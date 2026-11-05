El 'instagramer' Paracetamol vuelve a la carga con un nuevo 'hit' contra Markaska tras ser detenido por un delito de odio

El influencer zaragozano Paracetamol, detenido hace unos meses por un presunto delito de odio, ha vuelto a la carga con un nuevo 'hit' contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la invasión de Ceuta.

Se trata de un remix de la canción por la que el compositor fue arrestado en la que llama explícitamente "homosexual" a Marlaska por "no vigilar la frontera".

Esta y "te gustan los moritos" son algunas de las frases más llamativas que Paracetamol vuelve a lanzar contra el ministro, pese a ser acusado de un delito tipificado en el Código Penal que se castiga con penas de prisión de 1 a 4 años.

De hecho, está llamado a declarar en enero. Aunque asegura en declaraciones a este diario que se trata de un asunto que no le preocupa.

"Me lo tomo con tranquilidad", afirmaba este miércoles.

El tema lo ha subido recientemente a su nuevo TikTok, Paracetamol Free, en el que ya acumula 10.000 seguidores pese a haberlo creado hace escasos días y donde ya vuelve a mostrarse muy activo tras haber perdido su anterior cuenta a raíz de la detención.

El vídeo no ha tardado en ser compartido por las cuentas que muestran apoyo a Paracetamol, donde piden "justicia" para el influencer.

"Vaya crack, vamos a apoyarle", comentan algunos en las publicaciones.

El propio Paracetamol comienza el remix con un pequeño discurso en el que dice haber sido acusado "injustamente" por "cantar canciones a los políticos".

"Pero nadie me podrá callar, seguiré cantando las injusticias de este país y de este Gobierno corrupto", añade.

Algunos de sus éxitos

Antonio Dual acumula casi 100.000 seguidores en redes sociales y se hizo conocido por su tema viral "Panchito repartidor".

Otra de sus canciones compartida miles de veces es la de "Negrito" o la de "Moritos salta vallas", que compartió durante los asaltos en Ceuta.

Hace una semana volvió a ocupar todas las portadas tras darse a conocer, erróneamente, que había sido detenido el martes 27 de octubre.

Aunque tal y como aseguró a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Paracetamol se levantó en su casa como un día cualquiera. "Todos decían que me habían detenido, pero es un bulo", confirmó aquella tarde.

Según la investigación policial, utiliza la música para "camuflar y difundir mensajes racistas, homófobos y otras expresiones humillantes".

No obstante, el propio Paracetamol se defiende señalando que únicamente hace "humor" y que, de hecho, son los propios colectivos afectados los que le piden canciones.

"Todo lo hago sin maldad. Es una vergüenza que me espíen a mí y no a los terroristas de Bildu", remarcaba a este diario.