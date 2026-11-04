Comparecencias exprés y pleno el día de la Lotería: así será el calendario para aprobar el presupuesto de 2027 de Aragón

Las Cortes de Aragón aprobarán en cuestión de mes y medio el presupuesto de 2027.

La presentación de las cuentas, que crecerán hasta los 9.594 millones de euros, ha activado un ajustadísimo calendario que finalizará el próximo 22 de diciembre.

La presidenta, María Navarro, lo ha recibido este miércoles de manos del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, minutos después de su presentación oficial en el Pignatelli.

Es una escena que hacía dos años que no se vivía y que ha permitido recuperar una normalidad institucional que se rompió en 2024 tras la salida de Vox del anterior Gobierno de Aragón.

Los presupuestos son la ley más importante que se va a tramitar en el Parlamento. "El estatuto nos dice que tienen que aprobarse antes de acabar el año y ese es el objetivo", ha subrayado Navarro.

La tragedia ferroviaria de Urda obligó a posponer la presentación una semana. Las comparecencias tendrían que haber empezado ya a principios de semana, pero esto no va a impedir que todo esté en tiempo y forma.

El documento aparecerá publicado mañana jueves en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y el viernes empezarán las comparecencias de los consejeros.

Se resolverán en apenas 72 horas y comenzarán por la del titular de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, y la del vicepresidente Alejandro Nolasco.

El objetivo es que todos los consejeros pasen por las Cortes antes del próximo miércoles para explicar al resto de grupos "y al resto de los aragoneses" las grandes líneas de sus departamentos el próximo año.

Así, el día 12 de noviembre, tal y como se ha pactado con la Mesa y los grupos del Parlamento, se celebrará el debate a la totalidad.

Una vez superado -el texto no tendrá problemas al contar con el apoyo de PP y Vox- se abrirá un plazo de enmiendas de 15 días.

Navarro ha pedido directamente al resto de grupos que "estén a la altura" y que presenten enmiendas "de manera constructiva" poniendo el interés general de Aragón por encima de todo.

"Espero y deseo que la tramitación sea lo más respetuosa y transparente", ha dicho tras verse con Bermúdez de Castro.

Con las enmiendas presentadas, el siguiente paso será la ponencia en la comisión de Hacienda y el dictamen previo.

Así, el objetivo sigue siendo que el día 22 -el de la Lotería- se proceda a la aprobación definitiva para que las cuentas entren en vigor el 1 de enero.