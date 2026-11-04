Aramón Cerler rebaja su ampliación: 1.600 personas menos por hora y recorte de 1.249 aparcamientos

El Gobierno de Aragón ha puesto cifras a la ampliación de la estación de esquí de Aramón Cerler (Huesca) por Castanesa. La iniciativa ha sufrido un cambio significativo entre el plan de interés general (PIGA) de 2012 y la modificación sometida a información pública este martes.

Y es que, con 16 años de diferencia, el Ejecutivo ha rebajado sus previsiones de visitantes, personas que se podrán transportar cada hora e incluso plazas de aparcamiento de turismos y autobuses.

No obstante, y pese a la rebaja, el proyecto irá acompañado de un presupuesto base de licitación de 30,6 millones de euros sin IVA (30.659.726,87). Esto lo coloca como una de las principales iniciativas en materia de nieve en los últimos años

Los cambios respecto al PIGA de 2012 suponen 1.600 personas menos por hora transportadas en telecabina y 1.249 plazas de aparcamiento recortadas para turismo (un 77%). A esto se suman seis menos para autobuses.

La primera cifra procede de la resta entre la capacidad prevista hace 14 años: 4.000 personas cada hora con un telecabina (modelo 3S) desde Fonchanina. El nuevo (RM3A) contempla un volumen de 2.400, es decir, un recorte del 40%.

Respecto a los aparcamientos, el PIGA original proyectaba 1.624 plazas para turismos y 15 de buses repartidos en dos áreas: Fonchanina (500 plazas) y Benifons (1.125 y las citadas 15 de autobuses).

Los nuevos planes reducen drásticamente las previsiones a 375 y nueve en dos plantas de parking en un mismo emplazamiento: 200 coches y las nueve de bus en un nivel inferior y las 175 restantes de turismo en el superior).

El coste de este último apartado superará por poco los dos millones de euros: 2.046.064,53.

Con todo, la previsión es que el complejo pueda recibir, como máximo, a 2.773 esquiadores cada día. Se espera que un 67% (1.858) haga uso de la citada plataforma de aparcamiento.

El grueso de la reducción tiene que ver con la supresión, además de los citados elementos, del edificio de 16.783,32 metros cuadrados en Fonchanina. Otro, en el frente de nieve, pasa de algo más de 9.000 (9.286,60) a 4.022,46.

En este capítulo se han consignado 8.685.732 euros. 6.955.556 se corresponden al edificio principal y 1.483.396 al de usos auxiliares, además de otra partida de 246.780 euros para labores de urbanización y 83.100 para la Estación Tous, como se ha nombrado al andén de llegada de los telecabinas.

En términos globales, el proyecto de ampliación pasa de este modo de los 33.068,87 metros cuadrados edificados a los 11.021,41. Esto provoca que la subestación eléctrica (320.166,76 euros entre infraestructura y líneas de media tensión) vaya a suministrar menos potencia. Pasa de 4.500 kilovatios a 2.850.

Tampoco serán necesarios sistemas de bombeo de agua potable al poder captarse esta por gravedad. Del mismo modo, se cancelan los trabajos para aplanar y urbanizar el espacio entre Benifons y Fonchanina.

Así las cosas, el proyecto final contempla un nuevo acceso principal a la estación a través de la antigua pista de servicio desde Fonchanina. Según especifica el Gobierno de Aragón en la documentación, este apartado se ha excluido del PIGA y se tramitará mediante el convenio suscrito con el ayuntamiento de Montanuy.

Telecabina

El telecabina resultante será el otro enlace entre los aparcamientos y el frente de nieve. Las cifras de transporte (2.400 esquiadores cada hora como máximo) equivalen a 53 vehículos en circulación.

La infraestructura contará con un ancho de vía de 6,4 metros sobre catorce pilonas distribuidas a lo largo del trayecto. El edificio principal podrá almacenar hasta 44 cabinas.

Solo el telecabina significará cerca de un tercio de la inversión de todo el PIGA: 11.438.571,43 millones, de los cuales 9,63 corresponden al equipamiento electromecánico. Se añaden 3,5 para el telesilla de la denominada zona de debutantes.

Fruto de la ampliación se ha proyectado una nueva depuradora aguas abajo de las distintas instalaciones del Frente de Nieve. La única novedad respecto a 2012 es su ubicación y el consiguiente punto final de vertidos.

El estudio de impacto ambiental concluye que no existen "impactos severos ni críticos", aunque se identificaron hasta 23 posibles puntos conflictivos. Las obras producirán afección a los suelos, el relieve y las aguas superficiales pero son "compatibles y moderados" o corregibles "mediante medidas preventivas".

La documentación recoge asimismo "impactos residuales" en la fase operativa. Fundamentalmente, por la presencia de instalaciones y "su convivencia con la fauna".