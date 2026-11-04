Venden un piso de 84 m2 recién reformado con 3 habitaciones y terraza exterior en el centro de Zaragoza: cuesta 179.000 euros

Comprar una vivienda en grandes ciudades como Zaragoza se ha convertido en un auténtico reto, no solo por el elevado precio de los inmuebles, sino también por la limitada oferta disponible.

Portales como Idealista sirven de referencia en España para la compra y venta de inmuebles de todo tipo, desde pisos y apartamentos hasta chalets independientes y viviendas ubicadas en pequeños núcleos rurales.

Entre los anuncios disponibles destaca un piso en venta de 84 metros cuadrados, recién reformado, con tres habitaciones, salón-comedor, cocina y terraza exterior, situado en el centro de Zaragoza.

Venta piso Zaragoza Idealista

Se trata de una vivienda ideal para entrar a vivir desde el primer día. Distribuida en 3 dormitorios, cocina equipada, integrada en el salón, y dos amplios dormitorios dobles, exteriores y luminosos. El tercero es una pequeña habitación auxiliar con cama abatible.

En cuanto a las instalaciones, el inmueble cuenta con calefacción individual de gas y aire acondicionado en el salón.

Venta piso Zaragoza Idealista

El precio de venta es de 179.000 euros, según el anuncio publicado en Idealista. Una excelente oportunidad para aquellos que busquen una vivienda en la capital aragonesa.

A todo ello se suma su privilegiada ubicación en el centro de Zaragoza, Hernán Cortés – Madre Sacramento. Una zona inmejorable, en plena renovación urbanística, a un precio muy asequible.

Buenas conexiones y servicios

La calle Madre Sacramento es una de las calles más céntricas y concurridas de Zaragoza.

Se extiende desde la calle Hernán Cortés hasta la calle de José Anselmo Clavé, atravesando Elvira de Hidalgo, Doctor Horno Alcorta y Juana Francés.

Su ubicación en el centro de Zaragoza permite tener buenas conexiones tanto de medios de transporte como de servicios diarios como supermercados, farmacias, bares, entre otros.

Las edificaciones no tienen más de tres o cuatro alturas, las suficientes para resguardar de la luz del sol a casi cualquier hora del día.

Todo ello hace que esta céntrica calle tenga cierto atractivo y esté llena de vida, en pleno corazón de la capital aragonesa.