La estación Delicias de Zaragoza se sobrepone al accidente de Urda siete días después: "No hay que ser catastrofistas"

Viajar en tren tras el accidente ferroviario entre un tren de Renfe y otro de Iryo el pasado 28 de octubre en Toledo es todo una incógnita.

No saber con exactitud a qué hora sale el tren, si acumula retrasos o cuánto durará el trayecto forma parte de la nueva realidad de muchos viajeros que utilizan este medio de transporte.

Ante esta situación, numerosos españoles han optado por el coche o el autobús como alternativas al ferrocarril, algunos por obligación y otros por decisión propia.

En la estación Delicias de Zaragoza, por ejemplo, los trenes con destino a Andalucía permanecen cancelados hasta diciembre, según fuentes oficiales de Renfe. El resto de los servicios que parten de la estación aragonesa circulan con normalidad.

Asimismo, la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona mantiene su funcionamiento habitual, a la espera de las decisiones que pueda adoptar el Ministerio de Transportes.

No obstante, en la provincia de Zaragoza continúan vigentes más de una decena de restricciones de velocidad, una situación que se ha prolongado en el tiempo y que ha terminado alargando considerablemente los trayectos.

Siete días después del accidente, la estación de la capital aragonesa va recuperando la normalidad.

Los retrasos que se muestran en las pantallas no son especialmente reseñables y la tranquilidad vuelve a respirarse entre los viajeros, que poco a poco retoman sus desplazamientos habituales.

Como es el caso de Paula, una joven de 23 años, que viaja a Barcelona y que asegura sentirse "tranquila" a la hora de viajar en tren.

"Si sigue el servicio activo es porque es seguro. No tengo miedo, voy a Barcelona en tren tranquila. No hay que ser catastrofistas", afirma la joven.

Una sensación similar transmite Isabel, una mujer de Barcelona que, aunque reconoce que al principio sintió cierto reparo a la hora de utilizar el AVE, finalmente ha decidido retomar sus viajes en tren.

"El día que pasó todo, pensé, tengo que ir a Zaragoza la semana que viene. Pero hoy estoy tranquila. Tenía la opción de venir en coche, pero he venido en tren, es muy cómodo", explica la catalana.

En cambio, Domingo, un octogenario que ha elegido el autobús para desplazarse desde Madrid, no descarta volver a viajar en tren en sus próximos desplazamientos.

"He viajado en bus porque vengo de República Dominicana y ya tenía el billete de antes. He venido muy bien, pero no tengo ningún problema en viajar en tren", señala el viajero.

Con estas sensaciones, la estación Delicias recupera progresivamente su ritmo habitual. Mientras algunos pasajeros siguen optando por alternativas al AVE, otros han decidido mantener sus desplazamientos en este transporte y apostar por la comodidad.

Por su parte, Renfe mantiene activado su Plan de Asistencia a Viajeros y Familiares de Víctimas de Accidentes Ferroviarios (Pavaf), diseñado para ofrecer una atención integral y permanente en situaciones de emergencia, así como para acompañar y apoyar a las personas afectadas y a sus familias.

Línea Barcelona - Madrid

El presidente aragonés, Jorge Azcón, se dirigió el pasado tres de noviembre por carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de la situación ferroviaria en Aragón y las posibles afecciones del corte de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid.

La comunicación oficial, difundida por el propio Gobierno de Aragón, expresa la preocupación por el estado "francamente mejorable", en palabras de Puente, del tramo Madrid-Calatayud.

El Ejecutivo autonómico plantea si este espacio "está en condiciones de garantizar con total seguridad la circulación de los trenes". Y por ello se solicita "a la mayor brevedad posible" el envío de informes técnicos "que fundamentarán la decisión definitiva".

Azcón pide conocer los criterios tanto si se opta por la primera vía "como si se mantiene el modelo de renovación adoptado hasta ahora". Esto es, manteniendo de forma simultánea los trabajos en horario nocturno con la prestación del servicio de viajeros.

"Esos informes deben acreditar, de manera inequívoca, que la fórmula elegida garantiza la absoluta seguridad de los viajeros. Solo si existe el más mínimo indicio de que esta no puede quedar plenamente garantizada, deberá prevalecer la seguridad y procederse al corte del servicio durante las obras", incide Azcón.

El presidente de Aragón señala al finalizar la carta que "la seguridad es irrenunciable, pero también la obligación de planificar con responsabilidad, transparencia y sensibilidad hacia los territorios afectados".

"Aragón no puede asumir las consecuencias de una decisión de esta magnitud sin conocer sus fundamentos técnicos y sin que se hayan evaluado todas las alternativas posibles", remarca Azcón.