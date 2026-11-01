La "infructuosa" relación de Aragón con Óscar Puente: el ministro debe cuatro bilaterales a la Comunidad

La relación de Aragón con el ministro Óscar Puente solo se puede definir con un calificativo: "infructuosa".

La Comunidad tenía un rosario de cuentas pendientes con el Ministerio de Transportes y, aunque en los primeros contactos hubo "buen feeling", lo que al principio apuntaba a idilio no ha podido terminar peor.

En noviembre de 2024, el propio Puente llegó a decir que tenía una "excelente relación" con Jorge Azcón y que daba gusto trabajar con él.

Estas declaraciones se produjeron semanas después de una visita a Canfranc en la que el ministro se comprometió a defender la reapertura de la línea ferroviaria y a relanzar los tramos pendientes de las autovías del Pirineo.

El 'noviazgo' duró unos meses más. Tanto que llegó a haber una primera bilateral Aragón-Estado en diciembre de 2024 para repasar los "deberes" de ambas administraciones en materia de autovías y otros asuntos prioritarios.

Entonces, todo eran palabras bonitas. Y eso que a este primer encuentro ni siquiera acudió el ministro.

El Gobierno central estuvo representado por segundos niveles de Transportes.

Y aunque de esa reunión salieron pocas cosas en claro, el Ejecutivo de Jorge Azcón arrancó un compromiso a Moncloa: verse cada seis meses para seguir avanzando en todos estos asuntos pendientes.

La delegación aragonesa salió con ciertos acuerdos y la perspectiva de seguir dialogando más adelante, pero todo quedó en nada.

La siguiente bilateral tendría que haber sido en septiembre de 2025, pero nunca más se celebró.

En estos dos últimos años, la DGA y el Ministerio tendrían que haberse visto hasta en cuatro ocasiones. Es lo que, según explican desde el Gobierno de Aragón, se fijó en la primera y única bilateral.

Sin embargo, todos los asuntos 'en el cajón' siguen estando ahí.

Durante meses, al consejero de Fomento, Octavio López, le tocó morderse la lengua en aras de mantener el diálogo y el buen entendimiento, pero en los últimos tiempos, ya con las generales asomando en el horizonte, cualquier esperanza se evaporó.

La relación empezó a torcerse con el accidente de Adamuz y las continuas incidencias del tren.

Tanto que el presidente, Jorge Azcón, ha llegado a protagonizar algún que otro choque con el ministro en redes sociales.

No en vano, Zaragoza ha sido una de las ciudades más afectadas por las limitaciones de velocidad, vigentes nueve meses después del trágico accidente, en el que murieron 46 personas.

Pero la mala relación no ha venido solo por la Alta Velocidad. El rechazo al cercanías Zaragoza-Huesca basándose en un informe sobre la escasa demanda prevista fue otro ejemplo sonado.

Lo mismo con la variante de Sabiñánigo, que lleva meses paralizada.

Y más recientemente, el modelo planteado para el tren Teruel-Sagunto ha provocado una reacción prácticamente unánime en la Comunidad, que ha presentado alegaciones desde todas las instituciones para evitar que "un ferrocarril del siglo XIX" convierta a este tramo en un "cuello de botella" que dinamite la competitividad del territorio.

Años de pullas y dardos

En estos años, los dardos han ido en ambas direcciones, con cartas desde el Pignatelli que no han 'ablandado' el corazón del ministro y declaraciones incendiarias de uno y otro lado.

En octubre de 2025, Puente cargaba contra el "gataflorismo" del PP durante la inauguración del tramo Huesca-Siétamo de la A-22, a la que no acudió ningún cargo popular.

"Si no invitas, numerito. Si invitas, no vienen, que también es hacer el numerito. Y si invitas y vienen, montan el numerito. Que no me hablen de institucionalidad, nunca", declaraba entonces el titular de Transportes.

Y no solo eso, sino que el ministro no ha dudado en dirigirse a Azcón como "Mazcón", una mezcla entre su apellido y el del expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón.

Lo hizo en la precampaña de las autonómicas a través de su medio preferido: las redes sociales.

El balance no ha podido terminar siendo más negativo. "Con Vivienda también ha habido mucha confrontación política, pero al menos ha habido reuniones sectoriales y contactos directos con la ministra", cuentan desde el Pignatelli.

Cuando el ministro anunció que Zaragoza sería una de las primeras ciudades de España conectadas por la Alta Velocidad a 350 kilómetros por hora, más de uno levantó la ceja.

Sobre todo, teniendo en cuenta las cuestiones de "primera necesidad" pendientes en el territorio.

Tras la tragedia de Urda, Azcón ha sido uno de los líderes políticos que ha pedido la 'cabeza' de Puente.

En estos últimos años, el también presidente del PP-Aragón no ha dudado en atacarle al considerar que ha destrozado un modelo que era "un orgullo nacional".

Todo apunta a que los encontronazos irán a más en las próximas semanas y que la Alta Velocidad se convertirá en uno de los caballos de batalla del PP, tanto en el plano autonómico como en el nacional, para evitar que Sánchez siga en La Moncloa cuatro años más.