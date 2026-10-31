Pilar, dueña de una tienda de disfraces de Zaragoza: "Antes Halloween pasaba sin pena ni gloria, ahora tiene mucho auge"

Halloween se ha convertido en una de las citas destacadas del calendario para las tiendas de disfraces.

Así lo constata Pilar Bolea, responsable de la tienda de disfraces 'Bacanal' en Zaragoza. Este negocio, con tres décadas de vida, ha sido testigo de la evolución de esta fiesta.

"Antes Halloween pasaba sin pena ni gloria", recuerda. Sin embargo, en los últimos diez años, la celebración "ha tomado un auge muy grande", destaca Pilar.

En este sentido, la responsable cuenta cómo al principio eran solo los estadounidenses que vivían en Zaragoza quienes celebraban esta tradición.

"Yo sí que lo notaba, porque bajaba mucha gente de la base americana, cuando estaban aquí. Yo no lo entendía y decía, pero, ¿por qué esta gente? Y era precisamente por Halloween", recuerda con una sonrisa.

Las ventas este año

Pilar explica que el comportamiento de las ventas este año está siendo desigual.

Mientras que las compras por internet han aumentado considerablemente, la tienda física ha registrado una menor actividad durante los últimos días.

Además, según explica Bolea, "a nivel de web se vende ya desde el mes de septiembre, cuando en tienda es solo esta semana".

La tienda 'Bacanal' de Zaragoza E.E. Zaragoza

La responsable incide en que "es una fiesta que tiene mucho auge y que le gusta mucho a la gente y no le importa gastarse".

Los disfraces más populares

El público que acude a comprar durante estos días es muy variado.

Desde las familias enteras que disfrazan a sus bebés, los niños que se preparan para salir a recoger caramelos hasta jóvenes y mayores que buscan tanto disfraces completos como pequeños complementos.

"La gente joven a lo mejor no compra un disfraz entero, pero su careta, su maquillaje, cualquier detalle se lo pagan" explica Pilar.

Entre los productos más demandados destacan las capas y túnicas negras, las máscaras y los disfraces inspirados en personajes de videojuegos y series.

Además, Pilar explica que las tendencias cambian de una temporada a otra, "el 'Juego del Calamar' el año pasado fue un boom, este año no, se vende pero no tanto".

En este sentido, la responsable también menciona la importancia de la comodidad en los disfraces.

"El preso de Hannibal, que es un mono entero, se vende mucho pero porque la gente también busca la comodidad en los disfraces", explica Bolea.

Después de 30 años detrás del mostrador, Pilar ha visto cómo Halloween ha pasado de ser una celebración minoritaria a convertirse en una cita cada vez más popular.