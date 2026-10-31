Los empresarios alertan de graves riesgos para la economía de Aragón y la 'Marca España' si Puente corta la Alta Velocidad

El corte de la Alta Velocidad en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona que valora Óscar Puente tras la tragedia ferroviaria de Urda tendría unas consecuencias "gravísimas" para la economía de Aragón y la 'Marca España'.

El presidente de CEOE-Aragón, Benito Tesier, recalcaba este viernes que "se puede entender que venga una situación sobrevenida", pero no que falle "un sistema completo". Y más teniendo en cuenta que otras grandes potencias como Japón llevan 62 años sin un accidente en la Alta Velocidad.

Para el director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, José Miguel Sánchez, conviene esperar a la opinión de los técnicos y no tomar decisiones en caliente.

Si finalmente se tiene que parar la circulación -se está hablando de hasta dos años para acometer las obras, empezando por el tramo Madrid-Calatayud a principios de 2027- "lo primero tendría que ser dar alternativas" a las miles de personas que cada día se mueven en tren.

"No podría ser algo inmediato. Hay mucha gente que tiene billetes sacados, así que no deberían suprimirla de golpe", razona Sánchez.

El accidente de Adamuz ya afectó a las empresas. En estos meses, los continuos retrasos e incidencias han hecho que se haya multiplicado el uso de coches de alquiler.

Muchos empresarios y particulares han terminado recurriendo a ellos para no llegar tarde a reuniones o no perder un vuelo.

"Si la gente ya no se fiaba, ahora se va a disparar el uso de este tipo de vehículos", auguraba minutos después de la comparecencia del ministro de Transportes.

En su opinión, un eventual corte tendría consecuencias que irían "mucho más allá de la economía de Aragón", ya que la noticia tendría un efecto devastador para "la imagen de España en el mundo". Sobre todo desde el punto de vista del turismo.

"Antes, la Alta Velocidad se ponía siempre de ejemplo. Tras estos dos accidentes, esa marca va a caer en picado, y eso es lo que más me preocupa", admitía.

Él es una de las miles de personas que viaja a menudo a Madrid. Antes iba seguro, pero ahora casi tiene que hacer "un esfuerzo" para subir al tren.

Lo que también le parece "vergonzoso e intolerable" es que haya compañías -en este caso Ouigo- que cancelen sus trayectos "de la noche a la mañana sin dar tiempo al usuario para buscar una alternativa", una decisión que termina teniendo repercusiones en el conjunto del sistema.

"Atención y preocupación"

Cepyme Aragón también sigue con "atención y preocupación" las informaciones sobre una posible interrupción temporal de la línea.

"Consideramos fundamental que cualquier decisión priorice la seguridad de los viajeros y trabajadores, se sustente en criterios técnicos rigurosos y contemple soluciones que permitan minimizar las consecuencias para la ciudadanía y la actividad empresarial", dicen desde la organización.

En este sentido, recalcan que la conectividad constituye "un factor estratégico para la competitividad de Aragón y para el desarrollo de sus pequeñas y medianas empresas". Por ello, ven necesario conocer el alcance de las actuaciones previstas, su calendario y las alternativas que garanticen la movilidad durante las obras.

"Desde el respeto a las decisiones técnicas y a las investigaciones en curso, confiamos en que las administraciones competentes mantengan un diálogo transparente con los agentes económicos y sociales para encontrar las soluciones que mejor concilien seguridad, eficacia y continuidad del servicio de Alta Velocidad", añaden.

Efectos en el turismo

El corte tendría, también, efectos dramáticos para el turismo local.

Para el presidente de Horeca Hoteles, Antonio Presencio, hay que ser capaces de "conciliar seguridad y movilidad".

"A día de hoy tenemos capacidad y medios. No queremos ni pensar en qué efectos tendría", reconocía.

Como Cepyme, confía en que el Gobierno de España cuente con la Comunidad antes de tomar cualquier decisión.