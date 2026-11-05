Vox gestionará más de 1.700 millones en Aragón: gana un 93% con protagonismo para el IASS y la prioridad nacional

El acuerdo para los Presupuestos de 2027 entre Partido Popular y Vox ha constatado cómo se ha elevado la influencia del partido de Santiago Abascal y Alejandro Nolasco en Aragón.

El proyecto de ley presentado este miércoles pone cifras al peso que tendrán a partir de ahora en la DGA. Son las primeras cuentas tras unas elecciones en las que Vox dobló su representación, de siete a 14 diputados, y casi ocurre lo mismo con los millones que gestionarán.

Respecto a las cuentas prorrogadas de 2024, la formación ha aumentado su peso en un 93%. El incremento está condicionado en buena medida por la nueva Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

En cifras, Vox pasará a controlar a partir del 1 de enero de 2027 1.708 millones de euros, la suma de la citada Desregulación, Agricultura y Medio Ambiente y Turismo con el conjunto de fondos. Todo ello pese a que estas dos carteras, o caen, como ocurre en el área medioambiental, o aumentan menos (3% en Agricultura) por el final de los fondos europeos.

El área de gestión ha aumentado 824,83 millones de euros respecto a las cuantías consolidadas. Vox ha pasado de controlar 884,09 millones a través de dos consejerías a los citados 1.708,92 repartidos en tres. En ambos casos, con una vicepresidencia en poder de Alejandro Nolasco.

Supone un incremento del 7,47%: en 2024 gestionaban el 10,34% de 8.546,30 millones y en 2027 harán lo propio con 1.708,92 de 9.594,70 (17,81%), dos presupuestos récord.

Por consejerías, Agricultura, Ganadería y Alimentación contó 2024 con 694.813.718 euros. El año que viene ascenderá a 718.722.947, un 3% más.

Medio Ambiente y Turismo, entonces en manos del popular Manuel Blasco, se consignó con 326.937.880, por 302.989.806 con Luis Biendicho, un 7% menos.

Con Nolasco, existe un matiz. La consejería ha cambiado de denominación, de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, que se reconfiguró tras la salida de Vox del Gobierno en 2024, a Desregulación, Bienestar Social y Familia.

La primera estuvo dotada con 131,62 millones de euros, un 1,54% del presupuesto autonómico. La nueva cartera absorbe, entre otras cuestiones, la gestión del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y llega a los 600,08 millones, un 6,25%.

Para Vox, supone casi cuatriplicar los fondos gestionados. La partida del IASS se ha incrementado en 80 millones y se han incluido nuevas partidas (145 específicos para dependencia) para reducir listas de espera o finalizar infraestructuras como la residencia de Valdefierro.

Respecto a fondos propios, el peso relativo aumenta del 10,76% en 2024 al 11,11% en 2027. En cifras: 791,2 millones frente a 959,2.

Desregulación consiste casi en su totalidad en partidas propias y recibe 89,5 más. Lo mismo sucede con Medio Ambiente, donde solo salen de la ecuación unos 24 millones de programas externos.

Agricultura es la gran excepción y es que cuenta con la Política Agraria Europea. El montante final sin la PAC y los FEADER se sitúa en los 128.

Pacto de Gobierno

Para Alejandro Nolasco, el acuerdo supone el inicio de su colaboración con el PP. Meses después de las elecciones autonómicas y las puertas de la campaña de las generales, el vicepresidente verbalizó la voluntad de dotar de estabilidad a la legislatura.

El punto de partida a esa hoja de ruta es la denominada prioridad nacional. Nolasco especificó que, en las áreas donde se aplique, pesará el requisito de los cuatro años previos de residencia en España, no necesariamente en Aragón.

Fuentes del partido avanzaron antes de la negociación presupuestaria que el objetivo era desplegar en las partidas las primeras medidas recogidas en el pacto de Gobierno suscrito en abril. Y así se ha producido en distintas áreas.

En cualquier caso, había compromisos pendientes, sobre todo en materia fiscal. Es aquí donde PP y Vox han desbloqueado la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones en el grupo II.

También la reducción del IRPF en tramos de renta baja y media (por debajo de 52.000 euros al año). La bajada es del 0,25% en los cuatro primeros tramos autonómicos, con el objetivo de que llegue al 1% al final de la legislatura.

PP y Vox pactaron, y ponen en marcha, otras deducciones en el IRPF para familias numerosas (entre 300 y 600 euros según variables), por nacimiento o adopción (1.000 a 5.000). Las ayudas se incrementan un 20% para las residentes en el medio rural.

Las cuentas recogen asimismo una rebaja del 80% de tasas autonómicas y el impulso al programa Volveremos. Recibirá otros cinco millones de euros.

El "compromiso de reforzar la atención a personas mayores y dependientes" figura en las cuentas. Se materializará con los citados incrementos en la consejería dirigida por Nolasco.

El pacto de investidura refleja incrementos en seguros agrarios hasta alcanzar los 15 millones de euros. En 2027 llegarán los primeros 13.

En este sentido, se destinarán 7,7 millones para la incorporación de jóvenes agricultores, ocho para un plan de competitividad agroalimentaria y cinco para modernización de regadíos. Los tres frentes figuran en el texto.

El nuevo Hospital Royo Villanova aparece mencionado de forma explícita. Se presupuestará dentro del bloque de 58 millones de euros para infraestructuras sanitarias.

En materia de carreteras, el acuerdo fijó la entrada en vigor del Plan Extraordinario (PEC) de la DGA en 2027. Contará con una inyección de 159 millones.

Arancha Simón y Luis Biendicho, consejeros de Agricultura y Medio Ambiente y Turismo. E. E.

En el tintero quedan todavía iniciativas que se esperan poner en marcha en el medio y largo plazo. El pacto establece más deducciones por natalidad y conciliación, actuar sobre el impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) o hacer lo propio con Transmisiones Patrimoniales.

De forma progresiva, el Gobierno de Aragón tiene el objetivo de acelerar el ritmo de construcción de vivienda asequible, hasta las 4.000 en cuatro años. La gratuidad de la educación cero a tres años y las infraestructuras hidráulicas del Pacto del Agua se enmarcan dentro de esta categoría.

La coalición estableció como objetivos transversales, entre otros, la lucha contra la inmigración, el "recorte de subvenciones políticas y sindicales" o "la auditoría continua del gasto público". Los frentes prioritarios abordan igualmente la vivienda, "despolitizar" las aulas y "proteger" a los autónomos.

Sea como fuere, la publicación del proyecto de cuentas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y las comparecencias de los consejeros, a partir del viernes, arrojarán más luz sobre el mismo. La tramitación finalizará el 22 de diciembre con el pleno de aprobación. Entrarán en vigor el 1 de enero.