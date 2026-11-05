Aragón y los sindicatos médicos llegan a un acuerdo: suspendida la huelga y una inversión de 90 millones hasta el 2029

El gobierno de Aragón y los sindicatos médicos, CESM Aragón y FASAMET, han firmado un acuerdo histórico que pone fin a un largo conflicto laboral y a las huelgas en el sector sanitario público.

Con este acuerdo se va a conseguir reforzar la atención al paciente y mejorar las condiciones profesionales del personal médico y facultativo.

Este acuerdo se desarrollará hasta 2029 y contempla el incremento de la hora de guardia, el reconocimiento del nivel IV de carrera profesional y la mejora de la retribución de las guardias a partir de las 720 horas anuales, entre otras medidas.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha situado este acuerdo dentro del marco de los presupuestos autonómicos, que alcanzan la cifra récord de 3.162 millones de euros, reservando un 76% de las cuentas autonómicas a sanidad, educación y servicios sociales.

"Este es un acuerdo sin precedentes desde las transferencias sanitarias de 2001. Cuidando a quien nos cuida, lo que hacemos es mejorar nuestro sistema sanitario. Cuando se mejoran ostensiblemente las condiciones salariales de los facultativos, la implicación es mayor y los beneficiarios directos van a ser todos los aragoneses que acudan a la red pública", ha afirmado Azcón.

Asimismo, Azcón ha remarcado que el esfuerzo económico de 90 millones de euros permitirá fidelizar el talento médico, estabilizar las plantillas y facilitar la cobertura de vacantes en centros perféricos de difícil cobertura.

"Nunca un acuerdo tan importante se había firmado con tanto impacto presupuestario en la comunidad. 90 millones de euros que van a mejorar los salarios, que van a mejorar las retribuciones, pero que sobre todo, créanme, esa es la idea básica, es de justicia y necesario para mejorar la salud de los aragoneses", ha matizado el presidente autonómico.

Por parte de las organizaciones sindicales, la secretaria general de CEMS Aragón, Mercedes Ortín, ha expresado su gratitud tras 18 meses de protestas continuadas en las calles y centros sanitarios.

"Confiamos en trabajar por fin en un clima de paz social para que los ciudadanos aragoneses tengan plazos de asistencia más reducidos y una sanidad de la máxima calidad", ha señalado Ortín.

Siguiendo la misma línea, el presidente de FASAMET, Leandro Catalán, ha resaltado el valor del acuerdo alcanzado para frenar la pérdida de facultativos.

"Es un acuerdo histórico con la mayor dotación económica desde las transferencias de 2001. Incorpora mejoras laborales indispensables para evitar la fuga de médicos a otras comunidades y garantizar la retención del talento en nuestros centros sanitarios", ha manifestado Catalán.

Mejoras del acuerdo

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha desglosado el paquete de medidas retributivas y asistenciales que se implantarán de forma progresiva entre los años 2027 y 2029.

Entre esas mejoras anunciadas destacan medidas como elevar en diez euros el valor de la hora de guardia, reconocer el nivel IV de carrera profesional y mejorar un 25% la retribución de las guardias que superen las 720 horas anuales, ente otras.

Asimismo, estas medidas redundarán en beneficios tangibles para los aragoneses, favoreciendo la reducción de las demoras asistenciales, incrementando la capacidad resolutiva de los servicios sanitarios, mejorando la cobertura de los puestos de difícil cobertura y consolidando un sistema sanitario público más atractivo, eficiente y sostenible.

“Aragón pasa de ser la tercera comunidad con el precio más bajo en las guardias a estar entre las autonomías mejor pagadoras. Mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales sanitarios es invertir en la salud de los ciudadanos de Aragón", ha expresado Azcón.

Se implementará una mejora retributiva acumulativa sobre el valor de la hora de guardia del Servicio Aragonés de Salud hasta alcanzar un incremento global de 10 euros por hora de atención continuada en tres años: 4 euros en 2027, 3 en 2028 y otros 3 en 2029, con efectos económicos desde el 1 de enero de cada ejercicio.

El valor de la hora de guardia en festivo se incrementará también en la proporción correspondiente. Con este aumento las retribuciones de la atención continuada de los facultativos aragoneses se aproximan a las de otros servicios de salud y se reduce la diferencia entre el valor de la hora de guardia y el de la hora ordinaria de trabajo.

Además, en 2030 se revisarán estas cuantías tomando como referencia el valor de la hora de guardia de presencia física en día laborable vigente a 31 de diciembre de 2029 en las cinco comunidades autónomas peninsulares con las retribuciones más elevadas por este concepto.

"Si las cuantías de Aragón se situaran por debajo de la media de esas comunidades, se aplicará el incremento necesario para situarlas dentro de las cinco mejores", ha expuesto Sanz.

En esta misma línea, las guardias de presencia física realizadas en el centro de adscripción una vez alcanzadas las 720 horas anuales de jornada complementaria se retribuirán con un incremento del 25% sobre el valor de la hora de atención continuada vigente en cada ejercicio. Esta mejora se aplicará a las guardias efectuadas a partir del 1 de enero de 2027.

En materia de carrera profesional, el acuerdo hace efectivo el reconocimiento y la retribución del nivel IV para el personal licenciado sanitario que cumpla los requisitos establecidos, a partir del 1 de enero de 2027 y sin carácter retroactivo. Su implantación económica será progresiva: se abonará el 40% en 2027, el 70% en 2028 y el 100% a partir de 2029, sobre unas cuantías que se actualizarán con los incrementos normativos hasta 2027.

Con carácter excepcional, en el segundo trimestre de 2027 se realizará una convocatoria extraordinaria para el personal licenciado sanitario con más de 22 años de servicios prestados a 31 de diciembre de 2026, que podrá acceder al nivel IV sin necesidad de acreditar los criterios ordinarios de los factores de evaluación, con el mismo calendario de abono.

"Los profesionales sanitarios de Aragón hasta la firma de este acuerdo eran los únicos de España que no tenían acceso al nivel cuatro de la carrera profesional. El acuerdo contempla hacer efectivo de una forma progresiva en 3 años el reconocimiento y la retribución del nivel cuatro de carrera profesional para el personal licenciado sanitario que cumpla los requisitos correspondientes", ha explicado el consejero.

El acuerdo incorpora también otras mejoras en la carrera profesional y prevé la constitución de tres grupos de trabajo. Uno de ellos analizará y propondrá medidas organizativas para mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a la asistencia sanitaria, optimizar los recursos disponibles y contribuir a la reducción de los tiempos de espera, tanto en Atención Hospitalaria como en Atención Primaria.

Este grupo estudiará, entre otras cuestiones, la organización de la actividad asistencial, la distribución del tiempo de trabajo, la jornada vespertina y el incremento de la capacidad resolutiva de los centros, y abordará la demora superior a 72 horas en Atención Primaria, en cumplimiento del Acuerdo de 2023.

Los otros dos grupos analizarán el impacto que tendría reducir la edad de exención de la realización de guardias, con el objetivo de avanzar de forma progresiva en esa reducción, y la evolución futura del modelo de atención continuada en el Servicio Aragonés de Salud.

"Así se crearán grupos de trabajo para analizar la posible reducción progresiva de la edad de exención de guardias y su impacto asistencial desde los 55 años actuales,medidas para mejorar la accesibilidad y optimizar los recursos y reducir los tiempos de espera y la organización de la actividad asistencial, la jornada vespertina y el incremento de la capacidad resolutiva, así como la demora en atención primaria con el fin de que sea inferior a 72 horas", ha señalado Ángel Sanz.

Para garantizar el desarrollo de las medidas se constituirá una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes del Servicio Aragonés de Salud y de las organizaciones sindicales firmantes, que se reunirá cada seis meses o cuando lo solicite alguna de las partes.

"Este acuerdo debe valorarse también como base de un clima de confianza y colaboración entre administración y sus profesionales", ha subrayado el consejero.