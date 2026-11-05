El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la reunión entre los sindicatos médicos y la DGA E.E. DGA Zaragoza

Azcón, sobre el nombramiento de Cuerpo: "Es un parche, el sistema ferroviario necesita una transformación profunda"

La dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente y la posterior elección del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha dejado un escenario de fuerte controversia política.

Esta cuestión también ha llegado a Aragón. El presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha criticado la reorganización del Gobierno de Sánchez.

"Es un parche para una situación absolutamente transitoria", ha destacado Azcón.

A su juicio, la red ferroviaria española requiere una "transformación profunda", y no "un nombramiento interino".

Asimismo, el líder del PP en Aragón ha incidido en que "el ministro Cuerpo no va a hacer la transformación profunda. Es un nombramiento interino y que no va a resolver en el escaso mes que le queda los problemas estructurales que tiene el sistema ferroviario".

Además, Azcón ha subrayado el carácter inédito de estos cambios, "es tan evidente que el ministro de Economía y el ministro de Transportes no pueden recaer en la misma persona, que lo desarrollará durante muy poco tiempo, hasta que el Partido Socialista pierda las elecciones".

Subida salarial

Más allá de la gestión de infraestructuras, el presidente aragonés ha valorado la subida salarial interpersonal anunciada por el Ministerio de Trabajo.

En este sentido, Azcón ha mostrado su rechazo a focalizar las mejoras retributivas solamente en el SMI y ha defendido que "quiero que se suba el salario a todos".

A su juicio, que el salario mínimo se aproxime cada vez más al salario medio refleja "un problema muy importante con los salarios" en el país.

"El objetivo del Partido Popular no es subir solo el salario mínimo, es subir el salario de todos los trabajadores", ha mencionado el presidente.

Para ello ha explicado que esto es lo que está haciendo el Partido Popular "con competitividad, atrayendo inversiones y generando confianza", ha concluido Azcón.