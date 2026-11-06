Zaragoza se une al circuito de ferias de arte contemporáneo con la primera edición de ZAF: entrada gratuita

La primera edición de ZAF - Zaragoza Art Fair incorporará como una de sus novedades el Pasaporte del Arte, una iniciativa que invitará al público a recorrer las tres sedes municipales de la feria (el Centro de Historias, el Palacio de Montemuzo y el Torreón Fortea) y completar su visita con un sello en cada espacio. Quienes finalicen el recorrido podrán depositar su pasaporte en las urnas habilitadas y participar en el sorteo de una obra de arte.

La primera edición de ZAF se celebrará del 12 al 15 de noviembre en Zaragoza y reunirá galerías nacionales e internacionales y obras disponibles para su adquisición de más de 100 artistas. La entrada será gratuita en sus tres sedes y no será necesario disponer de entrada ni realizar reserva previa.

La feria cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, que pone a disposición del proyecto estos tres equipamientos culturales municipales. La iniciativa busca favorecer el encuentro entre galerías, artistas, coleccionistas, profesionales y ciudadanía, al tiempo que vincula la creación contemporánea con el patrimonio y los espacios culturales del Casco Histórico.

ZAF nace con el objetivo de consolidar Zaragoza como punto de encuentro para el arte contemporáneo, impulsar el mercado artístico y favorecer el contacto directo entre galerías, artistas y nuevos coleccionistas. La feria permitirá conocer propuestas de diferentes procedencias y lenguajes creativos, adquirir obras de arte e invita a disfrutar de la cultura de una manera cercana y accesible.

La ciudad ya se prepara para recibir la feria y lo hace con una exposición fotográfica en Gran Vía, que presenta una selección de obras y artistas participantes en la feria la próxima semana.

El pasaporte del arte

Uno de los atractivos de esta primera edición será el Pasaporte del Arte, concebido para promover el recorrido completo por la feria. Las personas visitantes podrán conseguirlo, recoger un sello en cada uno de los tres espacios y, una vez completado, depositarlo en las urnas habilitadas para participar en el sorteo de una obra.

La iniciativa permitirá conectar en un mismo itinerario las propuestas expuestas en el Centro de Historias, el Palacio de Montemuzo y el Torreón Fortea, los tres espacios municipales que concentrarán el grueso de la programación durante los cuatro días de feria.

El horario será de 11.00 a 20.00 horas el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre, y de 11.00 a 14.00 horas el domingo 15.

Centro de historias

El Centro de Historias reunirá una amplia representación de galerías nacionales e internacionales con propuestas vinculadas a diferentes lenguajes, disciplinas y tendencias del arte contemporáneo.

Participarán Galería BAT, de Alberto Cornejo (Madrid); Galería Antonia Puyó (Zaragoza); Inéditad Gallery (Barcelona); Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte (Gijón-Madrid); 3 Punts Galería (Barcelona); Galería Luisa Pita (Santiago de Compostela); Alcolea + Krauss (Menorca); Lucha de Gigantes y Nuno Sacramento (Madrid-Ílhavo, Portugal); Pigment Gallery (Barcelona-Madrid); Galería de Arte Rodrigo Juarranz (Aranda de Duero, Burgos); Shiras Galería (Valencia); Galería de Arte Sigüenza (Sigüenza, Guadalajara); Lavio Art Gallery (Murcia-Shanghai); CLC Arte (Valencia); Encant Galería de Arte (Menorca); Laberinto Gris Galería de Arte (Zaragoza); La Mercería (Valencia) y Galería de Arte Kafell (Zaragoza).

El espacio acogerá también dos iniciativas vinculadas a la dimensión social de la feria. La Fundación Yo También Pinto, impulsada por Fundación Inclusive, trabaja con personas con discapacidad intelectual en el descubrimiento y desarrollo de su propio lenguaje artístico. La propuesta aborda el arte como herramienta de expresión, autonomía y crecimiento personal y estará vinculada al premio de adquisición de obra social impulsado por Fundación Sesé.

También podrá visitarse "Bendito Castigo", del artista Cuco Cuervo, una exposición de acuarelas en las que Zaragoza se convierte en escenario e inspiración. Un porcentaje de las ventas de las obras se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer de Zaragoza, entidad a la que irá dirigido además el premio de adquisición de obra social otorgado por Fundación Ibercaja.

Palacio de Montemuzo

El Palacio de Montemuzo reunirá una selección de galerías con propuestas vinculadas tanto al panorama artístico actual como al arte del siglo XX. Participarán Galería de Arte Olga Julián (Zaragoza); Galería Beatriz Pereira (Plasencia, Cáceres); Galería Espiral (Cantabria y Noja); Galería Thema (Valencia); Galería Cristina Marín (Zaragoza); Galería Carmen Terreros (Zaragoza); Galería Eminarte (Zaragoza-Bilbao); MQ ART (Gerona y Dubái); Galería La Casa Amarilla (Zaragoza) y Galería de Arte Alba Cabrera (Valencia).

La presencia de estas galerías permitirá conocer propuestas de artistas con diferentes trayectorias y descubrir obras que reflejan la diversidad de lenguajes, técnicas y sensibilidades del arte contemporáneo.

Torreón Fortea

El Torreón Fortea acogerá la exposición "Bonjour Biarritz", del artista Carlos Cobián, nacido en 1952. La propuesta dirige la mirada hacia el territorio vasco-francés, desde Guéthary hasta Biarritz y Bidart.

Vinculado a la tradición figurativa y al realismo contemporáneo, Cobián encuentra inspiración en la luz atlántica, las playas y los paisajes urbanos. Su aproximación pictórica le ha valido el sobrenombre de "el Sorolla del Norte". La muestra establece un diálogo entre paisaje, luz y memoria y amplía la presencia territorial de las propuestas que forman parte de la feria.

Otros puntos de la ciudad

La programación vinculada a ZAF se desarrollará también fuera de las tres sedes oficiales municipales, incorporando otros espacios de Zaragoza y estableciendo conexiones entre arte contemporáneo, diseño, arquitectura y otros ámbitos de la actividad urbana.

ROTO Zaragoza acogerá una propuesta de Joaquín González, artista plástico y escultor hispano-cubano nacido en Cuba en 1961 y criado en España, reconocido por el desarrollo de su concepto escultórico JOGO. Su trayectoria incluye la presencia de sus obras en citas y escenarios internacionales como Art Basel Miami y World Art Dubai. La colaboración con ROTO Zaragoza incorpora la escultura y el encuentro social a la programación vinculada a ZAF.

El Hotel Avenida presentará "El bosque en tres actos", una propuesta de Alberto Ribera que explora el bosque como organismo vivo y fuente de inspiración. La exposición se integra en un espacio que apuesta por tejidos, materiales sostenibles y elementos naturales, estableciendo un diálogo entre arte, diseño, interiorismo y sensibilidad medioambiental.

Premios y reconocimientos

ZAF incorpora también premios de adquisición de obra social y premios profesionales, dirigidos a reconocer el trabajo artístico, favorecer la incorporación de obras a colecciones y apoyar iniciativas con impacto social.

Los premios de adquisición de obra social cuentan con la colaboración de Fundación Ibercaja y Fundación Sesé, vinculados a las iniciativas solidarias presentes en la feria. Los premios profesionales cuentan con la colaboración de Devesa Law, José Luis Mercadal y TDT Smart Energy Solutions

Zaragoza, punto de encuentro

Con esta primera edición, ZAF - Zaragoza Art Fair aspira a fortalecer el posicionamiento cultural de Zaragoza, impulsar el coleccionismo, dinamizar el Casco Histórico y acercar el arte contemporáneo tanto a quienes ya forman parte de su mercado como a quienes quieran aproximarse a él por primera vez. El proyecto nace además con el propósito de incorporar Zaragoza al calendario de las ferias de arte contemporáneo y generar un nuevo espacio de relación entre el sector artístico y la ciudad.

En este sentido, Genel Romero, directora de ZAF - Zaragoza Art Fair, ha señalado que "como zaragozana, poner a mi ciudad en el mapa de las ferias de arte contemporáneo es un sueño que me hace especial ilusión. Creo profundamente en el potencial cultural de Zaragoza, en su patrimonio, en su talento y en su capacidad para convertirse en un punto de encuentro para el arte y la creación. ZAF nace con muchísima ilusión, pero también con la responsabilidad y el compromiso de construir un proyecto que crezca con la ciudad, que acerque el arte a las personas y que nos ayude a mirar Zaragoza con nuevos ojos. Me emociona pensar que esta primera edición puede ser el comienzo de algo importante para nuestra ciudad".

Por su parte, Ana Gisbert, directora de ZAF - Zaragoza Art Fair, ha explicado que "poner en marcha ZAF es una enorme ilusión y, al mismo tiempo, un gran reto. Queremos que Zaragoza tenga su propio espacio en el calendario de las ferias internacionales de arte contemporáneo, que galerías, artistas, coleccionistas y profesionales encuentren aquí un lugar de encuentro y que la ciudad se proyecte más allá de nuestras fronteras a través de la cultura. Esta primera edición es el inicio de un camino que queremos recorrer con ambición, rigor y mucha pasión. Queremos que ZAF crezca con Zaragoza y se convierta en una cita esperada por el sector artístico nacional e internacional".

La colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, junto con la participación de galerías, artistas, patrocinadores y entidades colaboradoras, permite desarrollar una propuesta que conecta cultura, patrimonio, actividad económica y participación ciudadana.

La feria cuenta asimismo con el respaldo de UBER, como Global Partner; Grupo Henneo; Automóviles Sánchez y Maserati; ROTO Zaragoza; y Hotel Avenida.

A ellos se suman Fundación Ibercaja y Fundación Sesé, vinculadas a los premios de adquisición de obra social, y Devesa Law, José Luis Mercadal y TDT Smart Energy Solutions, colaboradores de los premios profesionales.