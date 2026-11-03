Pedro Melero, CEO de Apator en España: "Zaragoza nos permite contactar con los grandes clientes y operadores"

Apator, uno de los principales fabricantes de contadores eléctricos de Europa, celebró esta semana su primer aniversario en Zaragoza, una de sus "sedes de excelencia" en tareas de soporte técnico.

La compañía fabrica cada año en Polonia y Dinamarca alrededor de unos ocho millones de contadores y en los últimos tiempos se ha producido una apuesta "muy fuerte por Alemania y España como mercados estratégicos". Así lo explica el CEO de Apator Solutions Spain, con sede en Zaragoza, Pedro Melero.

"Lo que tenemos en España es un equipo de ventas y de soporte técnico. Al final, un contador es un dispositivo tecnológico complejo y debe pasar por muchísimas certificaciones incluso de ciberseguridad", detalla.

Zaragoza tiene peso dentro del campo del soporte. Abrir una fábrica en el entorno de la capital aragonesa o el resto del Estado resulta "difícil", apunta Melero, por los altos costes operativos y las regulaciones.

Con todo, dice, la capital aragonesa "está en un punto neurálgico entre los grandes núcleos industriales de España, como Barcelona, Madrid, el País Vasco y Valencia". "Zaragoza nos permite conectar con todos nuestros grandes clientes y operadores, como Iberdrola, Vodafone o Naturgy", subraya.

El tejido local se caracteriza también por tener "una menor rotación laboral que en Madrid o Barcelona". Esto favorece cumplir con "la curva de aprendizaje que requiere un producto complejo" como los contadores.

Apator tiene en plantilla a alrededor de una decena de personas en Zaragoza y el objetivo es "seguir contratando". "También queremos explorar otras áreas fuertes del grupo, como las protecciones, la ciberseguridad y la industria de la defensa", recalca.

Y es que la cartera de servicios de la empresa ya abarca campos más allá de los contadores de gas, su particular especialidad. También los eléctricos, los de agua y calor o las tecnologías relacionadas con los datos, el software o la gestión de redes inteligentes, así como la integración con fuentes renovables.

Pedro Melero interviene en el primer aniversario de la empresa en España APATOR

La compañía ha adoptado "como cualquier otra", precisa Melero, mecanismos de inteligencia artificial: "En un contador se procesa mucha información".

"El procesamiento de los datos es clave, revela hábitos domésticos y por eso le damos muchísimo peso al hardware, a procesar el dato localmente y enviarlo a través de canales seguros", continúa.

De ahí las "alianzas" con Vodafone o, en clave local, DXC, la consultora que cuenta con una de sus oficinas en Zaragoza y tiene gran peso dentro del sector tecnológico.

Exterior

Para la multinacional entran en juego factores externos relacionados con el campo de la geopolítica o las relaciones internacionales. Melero destaca la necesidad de contar con "flexibilidad logística" para reducir riesgos y evitar concentrar los proveedores en un solo punto.

Con todo, es difícil escapar a situaciones como las vividas este año con el estrecho de Ormuz y el aumento de los costes. "El tránsito marítimo es un factor crítico", lamenta.

En el campo local, Apator ve una oportunidad de crecer por el alto volumen de viviendas: "España cuenta con un mercado con un gran potencial, implica un gran parque de contadores".

"Además, en el sector del agua, somos uno de los países europeos que más consume, con grandes infraestructuras y margen de mejora en eficiencia técnica. Hay espacio para crecer en el mercado español", concluye.

Según dio a conocer la empresa en su primer aniversario, el grupo fabrica cada año 2,5 millones de contadores de agua; 1,1 de gas y otro millón de electricidad. Estos se suministran a clientes de más de 60 países.

El primer año en España ha favorecido "construir relaciones" dentro del mercado nacional. Zaragoza ofrece la posibilidad de un servicio técnico "cercano", destacaron.

A nivel global, el grupo Apator dispone de 2.300 empleados a lo largo de 11 empresas. La multinacional centraliza su diseño y producción en Europa.