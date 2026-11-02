Aimara, arquitecta con más de 5 años de experiencia: "La mano de obra es difícil de encontrar y eso encarece el precio"

Aimara Rivas tiene 31 años y, desde hace algo más de cinco, es parte de la empresa de reformas y consultoría inmobiliaria Menuda Casera.

Es uno entre tantos ejemplos de personas de fuera que trataron de abrirse paso en negocios dentro de España. En este caso, en Zaragoza, procedente de Venezuela, donde se graduó como arquitecta.

En una conversación con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN explica que cruzó el charco hace once años. "He estado trabajando por cuenta ajena, porque al principio fue muy complejo y no puedes ejercer directamente tu actividad. Desde hace cinco comencé a labrarme el camino", asegura.

Aimara, madre de un hijo, señala que ella y su marido "buscaron otro camino para adaptarse y seguir adelante" pero "sin perder nunca el norte de volver a construir".

Pasó primero por una clínica dental y la compra de una vivienda fue un punto de inflexión. "Como no estaba en Zaragoza, decidimos alquilarla y al ver que había mucha demanda de trabajadores en la zona, decidí prepararla para esto", cuenta.

"Hicimos la reforma con nuestras propias manos. Fue mi carta de presentación para otros proyectos y me permitió poner en marcha mis conocimientos de base, descubrí que podía ayudar a otras personas", añade.

Imagen de una de las reformas E.E.

Desde entonces, y con el nacimiento de Menuda Casera mediante, Aimara ha conformado un equipo de cinco personas y otros colaboradores autónomos puntuales.

"La mano de obra con cierto conocimiento es muy compleja de encontrar, lo que encarece el precio final de las obras y retrasa los plazos de ejecución", sostiene.

En palabras de Aimara, se trata de "un clamor en todo el sector de la construcción y las reformas". "No importa si es una empresa grande, mediana o pequeña", puntualiza.

Precios

En Zaragoza, una reforma integral "suele costar entre 850 y 1.000 euros el metro cuadrado", cuenta. "Tras la pandemia se ha vivido un incremento enorme de las materias primas y los materiales, que se traslada directamente al cliente final", subraya.

Los costes son un obstáculo fundamentalmente para quienes empiezan en el negocio: "Al principio asumes costes indirectos que no conoces, en seguros y responsabilidades de personal, que terminas pagando a pérdidas".

Según esta arquitecta, una de las soluciones para paliar la falta de personal es "formación técnica corta y práctica para incorporar personas a un sector necesario". Ayudaría además "a resolver el problema de la vivienda".

"Debemos apoyarnos en más herramientas tecnológicas e internacionales para aliviar los trabajos más pesados y hacer que las tareas sean cada día más sencillas y eficientes para los trabajadores", sostiene.

Su empresa funciona a base de encargos "que surgen por recomendación de clientes satisfechos". Invierten entre 12 y 16 semanas, "dependiendo si es integral o parcial".

"Ya tenemos cerrados los meses siguientes: noviembre, diciembre, enero y febrero. No hemos querido abarcar en exceso porque estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento prudente", remarca.

"El equipo en una empresa lo es todo", indica. "Sin personas comprometidas que compartan nuestra manera de ver las cosas sería muy difícil convertir la idea en realidad, el valor humano es el activo más importante.

Como autónoma, reclama un mejor "marco fiscal" para los emprendedores que decidan seguir sus mismos pasos. Sacar adelante una empresa es algo que ya califica por sí solo como un sacrificio.

"Exige jornadas de 16 y 18 horas, genera un desgaste mental y personal. Es necesario abrir un debate sobre el sacrificio del emprendedor, de su familia y de los trabajadores", reitera.

Su deseo es que "se apoye con más fuerza" desde el Estado "a la gente que quiere sacar adelante el país".