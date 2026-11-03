El sindicato Comisiones Obreras llama a la huelga: "La vivienda es la gran fractura socioeconómica de España"

El sindicato Comisiones Obreras se encuentra en plenos preparativos para la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre en Zaragoza.

La movilización busca reivindicar mejoras urgentes en las infraestructuras públicas, los salarios y el acceso a la vivienda.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de CCOO Aragón, Manolo Pina, han encabezado este 3 de noviembre en Zaragoza una intensa jornada de trabajo y movilización.

Durante la jornada, han anunciado tres asambleas que se celebrarán en distintos puntos de la ciudad a lo largo de este miércoles, 3 de noviembre.

La primera tendrá lugar en la plaza del Pilar, frente a las sedes del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento.

La segunda se desarrollará en la empresa de formación MasterD, actualmente inmersa en la negociación de un ERE, y la tercera, en una residencia del barrio del Pilar, con el objetivo de visibilizar la precariedad que afecta al sector de los cuidados.

La recta final del calendario de movilizaciones incluirá una gran asamblea conjunta con UGT el lunes 9 de noviembre. Antes de la huelga, también se prevé la organización de piquetes informativos adaptados a la nueva realidad económica.

"La actividad económica ha cambiado y a veces el dónde pones el foco ahora tiene más importancia que entonces; hay empresas que ahora son muy grandes y entonces eran muy pequeñas", ha expresado Pina.

En Zaragoza, la manifestación del 11N recuperará el recorrido histórico de las huelgas generales de 2010 y 2012, con un itinerario entre la Puerta del Carmen y la plaza de Europa.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucederá en Madrid o Barcelona, la movilización en la capital aragonesa no contará con un bloque unitario junto a los sindicatos minoritarios ni con las plataformas de inquilinos.

Pese a los intentos de alcanzar un consenso, las organizaciones locales desarrollarán sus convocatorias de manera independiente por la falta de comunicación previa entre los distintos sectores.

"Los medios de comunicación, os enterasteis antes que nosotros de que el sindicato de Inquilinas de Zaragoza y otros sindicatos minoritarios presentaban la convocatoria de la huelga, porque a nosotros no se nos dijo absolutamente nada, como no se nos dijo absolutamente nada de la convocatoria de la manifestación y del recorrido", ha manifestado el secretario general de CCOO Aragón.

El acceso a la vivienda constituye uno de los ejes centrales de la huelga general del 11 de noviembre. Un problema que Unai Sordo ha definido como la gran fractura socioeconómica de España.

"No se ha analizado, incluso en términos de psicología social, lo que supone que personas con treinta y tantos años sigan conviviendo en la casa de sus padres; ven amputada buena parte de su acceso a la edad adulta", ha señalado Sordo.

Ante esta situación, el sindicato reclama una reforma estructural del mercado residencial que permita crear una infraestructura pública de vivienda a precio protegido. La propuesta pasa por invertir anualmente el 1% del PIB durante la próxima década para poner en el mercado al menos 1,5 millones de viviendas protegidas que nunca puedan desclasificarse como bienes sociales.

"Hacen falta medidas paliativas y medidas regulatorias, pero aquí lo que hace falta es una gran infraestructura pública de vivienda a precio protegido que facilite soluciones habitacionales a millones de personas en los próximos 10 años y que limite a la baja los precios de mercado", ha declarado Unai Sordo.

CCOO considera que limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, prorrogar los contratos y frenar la compra masiva de viviendas por parte de fondos de inversión especulativos son medidas necesarias, aunque insuficientes si no van acompañadas de una apuesta firme por la inversión pública.

"Por mucho que se prorroguen los alquileres para evitar encarecimientos abusivos de las rentas que pagan los inquilinos y las inquilinas, yo creo que lo que hay que hacer es acotar el problema de precios disparatados cuanto antes", ha señalado el secretario general de CCOO.

Asimismo, la organización sindical defiende la necesidad de reforzar los servicios públicos y cuestiona las propuestas que plantean reducir los ingresos del Estado, al tiempo que denuncia la falta de actuación de las distintas administraciones en materia de vivienda.

"¿De verdad alguien piensa que reduciendo los ingresos públicos un 4% del PIB se puede conseguir algo que no sea mandar a este país a la ruina, a la dependencia exterior? Necesitamos que los servicios públicos y el Estado den certezas a las mayorías sociales en infraestructuras, en sanidad, en pensiones, en educación o en atención a la dependencia", ha señalado el secretario general de CCOO.

Otro gran pilar de la huelga general se centra en el ámbito laboral y retributivo. CCOO exige incrementos salariales generalizados de entre el 4% y el 7% en la negociación colectiva, además de una subida del 7% del Salario Mínimo Interprofesional.

Estas reivindicaciones responden a un escenario en el que la inflación se sitúa en el 4,9%, con un impacto especialmente intenso en los hogares con rentas más bajas, debido al encarecimiento de los alimentos y de los bienes de primera necesidad.

"Tenemos que subir los salarios porque los precios suben y no solo los de la vivienda. La inflación que soportan las familias con los salarios más bajos es, siendo justos, incluso superior, porque el incremento de los costes de los alimentos y de las necesidades básicas impacta mucho más en las rentas bajas que en las rentas medias o altas", ha expresado Unai Sordo.

Por otro lado, el secretario general de CCOO ha destacado el contraste entre la buena evolución del empleo en España, que alcanza máximos históricos de afiliación, y el crecimiento simultáneo de los salarios nominales y la productividad.

"La situación del empleo en España es la mejor que hemos tenido en la historia económica reciente. Tenemos más de 22 millones y medio de personas trabajando y, por tanto, la política laboral en España en general es el mejor vector de la política económica en este momento", ha afirmado Sordo.

La tercera reivindicación de la huelga general tiene que ver con la calidad y el sostenimiento de los servicios públicos. Según el sindicato, las familias se ven obligadas a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos a contratar servicios que las administraciones prestan de manera deficiente.

Además, CCOO también alerta del deterioro de la sanidad pública, que está empujando a más ciudadanos a contratar seguros médicos privados. A ello se suma la falta de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años, la Formación Profesional y las enseñanzas universitarias, una situación que duplica los costes educativos para las clases medias y trabajadoras.

"Las familias cada vez están teniendo que dedicar más dinero de sus sueldos a pagar lo que la administración pública cada vez da en peor medida, como es el caso del deterioro de la sanidad, por lo que muchos tienen que contratar seguros médicos privados", ha ejemplificado el secretario general de CCOO.

Accidente ferroviario

El reciente accidente de tren ocurrido en Toledo ha llevado al sindicato Comisiones Obreras a trasladar sus condolencias a las víctimas y sus deseos de recuperación a las personas ingresadas.

Además, CCOO ha rechazado que se pretenda simplificar un siniestro multifactorial atribuyéndolo de forma prematura a un fallo humano individual.

"No se puede focalizar en el posible error humano lo que necesariamente han tenido que ser múltiples causas que han derivado en este drama, es momento de ser transparentes con lo ocurrido", ha señalado Unai Sordo.

Contestación a Feijoo

Durante su comparecencia en Zaragoza, Unai Sordo también ha respondido con firmeza a las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien había pedido reconsiderar la huelga al considerar que la catástrofe ferroviaria y la propia movilización deslegitiman a las centrales sindicales.

El secretario general de CCOO ha rechazado que el paro general esté convocado contra la oposición y ha aclarado que se trata de una huelga heterodoxa que interpela directamente a las patronales empresariales, los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos por bloquear la ley de vivienda y la declaración de zonas tensionadas. También señala al poder legislativo por rechazar decretos de contenido social.

"Yo le pregunto al señor Feijóo: ¿usted está dispuesto a gobernar con un partido que dice que hay que rebajar los ingresos fiscales del Estado en 64.000 millones de euros y un 4% del PIB? ¿Con qué recursos va a afrontar por tanto el refuerzo de las infraestructuras públicas? Esa es la pregunta", ha cuestionado Sordo.