldesa de Torres de Berrellén, Mercedes Trébol, ha destacado que se trata de una de las obras más demandadas por el municipio y ha agradecido el compromiso de los gobiernos socialistas de España y Aragón para hacerla realidad.

"Mi pueblo ya no sufre cuando ve que crece el río", ha afirmado Trébol, subrayando que la protección frente a las inundaciones también es fundamental para fijar población y garantizar el futuro del medio rural.