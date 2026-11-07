Azcón pide soluciones "ya" para la Alta Velocidad y espera hablar "cuanto antes" con el ministro Carlos Cuerpo

Este 7 de noviembre se ha celebrado el acto conmemorativo del 50 aniversario del túnel de Bielsa, al que han acudido destacadas figuras del panorama autonómico, entre ellas, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

Desde el pasado 28 de octubre, tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo, el sistema ferroviario atraviesa una situación de crisis.

Tal y como ha explicado Azcón, España continúa sin disponer de un sistema de comprobación del estado de las vías, a pesar de que existen informes técnicos que ya advertían de esta deficiencia.

"Es especialmente llamativo que España no cuente con un sistema de comprobación de las vías, que hubiera informes que alertaran desde 2024 de que ese sistema no funcionaba y que, a día de hoy, siga sin existir. Es tremendo", ha expresado el presidente autonómico.

La incertidumbre y la inseguridad en torno a las decisiones sobre los trayectos entre Madrid y Barcelona siguen generando preocupación entre los aragoneses.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón exige al Ejecutivo central la adopción de medidas urgentes e inmediatas.

"Tiene que haber decisiones inmediatas que eviten el miedo, la intranquilidad y la inseguridad que hoy supone coger un tren en España. Y eso los aragoneses lo sabemos bien por la línea ferroviaria que une Barcelona con Madrid", ha exigido Azcón.

El próximo 9 de noviembre, se celebrará una reunión de trabajo con técnicos y expertos en infraestructuras para abordar la problemática y trasladar de forma urgente las reivindicaciones al Ministerio de Transportes.

A la falta de mecanismos de comprobación del estado de las vías se suma la dimensión judicial de la crisis. Azcón ha mostrado su preocupación por las investigaciones abiertas en torno a lo ocurrido en el sistema ferroviario.

"Es incomprensible, es tremendo que conozcamos que existían informes, que existen informes que hablan de la falta de seguridad, y que a ello se sumen informaciones como que la propia Fiscalía Europea esté investigando qué ha ocurrido en el sistema ferroviario, en ADIF y en el Ministerio de Transportes», ha manifestado.

En esta línea, el presidente del Gobierno de Aragón ha señalado la relación entre la gestión institucional y los recientes accidentes registrados en la red de transportes, y ha reclamado que se actúe de inmediato.

"Hay una relación directa entre lo que ha ocurrido en el Ministerio de Transportes y, por desgracia, los accidentes que estamos sufriendo. Desde Aragón creemos que eso es indefendible y que se tienen que tomar decisiones de forma inmediata", ha concluido Jorge Azcón.