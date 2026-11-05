Aragón pide al ministro Cuerpo buscar alternativas al corte total de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Aragón rechaza el corte total de la línea ferroviaria de alta velocidad y exige al nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, buscar alternativas a la medida.

Así se recoge en un manifiesto suscrito este jueves entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y distintos agentes sociales y empresariales. Es el caso, entre otros, de CEOE, Cepyme, Cámara de Comercio, la Asociación de Agencias de Viajes, de Cafés y Bares (Horeca) o el Colegio de Economistas.

En el texto, las instituciones implicadas consideran que la medida solo estaría justificada "si el Ministerio de Transportes y ADIF no son capaces de garantizar la total seguridad del servicio mientras se ejecutan las obras".

El ya exministro Óscar Puente avanzó el escenario del corte completo antes de su dimisión y no despejó la incógnita. Durante su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, llegó a avanzar que la decisión final se producirá en 2027.

Es entonces cuando se adjudicarán las obras de renovación de la vía entre las dos principales ciudades españolas y Zaragoza. También el tramo hasta la frontera francesa.

"Hemos pasado en seis meses del objetivo de circular a 350 kilómetros por hora a poner en duda determinados tramos de esa línea", ha señalado el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López.

El manifiesto, que se remitirá al ministro Cuerpo, exige la creación de una mesa permanente entre las instituciones y agentes sociales aragonesas y el Gobierno de España. Se busca "transparencia, información y diálogo continuo".

Desde la Comunidad se considera como "estratégica" la línea, también para "todo el noreste peninsular". En este sentido, inciden en que supondría "un grave perjuicio para la competitividad, el empleo, la actividad turística y la inversión".

El documento gira alrededor de tres ejes: un estudio técnico con las alternativas al corte total, las posibilidades de circular parcialmente y analizar la duración de las restricciones y las soluciones de movilidad disponibles, por un lado.

En segundo lugar, la elaboración de un estudio integral de impacto económico. Su elaboración correrá a cargo de la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio, como ha precisado López. Finalmente, la citada constitución de la mesa de seguimiento.

Sobre la mesa está la exigencia de garantizar la seguridad como un elemento "irrenunciable". El manifiesto precisa que nadie cuestiona la importancia de renovar la vía, aunque exige planificación, responsabilidad, proporcionalidad y generar los menores perjuicios posibles.

Madrid-Calatayud

Octavio López ha incidido en declaraciones posteriores en las dudas alrededor del tramo entre Madrid y Calatayud. "Si se pone en duda, tenemos que actuar", ha valorado.

Ha criticado en este sentido las dudas vertidas por parte de Puente sin que después se hayan ofrecido explicaciones técnicas. "Al final, el saldo es negativo", ha profundizado sobre la situación ferroviaria.

El consejero ha llamado a huir de la "confrontación electoral" y dedicar el máximo tiempo posible a la elaboración del informe sobre el impacto negativo en Aragón. En palabras de López, es necesario abordar asimismo la situación de la doble vía Teruel-Sagunto o el tren de media distancia entre Binéfar y Monzón.