José Manuel, agente de viajes: "Desde Adamuz, el tren no da pie con bola. Muchas personas prefieren el bus por comodidad"

La tragedia ferroviaria de Urda tardará tiempo en olvidarse. La dimisión de Óscar Puente y la renuncia del presidente de Adif no ha sido suficiente para despejar los nubarrones que rodean a la Alta Velocidad en España, un problema que está teniendo efectos a corto plazo y que podría marcar la próxima campaña de Navidad. Especialmente en comunidades como Madrid o Andalucía.

A las agencias de viajes están llegando llamadas de clientes que, directamente, reconocen tener miedo a subirse al tren. No son la mayoría, explica el presidente de la asociación que las agrupa en Aragón, José Manuel Clúa, pero están ahí.

"Este mismo miércoles me vino una mujer para hacer un viaje a la Ribeira Sacra y cuando le dije que había que ir en tren me contestó que ahora le daba miedo", explica.

En muchos casos "es lo que hay", ya que no existe otra alternativa para llegar a estos destinos. El problema es que desde el accidente de Adamuz, hace ya nueve meses, "el tren no da pie con bola".

Tanto es así que cada vez son más las personas que prefieren ir en bus a Madrid o Barcelona.

"Pero no por temor sino por comodidad. Con tanto retraso nadie se quiere arriesgar", explica.

Las agencias tratan de transmitir un mensaje de tranquilidad a sus clientes. Recalcan que no tiene por qué pasar nada y que viajar en tren es tan seguro como hacerlo en avión, en autobús o en coche particular.

Que las vías necesitan más mantenimiento "es un hecho que está claro", según Clúa, pero no menos importante es "la pérdida de confianza" en que los trenes lleguen en hora.

"Cuando se pegó fuego uno a la altura de Ricla se llegaron a acumular retrasos de tres y cuatro horas no solo ese día sino los siguientes. No puede ser que por un incendio estemos una semana con retrasos. Tiene que haber una mayor capacidad de reacción para que cuando ocurra algo así afecte lo menos posible al tráfico ferroviario", añade.

Rumbo a Perú... en bus

Él mismo saldrá con una 'expedición' de unas 30 personas hacia Perú a finales de mes.

Partirán desde Madrid, y para llegar allí no utilizarán la Alta Velocidad sino el autobús. "Salvo dos o tres que cogerán el tren, lo hemos preferido así. Vamos con tiempo y así nos garantizamos no estresarnos por posibles retrasos", apunta.

Otro punto 'extra' es que el bus les deja directamente en la terminal 4 de Barajas.

La vuelta, en cambio, sí la harán en tren. "Al final, vienes cansado del viaje y parece que da más igual llegar a casa una hora después si hay retrasos", agrega.

Esto se ha vuelto cada vez más frecuente, ya que la gente no quiere perder vuelos ni conexiones porque el tren llegue tarde.

Los hay que, incluso, hacen noche el día anterior para asegurarse de que no hay contratiempos, aunque esto tiene una lógica repercusión en el presupuesto que no todo el mundo está dispuesto (o puede) asumir.

"Después de lo que ha pasado con Adamuz y Urda parece que te la juegas. Es inevitable preguntarte ¿llegaré, no llegaré?", comenta el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón.

4 horas de antelación

Las incidencias de la Alta Velocidad también han provocado cambios en las agencias, encargadas de sacar los billetes de sus clientes.

Antes se apuraba más y se cogían lo más pegados posible a la hora del embarque, pero las dos horas de antelación que se recomendaban antes han pasado a ser tres o hasta cuatro en función del destino.

"Así, si llevas un retraso de una hora tienes un pequeño margen de maniobra para ir con tranquilidad", señala.

Nuevas medidas

Antes de dimitir, Puente esbozó sus recetas para evitar nuevos accidentes como el de Urda.

Entre ellas, que circulen menos trenes por el tramo Madrid-Andalucía, que haya un 'doble check' cuando se tengan que tomar decisiones críticas o que el equipaje vaya cerrado como en los aviones para evitar que salga disparado en caso de choque.

A falta de conocer la letra pequeña, el sector apoya las medidas, aunque no entiende que no se hayan tomado antes.

Los consultados reconocen que "algo hay que hacer" si se quiere recuperar "de verdad" la confianza de los pasajeros y creen que ha de hacerse "más pronto que tarde", ya que está en juego la imagen nacional e internacional de lo que hasta ahora había sido la joya de la corona.