Aragón vive un cambio de caras para las elecciones generales del 29-N con un paso adelante de las mujeres candidatas

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre supondrán un cambio de caras respecto al precedente del 23 de julio de 2023, cuando Pedro Sánchez revalidó el Gobierno de España gracias al pacto con Sumar y los partidos regionalistas e independentistas.

Estos casi tres años y medio han alterado el tablero político hasta el punto de que varios de los candidatos al Congreso de los Diputados de entonces lideran ahora sus partidos en Aragón. Otros han escalado dentro de las organizaciones y hay quien las ha abandonado.

Los comicios anticipados han traído también el salto de varias candidatas mujeres donde antes había hombres. Dentro de los partidos con representación en la cámara baja, ha ocurrido con CHA-Frente Amplio, Partido Popular y Vox, además de Podemos, que no concurrió en solitario.

Así, por la provincia de Zaragoza los partidos principales han postulado como números uno a: Fernando Beltrán (PSOE), Rocío Dívar (PP), Carmen Rouco (Vox), Marina Rodríguez (CHA-Frente Amplio) y Alicia Arteaga (Podemos).

En Huesca: Begoña Nasarre (PSOE), Ana Alós (PP), Lorena García (Vox), José Luis Parra (CHA-Frente Amplio) y Vicente Oliver Alexandre (Podemos).

Aragón Existe no ha concurrido en estas dos provincias y solo lo hará en Teruel bajo la marca Teruel Existe, que vuelve a liderar Tomás Guitarte siete años después de su histórica llegada a Madrid. El resto de candidatos son: Herminio Sancho (PSOE), Alberto Herrero (PP) y Daniel Alda (Vox), mientras que la coalición de izquierdas no ha presentado listas.

De hecho, y pese al deseo de Izquierda Unida de hacerlo, Teruel ha sido la única circunscripción sin presencia del Frente Amplio o sus alianzas regionalistas.

La provincia de Zaragoza concentra las novedades más relevantes. En el PSOE, Fernando Beltrán sustituye a Pilar Alegría en un movimiento que lo descarta de la candidatura para el Ayuntamiento de la capital en mayo.

Su nombramiento en listas ha acarreado su cese como delegado del Gobierno de España en Aragón, tal como marca la ley. El puesto lo ha ocupado la subdelegada en Zaragoza, Noelia Herrero.

Por su parte, Rocío Dívar ha dado un paso adelante desde el Senado para sustituir a Pedro Navarro, quien ha abandonado la primera línea política. Esta legislatura fue portavoz en la comisión del Caso Koldo en el Senado y protagonizó un sonado cara a cara con Pilar Alegría.

La oscense Ana Alós tendrá su grado de protagonismo de puertas para dentro. Es una de las integrantes del Comité de Campaña del PP como representante de Aragón y enlace con Génova.

"Haber estado allí durante estos años me facilita mucho el trabajo. Conozco a casi todos los que están trabajando allí. Se está trabajando de forma muy organizada y con la maquinaria muy engrasada", aseguró en declaraciones a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Cambios en las Cortes

Las designaciones en Vox, uno de los secretos mejor guardados hasta el borde del plazo legal, traen movimientos en las Cortes de Aragón. La cabeza de lista por Zaragoza, Carmen Rouco, dejará la Vicepresidencia de la cámara si (como todo indica) obtiene el acta de diputada.

Vox deberá elegir un nuevo número dos para el parlamento autonómico, que lidera la popular María Navarro. La diputada Lorena García es la cabeza de lista por Huesca y tampoco se descarta que pueda recalar en Madrid, lo que provocaría otro movimiento en listas.

El grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe también estaría abocado a la misma situación de salir elegido Guitarte en Teruel. El ahora candidato se postuló en 2024 a las elecciones europeas, aunque no obtuvo los votos para recalar en Bruselas.

Si las generales de 2023 significaron el inicio de la carrera política de Jorge Pueyo, las de 2026 pueden ser el equivalente para Marina Rodríguez. CHA, esta vez con Frente Amplio y antes con Sumar, ha elegido una fórmula similar.

La formación ha apostado por la juventud y un valor al alza dentro del partido. Rodríguez es desde 2025 la coordinadora de Choventut Aragonesista y ocupa la Secretaría de Feminismos y Trabajo desde que Pueyo obtuvo la presidencia de CHA.

Alicia Arteaga, de Podemos, cierra el listado de candidatos de los partidos mayoritarios en Zaragoza. La formación en Aragón atraviesa un momento delicado tras la dimisión del coordinador autonómico, Ricard Mitjana, por discrepancias con Madrid.

Los morados concurren en solitario, como ya sucedió en las autonómicas de febrero. No ha sido posible su integración dentro del espacio de CHA y Frente Amplio, ni antes ni después del plazo legal para presentar coaliciones.

La lucha por el denominado voto útil ha agitado el avispero de las negociaciones para el Congreso, pero también para el Senado. Los pactos nacionales han tenido su repercusión en Aragón y habrá dos grandes papeletas de izquierda y derecha entre las grandes formaciones.

Senado de Progreso (PSOE, CHA e IU) por un lado. Del otro, el encaje entre PP y Vox por el que los segundos han postulado solo un candidato en Zaragoza y Huesca (se escogen tres en las papeletas).

El eurodiputado y líder de 'Se Acabó la Fiesta' Luis 'Alvise' Pérez. Europa Press

Una serie de partidos minoritarios completarán el abanico de propuestas en Aragón. Algunos de ellos, como Recortes Cero o el Partido Verde, se han integrado en la candidatura de CHA-Frente Amplio, pero sigue habiendo quien concurre en solitario.

Destaca el caso de Se Acabó la Fiesta. La formación de Alvise Pérez se quedó a unos 300 votos de obtener un escaño en Zaragoza el 8-F y superó, entre otros, a Podemos y el PAR.

Las generales suponen un escenario más complicado para repetir ese hito, pero SALF ha presentado listas en las tres provincias. María Cristina Falcón, la directora de instituto que fue candidata en febrero, repite en la circunscripción central.

El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), el partido animalista PACMA y Por un Mundo más Justo tendrán papeleta en todas las circunscripciones aragonesas.

A esto se suma Falange Española de las JONS al Congreso por Teruel y al Senado por Zaragoza y Frente Obrero (Zaragoza y Huesca).

La Federación Aragonesa de Independientes (FIA) concurre a las dos cámaras en Huesca y solo al Congreso en Zaragoza. Cuenta con alcaldes y concejales en distintos puntos del territorio desde las pasadas municipales.