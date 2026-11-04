El Royo Villanova, las emergencias y rebajas fiscales: las principales inversiones del Gobierno de Aragón para 2027

La presentación de los Presupuestos del Gobierno de Aragón para 2027 ha dejado este miércoles un reguero de anuncios, entre nuevas iniciativas y otras pendientes incluso desde la pasada legislatura.

Ahora, la mayoría de Partido Popular y Vox como coalición en la DGA permite desbloquear la tramitación de las cuentas, prorrogadas desde 2024. Con ellas se materializan los primeros compromisos del pacto de investidura firmado el pasado mes de abril.

Fruto del incremento de fondos en Sanidad, el Gobierno de Aragón incluye una partida para la construcción del nuevo Hospital Royo Villanova, que se ubicará en el barrio de Parque Goya de Zaragoza. Junto a él va una batería de fondos de 58 millones para infraestructuras (centros de salud de Cuarte, Azuara o Caspe).

En el capítulo sanitario se han consignado 19 millones de euros para vacunas o 2,4 para el nuevo laboratorio de Salud Pública. Está previsto del mismo modo desarrollar la medicina y cirugía robótica, ya implantada en algunos hospitales.

La consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia contará con un aumento de 80 millones en el IASS. Esto se traduce, sobre el papel, en la finalización de las obras de la residencia de Valdefierro (Zaragoza).

Jorge Azcón y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, han avanzado un incremento de 35 millones en Cultura. Servirá, entre otras cuestiones, para la apertura del Centro Goya de la Plaza del Pilar de Zaragoza.

En el mismo departamento, pero dentro del área de Deporte, aparece el nuevo plan de impulso a los clubes. Se anunció tras los descensos de Huesca y Real Zaragoza.

Emergencias

Hacienda, Interior y Administración Pública recoge un plan de 10,3 millones para infraestructuras de protección civil y 4,6 para la mejora de la red de emergencias. Como proyectos específicos figuran la puesta en marcha del Centro de Emergencias de Aragón, ya construido.

También del Consorcio Autonómico de Bomberos y la Agencia de Emergencias, así como continuar con el despliegue de helisuperficies operativas las 24 horas y anillos de prevención frente a los incendios forestales.

A esto se suma el reciente anuncio de la unidad de predicción meteorológica propia. Recibe el nombre de MeteoAr y se impulsará junto al Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).

La Consejería de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial cuenta con los 52 millones ya anunciados para vivienda, 159 para carreteras, 20 en el nuevo mapa concesional de transporte o la partida de los nuevos vuelos desde el Aeropuerto de Zaragoza.

El DAT Alierta vuelve a ser uno de los puntales de Economía, Competitividad y Empleo. Recibirá 17,5 millones para su puesta en marcha. El programa Volveremos capta cinco millones.

En Agricultura, Ganadería y Alimentación destacan los cinco millones para creación de regadíos y 13,3 de seguros agrarios. Se destinarán 7,7 para la incorporación de jóvenes agricultores al sector.

Plan Pirineos y Educación

El Plan Pirineos ha movilizado hasta la fecha 200 millones de euros. En 2027, se invertirán otros cinco, con el acento en la unión de estaciones Astún-Candanchú, la recuperación del camping de Zuriza o un parking en Escarrilla.

Educación, con presupuesto global récord, destinará 15 millones a climatizar aulas. Parte del incremento general se debe al 7,75% de subida salarial para profesores, que ya se recoge; o a los 26,5 millones para transporte escolar.

Impuestos

En el apartado fiscal, el Gobierno de Aragón desbloquea la bonificación al 99% del grupo II del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Bermúdez de Castro ha estimado una merma de ingresos de entre 15 y 20 millones anuales.

La otra bajada, esta vez del IRPF en un 0,25% por debajo de los 52.500 euros anuales, "no impacta en el presupuesto de este año". Se aplicará a la declaración de la renta de 2027.

Las bonificaciones por familias numerosas serán de entre 300 y 600 euros. Respecto a nacimiento y adopción, estas van desde los 1.000 hasta los 5.000 en función de distintas variables y tomando como premisa la "prioridad nacional".

Consiste en acreditar la residencia legal en España desde hace cuatro años, sea en Aragón o en cualquier otra Comunidad Autónoma.

Las tasas autonómicas disminuirán un 80%. Por ejemplo, el coste de expedir licencias de caza y pesca o por servicios facultativos agrónomos.