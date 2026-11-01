El PSOE-Aragón cierra filas con Óscar Puente en plena crisis por el accidente de tren de Urda: "No es momento de señalar a nadie"

El PSOE-Aragón cierra filas con el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la tragedia ferroviaria de Urda, en la que han perdido la vida 69 personas.

En las últimas horas han crecido las voces que piden su dimisión. No solo entre PP y Vox sino en partidos clave como Frente Amplio, donde se integra Sumar, socio de la coalición.

En la Comunidad, el PSOE de Pilar Alegría recalca que "es momento de estar a lo que toca".

¿Y qué toca? "Estar a pie de calle dando respuestas con transparencia y buscando y estudiando soluciones. Es lo que la gente espera de los gobernantes", dicen desde el partido.

El tono de estas últimas jornadas ha estado marcado por los tres días de luto nacional. Pero todo apunta a que, pasado el peor trago, no tardará mucho en abrirse la veda.

Los socialistas son conscientes de que el accidente de Urda y la crisis de la Alta Velocidad van a ser uno de los grandes ejes de la campaña; una herida que permanecerá abierta mientras siga Puente como titular del Ministerio de Transportes.

Con todo, nadie quiere convertirse en la nota discordante. Ninguno de los cargos de la Comunidad se ha desmarcado públicamente de la dirección nacional en redes sociales. Tampoco se es excesivamente crítico en privado. "Solo se habla de la tragedia que ha ocurrido", afirman, conscientes de lo que está en juego.

La formación trata de sobreponerse a las críticas señalando que es momento de acompañar a los familiares y estar a su lado; de reconocer la labor de los servidores públicos y de una ciudadanía que se ha volcado de una forma "extraordinaria" en los momentos más difíciles.

En este sentido, y "sin querer entrar a hacer comparaciones de ningún tipo", recuerdan que "jamás ningún ministro ni responsable del PP dio la más mínima explicación, ni por supuesto una rueda de prensa de horas" como la de Óscar Puente, ante las "desgracias ocurridas durante sus gobiernos".

"Tiempo habrá"

Pese a que las investigaciones de la Guardia Civil parecen decantarse ya por una cadena de fallos de seguridad por encima del error humano al que apuntó Puente desde los primeros momentos de la tragedia, los socialistas aragoneses insisten en que ahora hay que respetar los tiempos, bajar el balón al suelo, dejar que se investigue y no señalar.

"El ruido que se está generando y el tono de extrema polarización que se está utilizando en partidos como Vox no ayudan a nada ni a nadie. No creo que ni los propios afectados estén satisfechos con las declaraciones que está haciendo esta gente", asegura uno de los cargos del partido.

A este respecto, dice que "tiempo habrá" si finalmente hay que depurar responsabilidades políticas.

Por lo que ha trascendido, Sánchez volvió a respaldar al ministro -uno de sus principales arietes contra la oposición- tras su extensa comparecencia del viernes.

Todo apunta a que Puente seguirá siendo ministro de Transportes para su intervención del martes ante la Diputación Permanente, aunque a partir de ahí, su horizonte se difumina.

A río revuelto...

Los socialistas de Aragón son conscientes de que, a menos de un mes de las elecciones, la campaña "se complica" y de que la Alta Velocidad va a ser "un tema de confrontación".

"Una semana antes del accidente ya había vídeos en redes sociales en los que ponían al presidente del Gobierno como culpable de la dana, de Adamuz, del volcán y de todos los males", lamenta uno de ellos.

"Si no teníamos poco con el Cercanías, las autovías y todo lo demás, esto es ya lo que faltaba", añade otro.

Está por ver, además, qué efecto tiene la tragedia en las encuestas, en las que subían ligeramente aunque sin opciones de sumar frente a la posible mayoría de PP y Vox, antes del terrible choque.

Aunque parecían haber empezado "enchufados" y con las pilas cargadas tras el mitin de Sánchez en Zaragoza, creen que el accidente va a eclipsar todo lo demás en estas primeras semanas de noviembre.

Los consultados afean a todos -socios y no socios- que se utilice el dolor de las víctimas para "rascar votos", pero temen que "es lo que va a pasar" y que el "interés partidista" se va a poner por delante de todo lo demás.

Como ejemplo ponen al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ya este viernes exigió la dimisión de Puente y se mostró "extraordinariamente preocupado" por los efectos que podría tener un corte de la Alta Velocidad de dos años en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona.

En estos tres días de luto, las declaraciones públicas han sido especialmente comedidas, aunque en redes sociales, la presión ha sido mucho mayor.

En los perfiles oficiales del PP-Aragón se apuntaba a que tanto Sánchez como Puente tenían que dar muchas explicaciones y asumir responsabilidades.

"¿Cómo se explica que Óscar Puente anunciara a bombo y platillo los 350 kilómetros por hora en la línea Madrid-Barcelona y ahora reconozca que el tramo Madrid-Calatayud está en unas condiciones francamente mejorables?", se preguntaban.

"Es lo más suave que van a decir estos días. Somos conscientes de la que se viene", admiten cargos del PSOE.

"Mirar y escuchar"

Entre los consultados ven "comprensible" que se mire al ministro Óscar Puente, pero creen que también se debe "escuchar lo que tiene que decir".

Esto mismo lo aplican a las personas que trabajaban ese día en el centro de control. No creen que haya que "personificar" la tragedia en nadie sino analizar qué ha pasado y buscar fórmulas para que no ocurra nunca más.

CHA pide responsabilidades

Las críticas a Puente llegan tanto en clave nacional como autonómica.

Desde CHA recalcan que la prioridad ha sido desde el principio apoyar a las víctimas y acompañarlas en su dolor, sin tratar de sacar rédito político a esta tragedia.

Pero a renglón seguido, reconocen que dos accidentes en menos de un año y de tanta magnitud como el de Adamuz y el de Urda requieren que el ministro de Transportes asuma responsabilidades políticas.

A este respecto, recuerdan que CHA ya le había retirado su apoyo el pasado mes de enero por los numerosos incumplimientos de sus compromisos con Aragón.