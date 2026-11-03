Los Médicos de Atención Primaria reclaman al Gobierno de Aragón soluciones urgentes para cubrir todas las vacantes

Los Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón (FASAMET y CESM Aragón) han reclamado este 3 de noviembre, al Gobierno de Aragón en la presentación del 39º Congreso Aragonés de Atención Primaria “medidas decididas que garanticen el lema de esta edición del encuentro, una Atención Primaria con futuro”.

Los profesionales han destacado la necesidad de solucionar la falta de médicos de Familia y de garantizar la atención en 72 horas, para lo que reclaman impulsar las consultas de apoyo.

Asimismo, los Sindicatos Médicos han reclamado actuar frente a las agresiones sanitarias, un problema que sigue creciendo y que les ha llevado a presentar una denuncia ante Inspección de Trabajo para exigir seguridad en todos los centros.

FASAMET y CESM Aragón han señalado que las últimas negociaciones con el Departamento de Sanidad han permitido llegar a un acuerdo, pendiente de su firma en los próximos días, con viejas reivindicaciones largamente demandadas por los médicos y facultativos de Aragón, que motivaron las huelgas en el último y presente año.

En esta línea, quedan también pendientes cuestiones básicas incluidas en el “Acuerdo para la mejora de la Atención Primaria de Salud en Aragón”, firmado en enero de 2023 y sin terminar de desarrollar casi cuatro años después.

Este acuerdo, el primero global y específico sobre la Atención Primaria, sigue sin avanzar en puntos fundamentales, como aumentar el porcentaje de gasto sanitario destinado a Primaria hasta el 25 % del total, actualizar el mapa sanitario y reestructuración de los puestos de trabajo de los Centros de Salud.

En particular, los médicos reclaman actuar ante el grave déficit de profesionales, “un problema difícil, pero ante el que la Administración no puede seguir mirando hacia otro lado”.

Medidas pactadas

Los sindicatos han recalcado que garantizar una atención de calidad a los ciudadanos exige mejorar las condiciones laborales de los médicos en Aragón, para acercarlas a las comunidades vecinas y hacer que las plazas en la Comunidad sean atractivas.

“Tenemos que buscar soluciones entre todos y para que sean verdaderamente efectivas, ofrecemos nuestra experiencia y conocimiento a los responsables políticos”, han señalado desde los sindicatos.

Tratamiento especifico en las plazas de difícil cobertura, reducción de la carga burocrática o la mejora de los concursos de traslado y las bolsas de empleo son algunos de los aspectos en los que reclaman actuar “para paliar una falta de médicos que va a seguir creciendo, porque no ha habido previsión y un 30 % de la plantilla se va a jubilar en los próximos cinco años”.

Los Sindicatos Médicos de Atención Primaria instan en este sentido a la Administración autonómica a “buscar soluciones para cubrir todas las vacantes de todos los centros” y garantizar una cobertura total de las plantillas de los centros.

Para lograr este objetivo, ven prioritario aumentar sustancialmente el gasto en Atención Primaria en los próximos Presupuestos de Aragón para 2027, así como en los siguientes ejercicios.

En todo caso, los profesionales han mostrado sus “reticencias a la contratación de médicos sin titulación MIR para ejercer en Atención Primaria”.

Ante los 109 profesionales ya contratados en Aragón sin esta formación, según los últimos datos del SALUD, han recordado que la especialización vía MIR es obligatoria “y obviar este requisito supone desvalorizar la Medicina de Familia, un agravio para quienes sí se han formado y una disminución de la calidad asistencial”.

Consultas de refuerzo

Como medio para garantizar la atención sanitaria en Primaria en un máximo de 72 horas, los médicos han reivindicado la utilidad de las consultas de apoyo, contempladas en los acuerdos de 2023, y han denunciado que los responsables de los distintos sectores sanitarios de la ciudad de Zaragoza las están desincentivando “pese a que no han variado los motivos para ponerlas en marcha”.

Así, en 2024, se realizaron 9.783 consultas, que atendieron 127.776 pacientes (una media de casi 10.650 al mes). En 2025, los números fueron de 7.240 consultas y 95.365 pacientes (7.947 al mes). Y los datos hasta octubre de este año son de 4.469 consultas y 54.060 pacientes (6.006 al mes).

FASAMET y CESM Aragón atribuyen este descenso a la falta de difusión y prohibición de las consultas de apoyo por parte de algunos directores médicos de atención primaria y a la aplicación de criterios dispares para autorizarlas.

De este modo, en el sector Zaragoza I, se ha pasado de atender con consultas de apoyo a 1.831 pacientes al mes en 2024, a solo 353 este año, el 80,7 % menos. En el mismo periodo, la reducción en el sector II ha sido del 17,2 % (de 3.118 a 2.581 pacientes al mes).

Para los profesionales, no se puede justificar este descenso por la puesta en marcha de los nuevos DUAP de la capital, porque su función es distinta al ofrecer atención rápida en casos no vitales, fuera de los horarios de consulta. A este respecto han señalado que al haber logrado que cuenten con personal específico, están cumpliendo adecuadamente su función.

Así, en 2025 los cuatro centros de especialidades que prestan este servicio atendieron un total de 146.603 visitas; además realizaron 8.085 radiografías, 1.036 electrocardiogramas y 924 analíticas.

Como dato especialmente relevante, más del 84 % de las consultas atendidas fueron de nivel 3, el de prioridad más baja, “lo que muestra que la población entiende el servicio y lo identifica con los casos que corresponden a un centro de salud y no a un hospital”.

Protección a los trabajadores

Los Sindicatos Médicos han destacado también como reclamación prioritaria al Gobierno de Aragón que cumpla con su obligación de proporcionar a los sanitarios protección frente a las agresiones en su lugar de trabajo, un problema que sigue creciendo año tras año.

Ante esta situación, han presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo reclamando que todos los centros de salud y consultorios cuenten con personal de seguridad.

Los médicos inciden en que el informe anual del propio Servicio Aragonés de Salud reconoce que en 2025 se produjeron 887 actos violentos contra los profesionales sanitarios, con un incremento del 11,5 % de casos respecto a 2024,cuando fueron 795.

Del total denunciado, 638 fueron agresiones no físicas, como amenazas o insultos, el 72 %, y 249 fueron físicas, el 28 %.

Además, la tasa de incidencia no ha dejado de subir desde que se toman registros, con la única excepción de 2020, el año de la pandemia. Así, se ha pasado de una tasa del 5,10 en el año 2016 a una del 30,99 en 2025, seis veces más en una década.

Otro dato a destacar es que el personal de Atención Primaria está más expuesto a ser víctima, ya que supone el 18,6 % de la plantilla, pero sufre el 28,12% de las agresiones.

De la misma manera, hay un claro sesgo de género y las mujeres suman el 79,4 % del personal y el 87,6 % de los casos.

Los sindicatos han considerado que estos datos “muestran sobradamente que el Gobierno de Aragón incumple en el ámbito sanitario con la obligación legal de proteger adecuadamente el bienestar y la salud física y psicológica de sus trabajadores”.

Por este motivo, el programa del Congreso Aragonés de Atención Primaria incluye este año una ponencia sobre actuación frente a agresiones.

Las reclamaciones al Gobierno de Aragón incluyen también medidas preventivas y sancionadoras para atajar “una lacra que afecta no solo a la integridad física y bienestar de las personas que desempeñan su labor en el sector sanitario, sino que también provoca una disminución de la calidad del sistema sanitario”.