La Agencia Estatal de Salud Pública, sin convenio ni estatutos a 26 días del 29-N: Sanidad espera llegar a tiempo

La Agencia Estatal de Salud Pública sigue sin estatutos ni convenio a 26 días del 29-N.

El adelanto electoral ha provocado un terremoto político que va más allá de la decisiva votación. A partir de ese día, el Gobierno pasará a estar en funciones, abriendo un horizonte incierto a los proyectos en fase de tramitación.

Uno de los más importantes es la Agencia, que se ubicará en el Pabellón de Aragón de la Expo 2008 de la capital aragonesa tras imponerse a Toledo, Granada, Barcelona, León, Murcia, Oviedo y Lugo.

El anuncio vino de boca del propio Pedro Sánchez a finales de julio, pero todo quedó a expensas de un convenio que, más de tres meses después, sigue sin firmarse.

"Enhorabuena a los zaragozanos y zaragozanas y al conjunto del país. Es evidente, y lo digo por experiencia, que falta hace tener una Agencia Estatal de Salud Pública que nos permita tener todos los recursos que no tuvimos durante los primeros meses aciagos de la covid-19 para poder comprender y responder de manera mucho más eficaz a pandemias como la que sufrimos hace seis años", dijo entonces el presidente del Gobierno.

Las partes se dieron un plazo de tres a seis meses para tenerlo listo, pero esto fue antes de que se convocasen las generales.

Organismos como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) han expresado públicamente su temor de que el proyecto "se estanque" tras el 29-N y han pedido por carta al Ministerio que le dé prioridad.

La sociedad científica cree que aplazar el desarrollo normativo podría dificultar "considerablemente" la puesta en marcha de la Agencia al quedar expuesta "a los tiempos de formación de un nuevo Gobierno y a la redefinición de prioridades y acuerdos".

No en vano, el nuevo Ejecutivo podría no tomar posesión hasta el mes de febrero.

"Después de tantos años de espera, sería especialmente preocupante que una iniciativa ya respaldada por una ley y con sede determinada volviera a quedar pendiente de un horizonte incierto", dicen en el escrito, dirigido a la ministra Mónica García y al secretario de Estado Javier Padilla.

¿Qué va a pasar entonces con la Agencia? Fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN confirman que de cara a su puesta en marcha hay dos textos que "están ahora sobre la mesa": el real decreto de los estatutos y el citado convenio con Aragón.

Aunque no pone fechas, Sanidad espera que "ambos estén antes del día 29", pero acto seguido recalca que hay partes de la tramitación que podrían continuar con el Gobierno en funciones.

El estatuto se tendría que llevar a Consejo de Ministros y solo quedan cuatro hasta el 29-N -el de hoy, 3 de noviembre, y los del 10, 17 y 24-, por lo que las opciones son cada vez más limitadas.

Su aprobación se concibe como un paso decisivo para avanzar en el funcionamiento efectivo de la Agencia y dar estabilidad a su posterior desarrollo.

Su puesta en marcha, inciden desde Sespas, deberá acompañarse de los recursos y las capacidades necesarias para cumplir sus funciones.

La inversión

Para devolver a la vida el pabellón de Aragón se tendrán que invertir alrededor de 20 millones de euros.

Se prevé que la Agencia cuente con unos 316 empleados a medio plazo, con despachos, salas de reuniones y videoconferencias (con capacidad para entre 10-60 personas), salón de actos (para más de 300), salas de prensa y formación, archivo, almacén y servidores.

No obstante, las primeras etapas se desarrollarán en las oficinas de la Expo que ofreció el Ejecutivo autonómico mientras se acometen las obras. Allí se dispondrá de más de 900 metros cuadrados, con una inversión máxima que rondará el medio millón de euros.

La sede provisional la integrarán las oficinas 2A y 2B del edificio 1C del recinto Dinamiza Expo Empresarial, cuyo uso corresponde a la Comunidad mediante contrato de arrendamiento con vigencia hasta el 24 de julio de 2034.

Primera reunión

En septiembre, el Ejecutivo de Jorge Azcón mantuvo la primera reunión de trabajo con el Ministerio de Sanidad para organizar la implantación de la Agencia Estatal.

El encuentro se celebró de forma telemática y no pasó de una primera toma de contacto entre ambas administraciones. Por el momento, no se tiene constancia de que haya un segundo agendado a corto plazo.

La directora general de Salud Pública del Gobierno aragonés, Aitziber Lanza, remarcó entonces que la Comunidad "está preparada para acoger de forma inmediata la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública” y que la sede provisional ya se encuentra acondicionada y equipada con mobiliario, suministro eléctrico, sistema de climatización y servicio de limpieza, por lo que podría albergar "desde el primer momento" la actividad de la nueva institución.

Los plazos más optimistas apuntan a que la Agencia echará a andar de forma provisional en 2027.

El cronograma previsto contempla la firma del convenio institucional entre el Estado, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento como Fase 0; una Fase 1 (de cero a doce meses) para la adecuación de la sede provisional; una Fase 2 (meses 6 a 34) de proyecto, licitación y ejecución de la rehabilitación de la sede definitiva y su equipamiento; y una Fase 3 (meses 34 a 40) de traslado progresivo y operación completa con una plantilla de 200 a 300 personas.

Esto quiere decir que para ver la 'resurrección' del Pabellón de Aragón podría haber que esperar hasta 2029 o 2030.