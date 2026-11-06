El consejero de Hacienda de Aragón no se reunirá con CCOO si continúa el cargo que lanzó un tuit contra Fátima Báñez

La polémica por la publicación de Carmelo Asensio contra la exministra Fátima Báñez, fallecida en el accidente de tren de Urda, ha encendido este viernes las comparecencias sobre los Presupuestos en las Cortes de Aragón.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que no se reunirá con el sindicato CCOO en asuntos de Función Pública mientras Asensio siga en el cargo. Es secretario de Diálogo Social, Empleo y Formación Sindical.

Bermúdez de Castro ha rechazado las explicaciones ofrecidas por este alto cargo de CCOO en Aragón. Aseguró que la publicación había sido obra de un hacker.

"Una de las víctimas mortales del trágico accidente ferroviario formó parte del Gobierno de Rajoy que recortó el presupuesto del Ministerio de Fomento en 2094 millones y la inversión en infraestructuras de transporte un 14'8%. Los recortes matan", se leía en su perfil en sus redes sociales.

Horas después, Asensio señaló que se trataba de un hackeo. Para entonces, distintos grupos políticos en Aragón y representantes públicos ya habían exigido una rectificación pública.

Publicaciones de Carmelo Asensio E.E.

"¿Le parece normal? A mí me hackearon la cuenta unos rusos y estuve un mes haciendo publicidad de váteres. Un hackeo no es que pongan una perfecta expresión sobre una persona, no se lo cree nadie", ha respondido Bermúdez de Castro a la portavoz de Izquierda Unida, Marta Abengochea.

"¿Qué no dirían ustedes si hubiéramos hecho eso? Que me diga este tío, que por medrar en un partido ponga este tuit contra una compañera y nadie le diga nada. Venga, va", ha continuado.

El responsable de Hacienda ha tenido más palabras contra el PSOE después de que su portavoz, Óscar Galeano, criticase los pactos con Vox. Ha asegurado que con Bildu "no iría ni a la esquina".

"Yo pacto con demócratas. ¿Qué normativa incumplen estos Presupuestos?", ha subrayado.