Azcón pide a Puente "garantizar la absoluta seguridad de los viajeros" y evaluar alternativas al corte de la alta velocidad

El presidente aragonés, Jorge Azcón, se ha dirigido este martes por carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de la situación ferroviaria en Aragón y las posibles afecciones del corte de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid.

La comunicación oficial, difundida por el propio Gobierno de Aragón, expresa la preocupación por el estado "francamente mejorable", en palabras de Puente, del tramo Madrid-Calatayud.

El Ejecutivo plantea si este espacio "está en condiciones de garantizar con total seguridad la circulación de los trenes". Y por ello se solicita "a la mayor brevedad posible" el envío de informes técnicos "que fundamentarán la decisión definitiva".

El requerimiento del Gobierno de Aragón recoge la voluntad que ya expresó Azcón el pasado viernes. El presidente señaló más adelante que apoyará el corte total de la vía durante las obras de renovación si esto "salva vidas".

Ahora, Azcón pide conocer los criterios tanto si se opta por la primera vía "como si se mantiene el modelo de renovación adoptado hasta ahora". Esto es, manteniendo de forma simultánea los trabajos en horario nocturno con la prestación del servicio de viajeros.

"Esos informes deben acreditar, de manera inequívoca, que la fórmula elegida garantiza la absoluta seguridad de los viajeros. Solo si existe el más mínimo indicio de que esta no puede quedar plenamente garantizada, deberá prevalecer la seguridad y procederse al corte del servicio durante las obras", incide Azcón.

El jefe del Ejecutivo señala al finalizar la carta que "la seguridad es irrenunciable, pero también la obligación de planificar con responsabilidad, transparencia y sensibilidad hacia los territorios afectados".

"Aragón no puede asumir las consecuencias de una decisión de esta magnitud sin conocer sus fundamentos técnicos y sin que se hayan evaluado todas las alternativas posibles", remarca.

Consecuencias

Según Azcón, una u otra decisión tendrá "consecuencias extraordinariamente graves para la Comunidad Autónoma". Así lo han advertido "distintas organizaciones empresariales", que hablan de "perjuicios directos" a la economía, el turismo y la movilidad "de miles de ciudadanos".

"Estamos hablando de más de tres millones de viajeros al año en Aragón, cuyo derecho a una movilidad rápida y eficiente no puede quedar relegado a un segundo plano", manifiesta.

La configuración de la red y "la ausencia de alternativas" en el transporte entre Madrid y Barcelona "deriva en que su cierre cerca de dos años obligaría a trasladar a millones de desplazamientos al vehículo privado".

"Los otros modos de transporte público alternativo, como el ferrocarril convencional, el autobús o el avión, no tendrían capacidad suficiente para atender los más de 14 millones de viajeros que utilizan anualmente esta línea", asevera Azcón.