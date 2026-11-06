Aragón no descarta incumplir las reglas de gasto del Gobierno para asegurar la prestación de los servicios públicos

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo no descarta incumplir las reglas de gasto del Ministerio para asegurar la prestación de los servicios públicos.

Así lo ha trasladado a los grupos políticos en la primera comparecencia sobre los Presupuestos de 2027, en la que ha defendido el proyecto pactado entre PP y Vox. En él, las consejerías de Sanidad, Educación y Desregulación, Bienestar Social y Familia (Vox), concentran un 76% del gasto.

Es la respuesta también al último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que advertía precisamente sobre este escenario en relación con la regla del déficit.

Bermúdez de Castro ha cuestionado el nombramiento de Inés Oloriz al frente de la institución. "La Airef dice que todas las administraciones van a incumplir la regla de gasto. Oloriz está puesta por el PSOE a dedo", ha señalado.

El responsable de Hacienda ha defendido que los Presupuestos siguen "una política coherente con la estabilidad y la financiación de los servicios públicos". Ha achacado el aumento de las partidas y el techo de gasto al buen momento que atraviesa la economía aragonesa.

La recaudación ha subido a través del IRPF y el IVA, ha explicado, lo que ha repercutido en las entregas a cuenta por parte del Estado. Con todo, ha lamentado que el modelo de financiación "no resuelve los problemas estructurales".

En respuesta a la oposición, ha señalado que la partida destinada a inversiones desciende por la ausencia de fondos europeos MMR. Ha negado que tenga que ver con las medidas fiscales presentadas por el Gobierno autonómico.

Entre otras, ha recordado, la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones como medida estrella y las deducciones por familias numerosas. También la reducción al 80% de distintas tasas autonómicas.

Proyectos

Respecto a la Consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública, Bermúdez de Castro ha anunciado mejoras en distintos programas de digitalización a cargo de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) y de refuerzo de infraestructuras.

Habrá nuevas canalizaciones de fibra óptica en el Pirineo y se impulsarán, en la rama de interior, las convocatorias de Policía Local unificadas desde el Gobierno de Aragón. En 2026, se han presentado 525 aspirantes para un centenar de plazas. Además, se han aumentado en 20 los efectivos de unidad adscrita a la Comunidad.

Las cuentas de 2027, como ya se avanzó, tendrán una consignación para la puesta en marcha del centro unificado de emergencias de Zaragoza. Se invertirán alrededor de dos millones en anillos de prevención frente al fuego.

Esta última medida se tramitará en forma de subvenciones a los municipios. De este modo, serán las administraciones locales las que ejecuten las obras en función de sus necesidades.

El consejero ha incidido también en la necesidad de mejorar la comunicación con las comarcas en la gestión de las emergencias. La renovación de la red Tetra permitirá actuar en este sentido.

Partidos

Desde los grupos parlamentarios, Óscar Galeano (PSOE) ha asegurado que el PP está en manos de Vox: "Los números les dan, pero ya les abandonaron en alguna ocasión y se quedaron solos en el camino".

Ha pedido "relativizar" el aumento de las partidas, pues han pasado tres años desde las cuentas anteriores. "En 2025 ya se quedó pequeño", ha añadido.

Verónica Villagrasa (CHA) ha cuestionado el alcance de los Presupuestos para todo el territorio. Ha advertido también sobre las previsiones de la Airef.

Marta Abengochea (Izquierda Unida) sostiene que las cuentas "no amortiguan la subida del coste de la vida". "Se ha notado mucho que gobierna una derecha única, ultra, sin complejos", ha apostillado.

Juan Vidal (Vox) ha negado que se "debilite" lo público. "Se introduce el sentido común de la prioridad nacional, los partidos de la oposición han cedido durante años al chantaje del Gobierno de España", ha remarcado.

Lorena Tabanera (PP) ha celebrado que el proyecto presupuestario llega "en tiempo y forma". "No es lo mismo gobernar que resistir, como Sánchez", ha resaltado.