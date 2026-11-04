Azcón interviene en la presentación de los Presupuestos Fabián Simón Gobierno de Aragón

Azcón celebra la dimisión de Óscar Puente y la achaca al interés político: "Dimite porque lo dicen las encuestas"

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha celebrado este miércoles la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmada anoche tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a los medios, Azcón ha asegurado que es "una buena noticia". Sin embargo, cree que no se ha hecho "pensando en el interés general".

"Es interés político, no es dignidad política. Puente dimite pensando en su proyecto porque es muy difícil de explicar que hayan pasado dos accidentes para que tenga que asumir responsabilidades", ha continuado.

Azcón ha subrayado que "dimiten porque lo dicen las encuestas". Y es que cree que no se tomaron estas decisiones con el apagón, en 2025, o la crisis migratoria en Ceuta.

Para el jefe del Ejecutivo aragonés, Pedro Sánchez queda "en una situación bochornosa". Azcón ha incidido en que, antes de confirmarse la dimisión, Puente ya ofreció su cargo al presidente y este "pensaba que podía continuar".

Preguntado por la situación de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona, Azcón cree que "improvisación es algo que se queda corto". El ya exministro no resolvió la incógnita sobre el cierre total de la línea en sus últimas dos comparecencias.

Sus declaraciones sobre el tramo entre Madrid y Calatayud fueron algo "que preocupa e intranquiliza" al Gobierno de Aragón. Precisamente, Jorge Azcón abordó esta cuestión en la carta remitida al Ministerio horas antes de que Puente diera un paso al lado.

Con su sustituto Carlos Cuerpo, la previsión es "seguir con el plan acordado" respecto a los informes que se han solicitado. "Las dudas que Puente ha sembrado hay que despejarlas", ha remarcado Azcón.

Reacciones

La dimisión de Puente dejó desde anoche distintas reacciones en el arco político aragonés. La líder del PSOE en la Comunidad, Pilar Alegría, destacó a través de las redes sociales que el exministro había dado "una lección de dignidad, responsabilidad y coherencia".

Alegría criticó asimismo el modo de proceder del PP con el expresidente valenciano Carlos Mazón tras la DANA. "Hablando de abrazos y aplausos, nunca olvides estos", respondió a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Que sí, Ester. Pero entonces Mazón ¿tenía o no tenía que dimitir? — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) November 4, 2026

La coordinadora de Izquierda Unida en Aragón, Marta Abengochea, cree que la dimisión fue "un acto de responsabilidad política que debe servir para abrir un debate de fondo en cuanto al modelo del sistema ferroviario".

"Hoy la prioridad es atender a las víctimas, acompañar a sus familias, garantizar una investigación exhaustiva que permita conocer toda la verdad y que se den todas las explicaciones necesarias", ha señalado.

Abengochea ha reclamado un tren "100% público" y ha cargado contra el modelo de la liberalización. "La seguridad no puede quedar subordinada", ha afirmado.