Aragón Play presenta sus novedades tras alcanzar los 200.000 usuarios registrados en solo cuatro meses

Miki Nadal, este jueves durante la gala. E. E.

Con el lema ‘Aragón Play es de otro planeta’ la radiotelevisión aragonesa ha presentado las novedades de la plataforma digital de Aragón TV y Aragón Radio.

Aragón Play ha celebrado este jueves su presentación oficial en el Palacio de Congresos de Zaragoza ante una amplia representación de la sociedad aragonesa.

Con el lema ‘Aragón Play es de otro planeta’ la cadena ha descubierto las novedades de la plataforma digital de Aragón TV y Aragón Radio, que en apenas cuatro meses ha alcanzado los 200.000 usuarios registrados y roza los dos millones de visualizaciones.

Con una puesta en escena inspirada en un viaje espacial y una coreografía protagonizada por tres robots, Aneto, Amante y Adoquín, el acto ha combinado humor, tecnología y entretenimiento para recorrer una oferta de información, deporte, cine, series y pódcast disponible en móviles, ordenadores y, ahora también, televisores inteligentes.

Miki Nadal y Judit Ballarín han presentado los contenidos originales de Aragón Play, entre ellos Cronos, dedicado al concierto de Leiva en Zaragoza; Observatorio, una comedia de ocho capítulos rodada en Teruel y financiada con fondos FITE, cuya temporada completa ya está disponible; y El mundo es nuestro, el próximo estreno en el que los protagonistas de El campo es nuestro descubrirán la agricultura y ganadería de otros países.

La apuesta deportiva ha llegado de la mano de Pedro Hernández y Blanca Liso, quienes han destacado el protagonismo de las retransmisiones en directo, los equipos aragoneses y el deporte base, junto al regreso de la Liga ACB en abierto después de once años.

Eneko y Eduardo Lolumo han mostrado las posibilidades de la plataforma como escaparate del cine aragonés y de las grandes celebraciones populares, mientras que Noemí Núñez y Nacho Navarro han puesto el acento en la información, los contenidos de Aragón Radio y la accesibilidad.

El entretenimiento ha tenido su espacio con Miki Nadal y Marisol Aznar, quienes han anunciado la llegada de Sopa de Letras Celebrity en 2027, de la mano de FORTA, y el estreno en diciembre de un nuevo concurso basado en un formato de la BBC.

También han reivindicado la posibilidad de recuperar veinte años de programas, con todas las temporadas de Oregón TV y Chino Chano, entre otros títulos históricos.

Nueva etapa televisiva

La directora general de CARTV, Raquel Fuertes, ha cerrado la presentación reivindicando el papel de Aragón Play como punto de partida de una nueva etapa en la trayectoria de la radiotelevisión pública aragonesa, coincidiendo con la celebración de sus veinte años.

"Lo que presentamos hoy tiene algo de refundación. Cambia nuestra forma de distribuir los contenidos, de organizarnos, de trabajar y de relacionarnos con los aragoneses", ha afirmado Fuertes, quien ha subrayado que esta transformación mantiene intactos los principios que han definido a los medios públicos aragoneses: "Nuestro compromiso con la cercanía, el rigor y con Aragón, en toda su diversidad y pluralidad".

La directora general ha destacado también las posibilidades de la inteligencia artificial integrada en Aragón Play, orientada a facilitar a los usuarios el descubrimiento de contenidos acordes con sus intereses y a liberar a los profesionales de tareas mecánicas y repetitivas para dedicar más tiempo al trabajo creativo.

Uno de los principales anuncios de su intervención ha sido la próxima puesta en marcha de una convocatoria de proyectos audiovisuales dirigida a jóvenes creadores, dotada con 100.000 euros en su primera edición, para impulsar nuevas series y contenidos concebidos para la plataforma.

"Queremos que una nueva generación encuentre aquí la oportunidad de contar sus historias y que esas historias nos ayuden a conectar con quienes eligen las plataformas para informarse y entretenerse", ha explicado Fuertes, quien ha concluido recordando la vocación de servicio público del proyecto: "Aragón Play es la radio y la televisión públicas de Aragón, al alcance de todos los aragoneses, estén donde estén".

Una plataforma que crece

Los primeros cuatro meses de Aragón Play reflejan la buena acogida de un servicio que acumula cerca de dos millones de visualizaciones y casi 50 millones de minutos consumidos, con cerca de 90.000 aplicaciones activas.

Su alcance traspasa las fronteras de la Comunidad: el 65% del consumo se realiza fuera de Aragón y se han registrado conexiones desde 179 países.

El deporte se ha convertido en uno de los principales motores de este crecimiento.

La plataforma ha ofrecido más de 250 retransmisiones y 450 horas de deporte en directo, con capacidad para emitir hasta diez señales simultáneas.

Uno de sus grandes hitos fue el Gran Premio de Aragón de MotoGP, ofrecido en abierto y en exclusiva para toda España, que generó más de 40.000 nuevos registros durante aquel fin de semana y alcanzó picos de 20.000 usuarios conectados simultáneamente.

Las retransmisiones del Real Zaragoza también impulsan la incorporación de nuevos usuarios, con más de 5.000 registros por partido.

Junto al fútbol y el baloncesto, Aragón Play ofrece competiciones de balonmano, atletismo, fútbol sala, voleibol, motociclismo, ciclismo, tenis, piragüismo, rugby o waterpolo, con especial atención al deporte femenino y la cantera.

Las grandes celebraciones populares constituyen otro de sus atractivos.

Solo durante las últimas Fiestas del Pilar se registraron 33.500 nuevos usuarios, interesados en seguir los principales acontecimientos de las fiestas desde cualquier lugar.

Aragón Play está disponible en móviles, tabletas, ordenadores y televisores inteligentes Samsung, LG, Android TV y Google TV.

La ampliación a Hisense, Amazon Fire TV y Apple TV está prevista para el próximo mes de diciembre.

20 años de contenidos

Aragón Play reúne ya más de 250 programas de televisión, con 7.000 capítulos, y más de 60 programas de radio y pódcast, con otros 10.000 episodios disponibles.

Un catálogo que combina los formatos actuales de Aragón TV y Aragón Radio con el archivo histórico de ambas cadenas, permitiendo recuperar programas que han acompañado a varias generaciones de aragoneses.

La plataforma cuenta además con más de 40 producciones audiovisuales aragonesas, entre películas, documentales, cortometrajes y series, con títulos como El último show, Goya, 3 de mayo, Quemarlo todo o En racha, que contribuyen a dar visibilidad al talento creativo de la Comunidad.

Aragón Radio amplía igualmente su alcance a través de Aragón Play, donde sus contenidos acumulan más de 250.000 escuchas y 13 millones de minutos de consumo.

Entre su oferta de pódcast destacan Abismo, con tres millones de descargas en todo el mundo, e Historia de Aragón, que se acerca al millón.

La información completa esta oferta de servicio público, con informativos en directo y a la carta, noticias, reportajes y especiales, además de un canal de El Tiempo disponible las 24 horas.

Próximamente se incorporarán nuevos formatos informativos, como vídeos en vertical y resúmenes de actualidad.