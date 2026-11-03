Muere a los 53 años Marta Gastón, exconsejera de Economía y figura clave de los gobiernos de Lambán en Aragón

Marta Gastón, consejera de Economía de los dos gobiernos de Javier Lambán en Aragón, ha fallecido este martes a los 53 años, tal como ha confirmado el PSOE.

Gastón se retiró de la primera línea política antes de acabar la pasada legislatura, ya en la oposición, debido al cáncer que padecía.

En el Gobierno de Aragón, fue una figura clave en ambas legislaturas (2015-2023) y lidero la recuperación económica de la Comunidad tras los últimos coletazos de la crisis. Fue un periodo marcado por la llegada de nuevas inversiones.

Entre ellas, sobre todo durante el segundo periodo, destaca el desembarco de los primeros centros de datos de la mano de Amazon Web Services (AWS), los únicos en funcionamiento en la actualidad y en proceso de ampliación en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro.

Economista de formación y natural de Huesca, Gastón fue senadora entre 2004 y 2008. También diputada en el Congreso (2008-2011) y, de forma simultánea, consejera de Hacienda en el Ayuntamiento de la capital altoaragonesa, con el fallecido Fernando Elboj como alcalde.

Tras las elecciones autonómicas de 2023, se mantuvo como portavoz del Economía del grupo socialista en las Cortes hasta que abandonó la cámara.

Las condolencias en el arco parlamentario se han sucedido tras la noticia. "Marta Gastón nos deja demasiado pronto", ha lamentado a través de 'X' la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría.

"Una mujer incansable, tenaz y dialogante, que dedicó años de trabajo y esfuerzo a impulsar la economía, crear oportunidades y mejorar la vida de los aragoneses. Todo mi cariño a su familia y amigos. Descanse en paz. Te vamos a echar mucho de menos, Marta", ha expresado la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría.

El líder de los socialistas en la provincia de Huesca, Fernando Sabés, ha afirmado que "es un día muy triste para todos". "Una persona, Marta Gastón, que se dejó la piel para sacar proyectos adelante. Trabajando en Zaragoza, Huesca y Madrid, intentó siempre hacer una sociedad más justa", ha asegurado.

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