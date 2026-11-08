Los APN dicen 'no' a un bonus de 500 euros por los incendios de este verano y amenazan con ir a la huelga en Aragón

Los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) de Aragón han rechazado la última propuesta de preacuerdo planteada por el Departamento de Medio Ambiente para mejorar las condiciones laborales del operativo de prevención y extinción de incendios forestales.

UGT, CCOO, CSIF y STEPA han dicho 'no' a los 500 euros de "resarcimiento especial por causas excepcionales" que planteaba el Ejecutivo para el personal que ha participado activamente en la campaña de incendios forestales de este verano y a 1,2 millones de inversión para renovar la flota de vehículos.

Las partes se han visto hasta en cuatro mesas técnicas el 19 de agosto, el 2 de septiembre, el 19 de septiembre y el 14 de octubre.

El último encuentro se produjo este mismo viernes, pero desde las organizaciones sindicales consideran que el planteamiento sigue siendo "muy insuficiente". Tanto que UGT registrará mañana lunes una convocatoria de huelga.

La propuesta del Pignatelli contempla un importante refuerzo de la plantilla del INFOAR o la reorganización de algunos destinos de trabajo de los agentes.

Uno de los principales compromisos puestos sobre la mesa es la creación de 20 nuevas plazas de Agentes para la Protección de la Naturaleza en 2027.

A ellas se sumarían otras 20 en 2028 y diez más en 2029. En total, el Departamento de Luis Biendicho plantea incorporar 50 nuevos APN a lo largo de los próximos tres años.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el refuerzo de personal también incluiría cuatro puestos de Facultativo Superior Especialista, Ingenieros de Montes, y otros dos de Ingenieros Técnicos Forestales.

La oferta incluye el compromiso de promover la inclusión de estos puestos "en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año de su creación" y a su cobertura inmediata por los procedimientos de provisión previstos en la normativa de ampliación "con la mayor agilidad posible".

Otra de las promesas recogidas en la propuesta de preacuerdo es la de agilizar la sustitución de las vacantes que se produzcan dentro del operativo.

Para ello, Medio Ambiente asegura que mantendrá una "estrecha colaboración" con la Dirección General de Función Pública para dar prioridad a estos puestos y cubrirlos con urgencia mediante los procedimientos legalmente establecidos.

El documento también aborda la reorganización de las localidades de destino de los Agentes para la Protección de la Naturaleza.

Actualmente, la dispersión de los puestos de trabajo dificulta cuestiones como la disponibilidad de vehículos, la posibilidad de trabajar en pareja o la existencia de centros de trabajo en determinadas localidades.

Aquí, el Gobierno se compromete a continuar modificando las relaciones de puestos de trabajo que deban cambiarse tras la consideración de los directores de los servicios provinciales y a elevar a Función Pública las propuestas generadas durante 2026.

Flota y resarcimiento

La mejora de los medios materiales es otro de los puntos incluidos en el preacuerdo que han rechazado los sindicatos.

El Departamento de Medio Ambiente se comprometía a incorporar al proyecto de Presupuestos de Aragón para 2027, presentado esta misma semana, una partida de 1,2 millones de euros para renovar 55 vehículos todoterreno de la flota del operativo.

Además, desde la DGA se puso sobre la mesa un resarcimiento especial de 500 euros para el personal que participó activamente en la complicadísima campaña de incendios forestales del verano de 2026.

Esta compensación se planteó al amparo de la normativa presupuestaria autonómica. No obstante, este es uno de los puntos sobre los que los sindicatos han decidido seguir negociando sin dar por cerrado el acuerdo.

Más reuniones

Más allá de lo que se acuerde en el corto plazo, el documento también recoge el compromiso de la DGA mantener abiertas las reuniones de la Mesa Técnica para abordar otras reivindicaciones del personal del INFOAR.

Entre ellas, la elaboración de un nuevo decreto de guardias de incendios forestales, así como el análisis y estudio sobre la aplicabilidad de la Ley básica de Bomberos Forestales al personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Igualmente, se plantea analizar posibles mejoras en los centros de trabajo dependientes del Departamento de Medio Ambiente y Turismo.

El rechazo sindical mantiene abiertos todos los escenarios, no descartándose que pueda haber novedades en las próximas horas por parte de los trabajadores.

La postura sindical

Desde UGT ven totalmente insuficientes los compromisos puestos sobre la mesa y critican que la DGA haya impuesto "su velocidad" en la negociación.

Los sindicatos lanzaron un primer documento con seis reivindicaciones que esperaban haber podido cerrar "en una semana".

Su idea era abordar esos aspectos cuanto antes y profundizar en aquellos que requerían cambios normativos más adelante, pero esa primera fase ha llegado hasta hoy.

"De los seis puntos, tres se caían en la propuesta de la DGA", señalan desde UGT para justificar el 'no'.

Sus integrantes convocaron asamblea este pasado miércoles. Allí decidieron registrar mañana la convocatoria de huelga ante lo que consideran una "tomadura de pelo".

Los 500 euros de bonus "ni siquiera han sido objeto de valoración", cuentan desde la Unión General de Trabajadores, ya que primero quieren hablar "de todo lo demás".