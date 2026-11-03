El PP señala también al exdelegado Fernando Beltrán por el tramo Madrid-Calatayud de alta velocidad

El Partido Popular ha criticado este martes el "silencio" de Fernando Beltrán sobre las posibles deficiencias del tren de alta velocidad entre Madrid y Calatayud, tras las últimas declaraciones del ministro Óscar Puente.

La candidata al Congreso por la provincia de Zaragoza, Rocío Dívar, ha cuestionado si Beltrán, exdelegado del Gobierno en Aragón y ahora cabeza de lista del PSOE, conocía informaciones o aspectos técnicos al respecto.

"Quiero instar directamente al señor Beltrán. ¿Qué tiene que decir? ¿Por qué calla? ¿Tiene algún dato que tengamos que saber?", ha planteado Dívar.

A raíz del accidente de Urda (Toledo), la candidata ha planteado que pese a ser "una mañana triste", el PP "llevaba razón". "Sánchez ha dicho que era inasumible, pero la realidad es que tenemos que asumirlo, hay que estudiar cómo hemos llegado hasta aquí", ha expresado.

Dívar ha achacado la situación a la "mala gestión de las instituciones", como Adif. También por la "ausencia de Presupuestos Generales del Estado".

"El ministro no puede decir que el cierre de la línea se está valorando o no, se tiene que hacer con información y con datos. Tendrá que dar explicaciones", ha añadido.

La representante popular espera que "hable del tramo Calatayud-Madrid" en su intervención en el Congreso de los Diputados.

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, se ha referido desde Zaragoza a la actualidad ferroviaria: "Adamuz ya destapó el abandono de la red ferroviaria, Urda es el colapso del sistema y de una época".

Bendodo ha pedido ser "respetuosos" pero "contundentes". "Lo que necesitan las familias y las víctimas es que se sepa la verdad", ha comentado.

Ha culpado al Gobierno de "filtrar de forma sesgada unos audios para utilizar a un trabajador de Adif como cabeza de turco". "Lo que es inverosímil es que Puente siga sentado en la silla, haría un favor a la decencia política si dimite", ha subrayado.

El presidente del PP en la provincia de Zaragoza, Ramón Celma, ha lamentado la "inseguridad". Ha pedido "trasladar soluciones y seguridad". "Urge un Gobierno solvente", ha resaltado.

Carta a Puente

Por otro lado, Jorge Azcón ha confirmado este martes el envío de una carta a Óscar Puente. En ella, solicita información sobre el tramo entre Madrid y Calatayud.

El líder de la DGA avanzó este requerimiento el pasado viernes después de las declaraciones del ministro.

"Las declaraciones realizadas el pasado viernes, en las que reconocías estar valorando el corte total del servicio ferroviario de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona para acometer las obras de renovación de la infraestructura, han generado una profunda preocupación en el Gobierno de Aragón y la sociedad aragonesa", recoge el texto.

En la carta, Azcón advierte sobre el impacto de limitar la alta velocidad: "Estamos hablando de más de tres millones de viajeros al año en Aragón, cuyo derecho a una movilidad rápida y eficiente no puede quedar relegado a un segundo plano".

"La seguridad es irrenunciable, pero también lo es la obligación de planificar las actuaciones con responsabilidad, transparencia y sensibilidad hacia los territorios afectados. Aragón no puede asumir las consecuencias de una decisión de esta magnitud sin conocer sus fundamentos técnicos y sin que se hayan evaluado todas las alternativas posibles", concluye.