"Ahora iré en coche": la tragedia de Urda da "la puntilla" a la Alta Velocidad en Aragón tras meses de incidencias y retrasos

La tragedia ferroviaria de Urda ha dado "la puntilla" a una Alta Velocidad que acumula meses de incidencias y retrasos en Aragón.

La línea Madrid-Zaragoza-Barcelona no ha vuelto a ser la misma desde el accidente de Adamuz, y los usuarios temen que esta nueva crisis agrave una situación ya de por sí delicada.

Solo en la provincia de Zaragoza sigue habiendo más de una decena de restricciones de velocidad, una medida que se ha enquistado y que ha terminado alargando excesivamente los trayectos.

Los continuos problemas y la reducción de frecuencias para asegurar los trabajos de Adif el mayor número de horas por la noche han empujado a muchos usuarios al vehículo privado.

Y todo apunta a que, hasta que se dé una solución que permita restituir la confianza en el modelo, cada vez serán más los que opten por no subirse al tren.

Los efectos de la crisis de la Alta Velocidad se notan ya en municipios como Calatayud, donde muchos vecinos viajan a diario a la capital por trabajo.

Los hay, según cuenta su alcalde, José Manuel Aranda, que han decidido pasarse al vehículo privado y que, por el momento, no piensan dar marcha atrás.

Él es una de las personas que recurre con frecuencia a la Alta Velocidad, y sus sensaciones no pueden ser más negativas.

"Seguimos estando igual que hace nueve meses. La única diferencia es que el tren que sale de aquí a las 8.20, que se había retrasado 20 minutos por las limitaciones de velocidad, ahora llega cinco minutos antes", explica.

Los vecinos de Calatayud tardaban antes entre 55-57 minutos y 1 hora y 10 en llegar a Madrid, pero desde Adamuz, la media está en 1 hora y 40 minutos.

"Te vas adaptando, pero lo peor es la inseguridad de no saber si llegarás a la hora. Ahora mismo, llegar a tiempo es casi una utopía", añade el regidor.

Como ejemplo pone el tren de las 8.06. Llegaba a las 9.20 y, teóricamente, ahora tendría que hacerlo a las 9.40, pero "casi nunca es así".

De "modélico" a "caótico"

En los últimos meses, los usuarios han asistido atónitos a episodios como el incendio de un AVE en pleno Día del Pilar, que obligó a evacuar a cientos de pasajeros.

Aquella incidencia tardó una semana en resolverse, "una muestra más" de cómo un sistema "modélico" ha pasado a ser "caótico".

En estos momentos, la incertidumbre es máxima en puntos como Calatayud o Zaragoza capital.

El posible corte durante dos años para acometer las imprescindibles obras de mejora no solo "dañará la economía y la Marca España" como advierten los empresarios, sino que podría traer verdaderos quebraderos de cabeza a los particulares que, ya sea por ocio o por trabajo, necesitan desplazarse a Madrid o Barcelona.

Esto se notará especialmente en la localidad bilbilitana, donde hay personas que viven allí y tienen su empresa en Madrid, una decisión que "tenía su razón de ser por la Alta Velocidad".

Todo esto hace que haya una máxima expectación sobre lo que pueda decir mañana el ministro Óscar Puente durante su comparecencia ante la Diputación Permanente.

El alcalde de Calatayud espera que el Ministerio de Transportes abra una verdadera reflexión sobre el futuro del modelo y que no deje pasar el tiempo como sucedió tras Adamuz.

"Muchos todavía tenemos en la retina lo que ocurrió aquel 18 de enero. Ellos mismos han reconocido que hay partes del trazado obsoletas", expone.

Lejos de quedarse ahí, recalca que la implantación de otros operadores obliga a una "exquisita coordinación" para generar seguridad en el usuario y que, de no actuar, se corre el riesgo de llegar a un punto de no retorno.