Azcón, este lunes, en Teruel. E. E.

Azcón apoyará el corte de la Alta Velocidad si salva vidas, pero cree que Óscar Puente lo usa por electoralismo

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este lunes que apoyará el corte de la Alta Velocidad si salva vidas, pero teme que Óscar Puente quiera usarlo solo “por electoralismo”.

El también presidente del PP-Aragón ha insistido en que el Ministerio tiene que aportar “inmediatamente” toda la información que ha utilizado para poner esta posibilidad “tan drástica” sobre la mesa.

Cerrar la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona durante dos años para acometer las imprescindibles obras de mejora sería un “drama” para el sector turístico y los empresarios.

Tendría un efecto “nefasto para la economía”, ya que cada año, decenas de miles de aragoneses cogen el tren por cuestiones laborales o motivos familiares.

“No me gustaría que el tráfico se parara, pero si lo hiciera porque eso significa salvar vidas, aunque fuera solo una vida, mi voto es a favor”, admitía.

Lo contrario -anunciar esta medida para que no se hable de la tragedia de Urda-, sería “una miseria humana”.

El barón conservador ha recalcado desde Teruel que, para el PP, “lo primero es la seguridad”.

“Mucho me temo que el anuncio no tiene que ver con salvar vidas sino con motivaciones políticas o electorales”, señalaba.

Más inversión

Azcón ha vuelto a aprovechar para reclamar una mayor inversión en mantenimiento, algo imprescindible al haber más ferrocarriles en circulación.

“No lo digo yo, lo dicen los expertos”, subrayaba.

En su opinión, en los últimos años ha habido “incapacidad, negligencia y una indolencia insoportable”. "Tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Transportes tienen que pedir perdón”, afirmaba.

A pocas semanas de las elecciones le da igual que Puente dimita o no dimita, ya que “el resultado lo va a tener en las urnas”.

Cree que ese perdón sí es imprescindible, aunque duda mucho de que llegue.

Para el líder popular, Sánchez tomará la decisión en función de sus cálculos políticos. "Mientras le sirva de parapeto no dimitirá", auguraba.

En clave local

El dirigente popular también se ha referido a otros asuntos en clave local. Sobre la renuncia de Box2bit a su segundo centro de datos en Aragón ha afirmado que “si hay inversiones que se van es por culpa del Gobierno de España”.

“Nadie con un mínimo de conocimiento sobre lo que está pasando en la red de energía puede culpar al Gobierno de Aragón. Uno de los problemas importantes de la falta de gestión y la incapacidad lo vemos ahí. Se van por falta de inversión”, exponía.

Y sobre su alianza con el PAR, ha recordado que, históricamente, las coaliciones electorales que ha formado el PP “han funcionado”.

“Lo hicieron en el pasado y lo harán en el futuro. El aragonesismo lo defiende el PP”, señalaba, recordando a un Pedro Sánchez que en su último mitin en Zaragoza no dedicó una palabra a ninguna de las tres provincias.

Presentación en Teruel

Azcón ha hecho estas declaraciones tras la presentación de los candidatos del PP al Congreso y el Senado por la provincia de Teruel.

El líder popular ha empezado su intervención acordándose de las víctimas del accidente de tren y dedicando unas palabras a la exministra Fátima Báñez, quien "no solamente era una mujer brillante sino una servidora pública".

Ya en clave electoral, Azcón ha destacado que entre los candidatos populares haya alcaldes como Emma Buj; gente con experiencia que se ha dedicado a resolver los problemas de sus vecinos.

"Estas elecciones van de eso. De quién se dedica a solucionar problemas o a colgar vídeos en las redes sociales", agregaba.

De todos ellos ha destacado que "defienden Teruel, conocen Teruel y son de Teruel": "Eso solo lo puede decir el PP".

También ha cargado contra el Gobierno de España por estar más dedicado "a mantenerse en el poder" que a resolver los problemas de los turolenses y por grandes "fracasos" como el del Nudo Mudéjar.

Por ello, ha remarcado que frente a la "campaña del amor" de Sánchez, su partido apostará por "la campaña de los hechos".