Los médicos de Atención Primaria de Aragón reclaman menos burocracia, más seguridad y presupuestos

El 39º Congreso Aragonés de Atención Primaria, organizado por los sindicatos médicos FASAMET y CESM Aragón, ha concluido tras tres jornadas de trabajo y formación en las que los profesionales sanitarios han compartido conocimientos, experiencias y propuestas sobre los principales retos clínicos y organizativos de la especialidad, bajo el lema "Por una Atención Primaria con futuro".

Un total de 250 médicos han seguido la veintena de ponencias y talleres desarrollados.

El cierre del congreso ha estado marcado por la presentación de las conclusiones y por las reivindicaciones de los representantes de los profesionales sanitarios, que han insistido en la necesidad de adoptar medidas para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar una asistencia de calidad a los pacientes.

El presidente de los Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón, Leandro Catalán, ha vuelto a reclamar el desarrollo pleno de la Gerencia Única de Atención Primaria, creada tras el acuerdo de 2023.

Para ello, ha defendido que cuente con una gestión propia que integre a todo el personal, incluidas las direcciones de los sectores, y con un presupuesto económico específico que permita comprobar que esta especialidad recibe el 25 % del gasto total del Servicio Aragonés de Salud.

Acuerdos

Catalán también ha recordado diferentes compromisos pendientes de los acuerdos sindicales suscritos con el Gobierno de Aragón en 2023 y 2025.

Entre ellos, ha citado la reestructuración de los puestos de médicos de familia, la revisión del mapa sanitario, la implantación de consultas de apoyo en los centros de salud para evitar agendas superiores a 35 pacientes y demoras de más de 72 horas, así como el establecimiento de un máximo de 1.500 tarjetas sanitarias por médico de familia y la revisión de los puntos de atención continuada.

El presidente de los sindicatos organizadores ha destacado también la trayectoria de más de tres décadas de las organizaciones profesionales de médicos de Atención Primaria en Aragón, los siete acuerdos firmados con la Administración autonómica desde que en 2001 se traspasó la competencia de Sanidad a la Comunidad Autónoma.

Asimismo, ha agradecido la participación de los congresistas, ponentes y comités organizador y científico, con una mención especial a la incorporación de los médicos residentes, cuya presencia contribuye a renovar y dar continuidad al Congreso.

Por su parte, la presidenta del 39º Congreso, Nuria Tundidor, ha aprovechado la presencia de la gerente única de Atención Primaria para reclamar que se hagan efectivas las medidas recogidas en el Acuerdo para la Mejora de la Atención Primaria de Salud en Aragón, firmado en 2023, especialmente las dirigidas a reducir la carga burocrática.

Tundidor ha advertido de que los médicos dedican una parte importante de su jornada a tareas administrativas que les alejan de la atención clínica, como la elaboración de informes de incapacidad temporal para el INSS, la justificación de medicamentos ya prescritos o la tramitación de informes solicitados por Inspección cuando esta dispone de acceso a la historia clínica electrónica.

"Para que ese futuro sea posible, necesitamos algo que parece muy sencillo, pero que cada vez resulta más difícil de conseguir: tiempo de calidad para nuestros pacientes", ha señalado la presidenta del congreso.

En esta línea, Nuria Tundidor ha defendido que aplicar las medidas pendientes supondría mejorar tanto la calidad asistencial como las condiciones laborales y la salud mental de los profesionales.

"Bastante tecnología hemos incorporado ya a nuestras consultas, ahora lo que necesitamos es que nos devuelvan un poco de tiempo para ejercer la medicina", ha expresado Tundidor.

Conclusiones

Las conclusiones del 39º Congreso Aragonés de Atención Primaria recogen seis ámbitos de reflexión y propuestas para avanzar en la calidad asistencial y responder a los nuevos desafíos de la especialidad.

En primer lugar, el encuentro destaca las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías digitales y la inteligencia artificial para mejorar la atención en las consultas, aunque advierte de que su implantación debe ir acompañada de una conectividad adecuada en todos los centros de salud y consultorios locales y de formación específica para los profesionales.

En el ámbito de la prevención, los especialistas subrayan la importancia de promover hábitos de vida saludables, como abandonar el tabaco, realizar ejercicio físico, seguir una dieta mediterránea y mantener un sueño reparador.

Estas medidas contribuyen de forma significativa al control de la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes y las dislipemias, y permiten reducir el riesgo cardiovascular.

Otra de las conclusiones incide en el papel fundamental de Atención Primaria en el seguimiento y control de las enfermedades crónicas, entre ellas la EPOC, las enfermedades cardiovasculares que requieren anticoagulación, la enfermedad renal y la vejiga hiperactiva. El Congreso destaca la importancia de anticiparse a su progresión, además de controlar sus síntomas.

La salud mental es otro de los asuntos abordados. Los profesionales alertan de la creciente medicalización del malestar emocional y defienden un abordaje prioritariamente psicosocial y comunitario.

En este sentido, destacan la prescripción social, las técnicas de entrevista clínica breve y la participación en actividades comunitarias, así como la psicoterapia y las intervenciones no farmacológicas como tratamientos de primera línea para la depresión y la ansiedad leves y moderadas.

Asimismo, las conclusiones llaman la atención sobre el aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y sitúan a Atención Primaria en una posición central para su prevención y detección precoz.

Los especialistas consideran fundamental incorporar la salud sexual a las consultas habituales, con un lenguaje neutro, respetuoso y libre de estigmas, y aprovechar las nuevas herramientas diagnósticas y preventivas.

Por último, el Congreso reclama al Gobierno de Aragón que garantice la seguridad de los profesionales sanitarios en todos los centros, ante el elevado número de agresiones físicas y no físicas que sufren.

Entre las medidas propuestas figuran los botones de geolocalización, las cámaras de seguridad y, especialmente, la presencia de vigilantes de seguridad durante todo el horario de apertura al público.

La clausura ha concluido con el agradecimiento de los organizadores a los participantes, ponentes, comités científico y organizador y entidades colaboradoras, la entrega de premios a los mejores pósters y comunicaciones, así como con un reconocimiento especial a los profesionales jubilados durante este año.