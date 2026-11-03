Venden una casa rural de 121m² con 3 habitaciones: cuesta 130.000 euros, tiene jardín, piscina y está cerca de Zaragoza

Dejar atrás las ciudades para buscar una vivienda de mayor calidad a un precio más asequible es una alternativa que cada vez más personas tienen en cuenta.

Basta con ampliar la búsqueda a los municipios cercanos para encontrar opciones residenciales que permiten disfrutar de un entorno más tranquilo sin alejarse demasiado de la ciudad.

En este contexto, consultar portales inmobiliarios como Idealista puede ser una buena alternativa para quienes buscan adquirir una propiedad en un entorno rural.

A tan solo 20 minutos de Zaragoza, en la localidad de Movera, se encuentra esta finca rústica, una propiedad ideal para quienes desean disfrutar de la tranquilidad y el entorno natural.

Se trata de una vivienda pensada para quienes buscan privacidad y un espacio en el que disfrutar en familia o con amigos, tanto durante los meses de verano como a lo largo de todo el año.

Venta finca rural en Movera, Zaragoza Idealista

La propiedad de 121 m² dispone de tres dormitorios y dos baños, además de un salón-cocina de aproximadamente 20 m².

Asimismo, cuenta con un agradable espacio exterior equipado con piscina y zona de barbacoa. A ello se suma un jardín de 522 m² que incluye un huerto, perfecto para disfrutar del aire libre y cultivar productos propios.

La finca también dispone de un garaje-almacén que permite estacionar varios vehículos y contar con espacio de almacenamiento adicional.

Venta finca rural en Movera, Zaragoza Idealista

Otro de los atractivos de la vivienda es su bodega, de 10 m².

En cuanto a las instalaciones, la propiedad está equipada con luz eléctrica, agua de pozo y fosa séptica, ofreciendo los servicios necesarios para disfrutar de la finca con comodidad.

El precio de venta es de 130.000 euros, según el anuncio publicado en Idealista.

Esta propiedad puede resultar interesante para jóvenes que buscan su primera vivienda, parejas o vecinos del municipio que desean trasladarse a un entorno más rústico sin renunciar a la cercanía de la gran ciudad.

Así es Movera

Movera es un barrio rural situado a unos nueve kilómetros del centro de Zaragoza y que cuenta actualmente con 3.010 habitantes.

En esta localidad conviven distintas generaciones, aunque las dificultades de acceso a la vivienda están condicionando su evolución demográfica.

Por ello, se está produciendo una paulatina llegada de población joven, que contribuye a renovar el perfil de sus vecinos.

En cuanto a las comunicaciones con la capital aragonesa, los residentes disponen de diferentes alternativas de transporte.

Además del vehículo privado, cuentan con la línea de autobús del Consorcio, que ofrece una frecuencia de paso de 30 minutos en ambos sentidos.