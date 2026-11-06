El recorte de Vox a los sindicatos llega al campo: las subvenciones a UAGA, UPA, Araga y Asaja caen un 50%

Los Presupuestos de Aragón para 2027, que este viernes empiezan su tramitación parlamentaria, recogen un nuevo recorte a las consignaciones de las organizaciones agrarias profesionales (OPAS) en la línea con el resto de sindicatos de clase y otros agentes sociales.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dirigida por Arancha Simón (Vox), ha disminuido a la mitad los fondos que recibirán desde el Ejecutivo autonómico las cuatro principales OPAS: UAGA, UPA, Araga y Asaja.

En cifras, la consignación total en forma de transferencias pasa de 430.000 euros de las cuentas prorrogadas a 215.000 a partir del 1 de enero de 2027. Todo ello a expensas de los posibles cambios en el periodo de enmiendas.

Las organizaciones cuentan con un peso económico diferenciado, con UAGA a la cabeza. No obstante, el recorte global y de cada una es el mismo, el 50%.

UAGA pasa de 170.381,87 euros en 2024 a 85.190,93 en 2027. Asaja, el segundo por consignación, se queda en 60.873,40 (121.745,80 en 2024).

En el caso de UPA, la variación a la baja va de 77.813,93 euros a 38.906,96. Araga pasa de 60.057,40 a 30.028,70.

Por otro lado, la dotación a las cámaras agrarias de las tres capitales de provincia desciende un 15,31%. En ellas están representados agricultores y ganaderos a través de las citadas organizaciones.

Para la Cámara Agraria de Zaragoza, el recorte supone un descenso de 68.000 euros a 58.000; 49.846 a 42.000 en Huesca y 51.015 a 43.000 en Teruel. La suma pasa de 168.861 a 143.000.

En el anexo IV de las cuentas se incluye una subvención nominativa directa por valor de 150.000 euros a la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias. Se enmarca dentro del programa 7121, denominado Desarrollo Agroalimentario y Fomento Asociativo.

La consejera de Agricultura, Arancha Simón Cortes de Aragón Cortes de Aragón

Hace unos pocos meses, al calor de las elecciones autonómicas anticipadas en Aragón, Vox llevó a cabo una campaña con marcada presencia en el mundo rural para movilizar el voto del campo. El partido ya controló en 2023 y 2024, durante el primer Gobierno con Jorge Azcón, el área de Agricultura.

Entonces, la formación de Santiago Abascal y Alejandro Nolasco recurrió a una persona con extensa trayectoria dentro de los sindicatos agrarios, Ángel Samper. Hasta su nombramiento, era secretario general de Asaja en Aragón.

Otro fichaje de Vox fue Jorge Valero. El director general de Caza y Pesca, cesado en 2024 con la ruptura de la coalición, venía de ser presidente de Araga.

Sindicatos

El recorte de fondos se extiende a los sindicatos de clase y la patronal, si bien conservan una dotación mayor. Se han suprimido para CCOO y UGT las subvenciones nominativas directas a las centrales sindicales y en su lugar existirá una transferencia global a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, de 477.728,26 euros.

En concepto de participación institucional, cada uno pierde 65.000 euros (27,78%): de 225.000 a 162.500. Desaparecen los fondos para acreditación de competencias y planes de responsabilidad social RSA.

Crecen, en cambio, las partidas finalistas de empleo e inserción laboral, de 400.000 a 500.000 euros cada uno. Están destinadas para prácticas no laborales en centros de trabajo y se canalizan a través del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem).

Los programas de Foros de Prospección del Mercado de Trabajo suben de 75.000 euros anuales a 100.000 para cada sindicato. Es un 33% más.

Las patronales CEOE Y Cepyme también son beneficiarias de estos programas: 162.500 euros cada una en participación institucional, un 50% menos, y sufren los cambios en los programas de riesgos laborales, que se quedan a cero tras la redistribución de fondos.

Ambas contarán, igual que los sindicatos, con 500.000 y 100.000 euros para las citadas líneas del Inaem. Se añade el Plan FIJA Jóvenes de CEOE (300.000 euros), sin variaciones respecto a las cuentas prorrogadas.

A través de otras partidas, CEOE contará con 35.000 euros para internacionalización y 10.000 en la provincia de Teruel para unas jornadas sobre justicia y empresa. Esta última se reparte con Cepyme.

Cooperación

Vox, que controlará más de 1.700 millones de fondos totales tras hacerse con tres consejerías, ha eliminado en su principal área de gestión la cooperación internacional. Así lo certifica el borrador del presupuesto en el área de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que gestiona Alejandro Nolasco.

Era una de las demandas principales del partido, pero pasó de soslayo en la presentación de las cuentas en el Pignatelli. Supone un recorte global de 1.407.371,72 euros.

El nombre técnico era Fondo de Solidaridad con los Países más Desfavorecidos: el 30% se destinaba a necesidades básicas, 40% desarrollo y comercio justo, 15% emergencias y 15% para formación y sensibilización.

También se ha desechado una subvención nominativa de 100.000 euros a UNICEF en materia de cooperación al desarrollo. Se mantiene, en cambio, una partida de 30.000 euros de cooperación transfronteriza, que aumenta desde los 25.000.

No obstante, los fondos corresponden al Departamento de Presidencia, Justicia, Interior, Cultura y Deporte, dirigido por la popular Mar Vaquero. Más concretamente por el área de Participación Ciudadana y Acción Exterior.

Al margen de los sindicatos y la cooperación, las principales subvenciones nominativas del ámbito social no cambian. Destacan Alcer Aragón, dedicada al desplazamiento de pacientes en hemodiálisis (2,25 millones), la Asociación Española contra el Cáncer (1,7), Los Pueyos o Adislaf (600.000 cada una).

También aparecen Plena Inclusión Aragón (350.000), Atades (200.000), Cruz Roja Teruel (180.000) y Cermi (100.000 euros), Ainkaren (de 60.000 a 80.000 euros) o los Bancos de Alimentos, entre otras. Si bien en este capítulo apenas varían las cuantías.

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