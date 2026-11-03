Ana Pilar, dueña de un negocio de detalles de la Virgen: "Este año he vendido mil broches, ha sido un boom"

Las Fiestas del Pilar han vuelto a ser un impulso para 'Pipola Creaciones', el negocio de detalles de la Virgen del Pilar de Ana Pilar Peyrolón , una joven emprendedora de Villanueva de Gállego que ha cerrado una campaña especialmente positiva estas fechas.

Entre los productos más demandados destacan los broches inspirados en la Virgen del Pilar, de los que ha vendido aproximadamente un millar desde mediados de septiembre hasta el día del Pilar.

Los cachirulos y los productos florales también han tenido una buena acogida. Sin embargo, la emprendedora destaca el 'boom' de estos broches, "han sido la novedad este año".

Ana Pilar explica que "cada año las ventas son mejores, pero este año ha aumentado más rápido". La joven se muestra "súper contenta y agradecida" tanto por la acogida de sus productos como por la repercusión.

Nuevos productos para Navidad

Tras el buen balance de las fiestas, la siguiente campaña ya está en el horizonte: la Navidad.

En este sentido Ana Pilar ya tiene varias cosas en mente, "voy a sacar alguna cosita nueva además del catálogo de todos los años".

Además, la emprendedora asegura que va a volver a estar en el mercadillo navideño de su pueblo, como todos los años. No obstante, en estas navidades también le gustaría estar en alguno de la capital aragonesa.

"Si encuentro alguno interesante por Zaragoza y si me encaja la fecha, también me gustaría ponerme", reconoce la joven.

Además, de cara a las Fiestas del Pilar del año que viene, Ana Pilar muestra su ilusión por estar en algún mercadillo más durante esas fechas señaladas.

Ella sola detrás del negocio

El crecimiento de 'Pipola Creaciones' tiene detrás muchas horas de trabajo.

Ana Pilar se ocupa personalmente de todas las tareas del negocio, "pido a proveedores, hago la recepción de los pedidos, las facturas, pensar las ideas, crear contenido y la edición, hago todo".

La emprendedora además destaca que la carga de trabajo aumenta durante las temporadas de mayor demanda y eso condiciona su capacidad para preparar existencias.

"Ahora tengo un poco más de tiempo y estoy pensando ideas nuevas, haciendo stock y adelantando cosas", reconoce esta vecina de Villanueva de Gállego.

A pesar de la carga de trabajo y que "no paran de entrar pedidos", Peyrolón subraya estar "muy contenta" con el proyecto.

La joven de Villanueva de Gállego agradece "sobre todo a la gente que ya nos conocía pues seguir confiando" y concluye con que "ojalá la gente que ha venido nueva, se pueda quedar por mucho tiempo más".