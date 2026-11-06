Octavio López defiende el papel protagonista de la vivienda y las carreteras en los Presupuestos para 2027

El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, ha defendido este viernes en las Cortes el papel protagonista de las iniciativas en materia de vivienda, carreteras y transporte público en los Presupuestos de Aragón para 2027.

El representante del Ejecutivo autonómico ha pasado por la ronda de comparecencias sobre las cuentas y ha destacado el aumento global de fondos en su Consejería: 376 millones de euros, un 40% más (unos 100 millones).

Dentro de las cuantías, destaca el carácter a medio y largo plazo de los proyectos en vivienda o carreteras, con la continuidad del Plan extraordinario. Lo mismo sucede con el transporte público y el nuevo mapa concesional, como ya se avanzó en la presentación el miércoles.

En materia de vivienda, el departamento prevé entregar 600 viviendas públicas a partir del segundo semestre de 2027. De cara a seguir impulsando proyectos, la Dirección General del ramo ha recibido un 88% más de consignación, lo que permite superar los 72 millones.

A esto se añaden los 52 millones anunciados en sede parlamentaria por el presidente Jorge Azcón. Se dedicarán exclusivamente a la construcción de viviendas públicas.

El Plan Aragón Más Vivienda cobra un protagonismo superior en cifras a ejercicios previos. Estará dotado a partir del 1 de enero con 26 millones para nuevas promociones y se incluyen cuatro millones para promover ayudas a compradores de vivienda.

La Dirección General de Urbanismo aumenta su presupuesto en un 180%. Y, más concretamente, se reforzará el programa 700 para vivienda pública en pequeños municipios.

Carreteras y transporte

Se destinarán 159 millones, casi 79 adicionales, a carreteras e infraestructuras. Servirá para "culminar" el citado plan extraordinario, del que se han ejecutado más de tres cuartas partes.

Octavio López se ha referido al aumento de fondos propios en Transportes para compensar el descenso de los fondos europeos. De los 34 millones consignados, 6,6 extra proceden de la DGA.

La partida destinada al mapa concesional crece un 67%, de doce a 20 millones. 5,5 anuales se destinan a ampliar las conexiones desde el Aeropuerto de Zaragoza.

Se recogen más inversiones para implantar la tarjeta única de transporte, desplegar nuevas marquesinas en paradas de autobús y para poner en marcha un nuevo sistema de gestión de venta de abonos.

El consejero ha puesto en valor las partidas relacionadas con la logística. Este área específica "ha multiplicado por 20 la inversión".

22,4 millones van a parar al ámbito de despoblación. El objetivo es cuatriplicar el Fondo de Cohesión Territorial y se recoge el convenio de ocho millones con las diputaciones provinciales.

Finalmente, Administración Local contará con 62 millones, 6,5 más. La Consejería prevé mejorar la financiación de las comarcas, una inyección que pasaría de uno a dos millones.