Carmelo Asensio (CCOO) denuncia ante la Policía el "hackeo" de sus redes por el tuit sobre Fátima Báñez

La polémica por el tuit del secretario de Diálogo Social, Empleo y Formación Sindical de CCOO Aragón, Carmelo Asensio, sobre la muerte de Fátima Báñez ha acabado en manos de la Policía Nacional.

El que fuera concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza por CHA entre 2011 y 2019 ha puesto el caso en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha reportado la incidencia a Meta, matriz de Facebook.

Asensio sorprendía hace una semana en redes sociales con un mensaje en el que decía que la muerte de la exministra en el accidente de Urda había sido una "macabra ironía del destino".

"Una de las víctimas mortales del trágico accidente ferroviario formó parte del gobierno de Rajoy que recortó el presupuesto del Ministerio de Fomento en 2094 millones y la inversión en infraestructuras de transporte un 14'8%. Los recortes matan", se leía en su perfil de X (antes Twitter) y Facebook.

Este mismo mensaje se replicó a modo de respuesta en las cuentas de los líderes del PP que se despidieron en redes sociales de la exministra.

Casi de inmediato, la cuenta oficial del PP-Aragón le instaba a "rectificar de inmediato" y a pedir disculpas por la "bajeza inmunda" que acababa de publicar.

También recibió duras respuestas de diputados como Susana Gaspar: "Tú solo te retratas. Hace falta ser mala persona para escribir esto", le dijo.

El propio Asensio no tardó en salir al paso y aseguró que él no era el autor de esas palabras sino que todo se trataba "de un hackeo".

"Me acaban de avisar de este desafortunado mensaje que en absoluto he colgado yo desde mi cuenta. Me la han hackeado y por supuesto lo voy a denunciar ahora mismo", explicaba.

En esta misma publicación, el exconcejal condenaba el contenido del tuit y se disculpaba por las molestias que hubiera podido ocasionar.

"Pienso denunciar este mensaje para ver quién me ha hackeado la cuenta", remarcaba en la publicación.

Y así ha sido. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Asensio ha interpuesto una denuncia en la comisaría de Policía Nacional del Actur, en Zaragoza.

El secretario Diálogo Social, Empleo y Formación Sindical de CCOO Aragón reitera que él no está detrás de esos mensajes y asegura haber vivido días de "indefensión y linchamiento", una situación "bastante desagradable" que no va a permitir y que ya está en manos de la Policía.

"Mi posición y la del sindicato es de duelo y condolencias", añade.

Asensio confía en que la Unidad de Delitos Tecnológicos aclare quién está detrás de un mensaje que no comparte: "Me han dicho que casos como este están a la orden del día. Que es algo que les está desbordando".

Una de las cosas que le sorprende es el contenido del tuit, "muy bien definido e hilado". "Quien sea sabe qué estaba poniendo y a quién por la responsabilidad que tengo, y eso es lo que me genera más incertidumbre. No veo por dónde puede venir", admite.

En la última semana, él mismo ha hablado con representantes de CEOE, donde Fátima Báñez tenía un cargo de relevancia, para "dar la cara". Además, por recomendación de la Policía, se ha mantenido alejado de las redes y ha cambiado "absolutamente todas las claves".

"Haciendo méritos"

En estas últimas horas, la polémica ha ido a más tras la comparecencia del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en las Cortes de Aragón.

Allí aseguró que no se reunirá con el sindicato CCOO en asuntos de Función Pública mientras Asensio siga en el cargo.

A Asensio le sorprende que un consejero que también fue víctima de hackeo se atreva a cuestionarle.

En su día habló con representantes del Gobierno de Aragón y "volverá a hacerlo" si persiste esta situación de "bloqueo". "Si es necesario lo hará mi secretario general. No se está defendiendo ni siquiera la presunción de inocencia. Me parece increíble", afirma.

En su opinión, el clima político actual explica que la situación no se haya podido encauzar.

Sus explicaciones y su denuncia no sirven, sin embargo, al consejero de Hacienda.

Bermúdez de Castro aseguraba este sábado en declaraciones a EL ESPAÑOL que lo de Asensio son "excusas de mal pagador" y que nadie recupera su cuenta al segundo de ser hackeado.

"Es una manera de salir del paso. Está haciendo méritos para ir en la lista del PSOE al Ayuntamiento", señala.

El titular de Hacienda va más allá y califica al secretario de CCOO de "miserable" y "mala persona": "Que la gente mire sus mensajes antiguos de Twitter y verá lo que dice".