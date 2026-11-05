Pasajeros entrando en el Aeropuerto de Zaragoza E. E.

El Aeropuerto de Zaragoza ata 5 destinos internacionales y quedan 10 lotes desiertos en su nueva oferta

El Aeropuerto de Zaragoza ata todos los nuevos destinos nacionales de la oferta prevista a partir de la primavera de 2027 y cinco del paquete internacional, con diez lotes desiertos todavía.

El consejero de Fomento, Octavio López, y el director general de Transportes, David Sánchez, han dado a conocer este jueves los resultados de la licitación presentada en septiembre. Un 70% de los lotes han contado con ofertas, algunos con varias, a la espera de la adjudicación definitiva.

Así, se atan los nuevos vuelos a Alicante, Santiago, Ibiza y Málaga, estos últimos con dos ofertas. Fuera de España, se adjudicarán en esta primera ronda Dusseldorf, Budapest, Oporto (dos ofertas), Bratislava y Cracovia (dos ofertas).

Han quedado desiertos los lotes de París, Venecia, Tánger, Varsovia, Sur de Italia (Nápoles y Palermo), Sofía, Pisa, Manchester, Praga y Suiza (Basilea, Zúrich o Ginebra).

El consejero ha explicado que se negociará para adjudicar esta serie de destinos. Será a través de nuevas licitaciones o de procedimientos sin publicidad con las compañías interesadas.

No se descarta ampliar la oferta a destinos como Sevilla, tras el corte de la red ferroviaria de alta velocidad. Lo mismo ocurre con destinos internacionales que no se han puesto sobre la mesa todavía, han asegurado.

Los parámetros actuales, con el 70% adjudicado, equivalen a una "oferta aproximada de 5.000 vuelos anuales", ha detallado el director general. La previsión es superar el millón de pasajeros al año.

Sánchez ha detallado que todas las participantes en la licitación cumplen las frecuencias establecidas en los pliegos. Una de ellas, Wizzair, ha propuesto aumentarlas en la conexión con Málaga.

A esto se suman, tanto a nivel nacional como internacional, las rutas que ya operan desde la base de Garrapinillos. Cinco operadoras controlarán toda la oferta, las mismas que se han presentado al concurso: Ryanair, Volotea, la citada Wizzair, la aragonesa Air Horizont y Vueling.

Las adjudicaciones se producirán este mes y la firma de los contratos, previsiblemente, en diciembre. Los nuevos destinos echarán a andar hacia abril de 2027, como ya se avanzó en la presentación de la iniciativa.

La DGA ha quedado con un remanente cercano a los tres millones de euros (más IVA) para desbloquear el resto de rutas. El presupuesto base de la licitación era de 7,2.

Empresas

Por empresas, Ryanair se ha hecho con Cracovia, Dusseldorf, Bratislava y Oporto, con 124 vuelos anuales. Se suman a los de Bruselas, Bérgamo, Marrakech y Londres.

Wizzair ha proyectado 208 vuelos a Santiago, Budapest, Milán, Roma, Bucarest, Cluj Napoca (ya estaba) y Málaga.

La canaria Binter operará Gran Canaria y Tenerife. Son 832 vuelos anuales.

Vueling controlará Ibiza (52) y Alicante (208). Air Horizont tendrá Menorca, que ya se prestaba (124 vuelos).

Esta última compañía, según ha explicado David Sánchez, ha propuesto incluso establecer una base permanente en Garrapinillos. No ha ofrecido más detalles en este sentido.

El Gobierno de Aragón ha ofrecido una lectura positiva de la primera fase de la adjudicación pese a los hasta 10 lotes desiertos. En destinos, supone dejar en el limbo hasta 13, pues Sur de Italia y Suiza incluían varias opciones.

"El compromiso era doblar líneas, esto no es más que el principio", ha comentado Octavio López.

"Estamos muy satisfechos con el resultado, consideramos que ha sido un éxito", ha añadido David Sánchez.

Según este último, hay factores geopolíticos que ya impactan en las operaciones de las aerolíneas. Pese a ello, ha continuado, la licitación permitirá aumentar frecuencias y destinos en el Aeropuerto de Zaragoza.