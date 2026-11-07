Hero, el perro influencer con 300.000 seguidores que ahora "necesita 100 euros al día en medicación" para sobrevivir

Hero, el conocido perro 'influencer' de Zaragoza que suma casi 300.000 seguidores en las redes sociales continúa luchando por su vida.

Tras haber superado una agónica cadena de enfermedades iniciada en mayo por una obstrucción estomacal a raíz de un hueso de jamón, una posterior infección por una garrapata y una neumonía, ahora su salud toma un nuevo rumbo.

Aunque estas afecciones han quedado ya atrás, el proceso le ha dejado falta de movilidad y afonía en los ladridos, secuelas que su dueño, Eduardo Munarriz, intenta tratar con ayuda de profesionales.

Sin embargo, cuando todo parecía que iba a mejor y Hero evolucionaba, Munarriz empezó a notar nuevos síntomas en su mascota.

"Le vi heridas en la espalda también, aparte de la poca movilidad que ya tenía, aún tenía menos y seguía bebiendo mucha agua, algo que ya hacía desde hace seis meses", explica su dueño.

Por ello y como Hero seguía bebiendo tanta agua, "le hicimos la prueba de Cushing y dio positivo".

La enfermedad de Cushing es una afección hormonal en la que se produce demasiado cortisol. La causa -suele ser- un tumor benigno (normalmente es de este tipo) o maligno en la hipófisis (parte del cerebro).

Eduardo explica que asumió con entereza este nuevo 'palo'. "Lo asumí bien, sabiendo que tenía tratamiento y que tienen mucha buena calidad de vida", explica su dueño.

Sin embargo, ahora el principal obstáculo no es la enfermedad, sino el tratamiento.

Un nuevo reto para Hero

Hero comenzó con la medicación pero Eduardo empezó a ver que no estaba respondiendo a ella.

"Lo notaba decaído y el Cushing puede tener efectos adversos. Hero los tiene y por eso no acepta bien la dosis", explica su dueño con tristeza.

Por ello, Munarriz decidió llevarlo otra vez al veterinario y le repitieron los análisis, "le salió el potasio alto y eso es más peligro que tener Cushing, así que le retiraron la mediación".

Ahora, los veterinarios están buscando una dosis exacta para que Hero pueda estar regulado.

"Esto es ir probando, prueba y error hasta encontrar la dosis que le vaya bien", señala su dueño.

Eduardo con Hero E.E. Eduardo Sánchez

Eduardo destaca que está "cruzando los dedos" ya que sino las alternativas son "muy agresivas".

"Si no funciona hay que operarle o hacer radioterapia, pero vamos a intentar no llegar a eso", subraya Eduardo.

Un gran despliegue económico

En el aspecto económico y tras el crowdfunding inicial que ayudó a Eduardo a cubrir las urgencias del principio, ahora el dueño ha vuelto a su trabajo.

"Hago camitas para perros y con las colaboraciones con las marcas estoy afrontando los gastos de Hero", detalla Munarriz.

En este sentido, el dueño declara que "desde que empezamos llevaré unos 10.000 euros gastados, prácticamente estoy a 100 euros por día entre suplementos y medicación".

Impacto psicológico

Esta carrera de fondo ha tenido un fuerte impacto en la salud mental de Eduardo, que ya ha comenzado terapia.

"Ha llegado a un punto que me despierto por las noches con mis propios gritos de pesadillas o cuando cierro los ojos veo las heridas que tiene la espalda ", declara Eduardo.

"Si yo no estoy bien no voy a poder sacar a Hero adelante", concluye su dueño.

Mientras tanto, Hero mantiene su rutina con paseos más cortos adaptados a su debilidad, a la espera de comprobar si la nueva dosis hace efecto.