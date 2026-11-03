El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso. EFE

Puente aplaza la decisión sobre la alta velocidad Madrid-Barcelona y mantiene la incógnita para Aragón

Las dos comparecencias de Óscar Puente de este martes no han servido para solucionar del todo las dudas del Gobierno de Aragón.

El ministro de Transportes no ha detallado si se llevará a cabo el corte completo de la línea Madrid-Barcelona, que pasa por Calatayud y Zaragoza, para su renovación integral. Tampoco ha aludido al tramo entre la capital de España y Calatayud, que calificó como "francamente mejorable".

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, Puente sí ha avanzado que el Ejecutivo está "más por la labor" de compatibilizar obras y circulación. Es decir, que los trabajos sean en horario nocturno.

No obstante, como ha resaltado, no hay ninguna decisión tomada y el pronunciamiento definitivo se dilatará en el tiempo. Podría llegar incluso en 2027, una vez se liciten las obras de renovación y se conozca el contenido concreto de las mismas.

"No hay ninguna decisión de aplazar la obra", ha añadido.

Estos trabajos se proyectaron en un inicio para que los trenes puedan llegar a alcanzar los 350 kilómetros por hora. Sin más detalles por el momento, Zaragoza sería uno de los puntos favorecidos.

Puente ha reiterado que los dos accidentes en lo que va de año, Adamuz y Urda, no alteran la hoja de ruta del Ministerio.

Así, Transportes sí ha avanzado novedades en el tramo entre Madrid y Sevilla, cerrado tras el accidente. De entrada, se reabrirá con menos frecuencias hasta implementar mejoras de seguridad y revisar los sistemas ERTMS y LZB.

Hasta el accidente en Urda, varios de estos trenes rodeaban la capital y seguían su trayecto hasta Aragón, para continuar a través de la línea de alta velocidad hasta Barcelona.

Además, Puente estudia introducir nuevas medidas y protocolos de seguridad en ADIF. La voluntad es que este conjunto de medidas no afecten al número de plazas disponibles conforme se vayan implementando.

Aragón

Este martes, el presidente Jorge Azcón ha remitido una carta al ministro para exigir informes y documentación que arrojen luz sobre la situación del tramo Madrid-Calatayud, que después Puente ha obviado en ambas comparecencias (Moncloa y Congreso).

Azcón ha pedido a Puente que, si decide cortar totalmente la línea, exponga la documentación en la que se ampara para tomar la decisión. También, que se garantice "la absoluta seguridad de los viajeros" de ahora en adelante.

La DGA ha alertado sobre el posible daño económico para Aragón y el "perjuicio directo" a la movilidad.

"Estamos hablando de más de tres millones de viajeros al año en Aragón, cuyo derecho a una movilidad rápida y eficiente no puede quedar relegado a un segundo plano", recoge el texto.