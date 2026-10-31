Un alto cargo de CCOO en Aragón enciende las redes con un tuit sobre Fátima Báñez: dice que ha sido "un hacker"

El secretario de Diálogo Social, Empleo y Formación Sindical de CCOO Aragón, Carmelo Asensio, ha encendido la polémica en redes sociales con un mensaje en el que daba una particular 'despedida' a Fátima Báñez, una de las 69 víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Urda.

El que fuera concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza por CHA entre 2011 y 2019 aseguraba en ese mensaje que su muerte es una "macabra ironía del destino".

"Una de las víctimas mortales del trágico accidente ferroviario formó parte del gobierno de Rajoy que recortó el presupuesto del Ministerio de Fomento en 2094 millones y la inversión en infraestructuras de transporte un 14'8%. Los recortes matan", se leía en su perfil en sus redes sociales.

El mensaje recuerda mucho al polémico y desafortunado tuit de RTVE, por el que la Radio Televisión pública terminó pidiendo disculpas.

En el caso de Asensio no se trata de un mensaje aislado, sino que él mismo había contestado con esta misma publicación a los líderes del PP que se han despedido en redes sociales de la exministra.

Así ha ocurrido con el propio Alberto Núñez Feijóo, Mariano Rajoy o Jon Echeverría, candidato del PP por Guipúzcoa.

Las reacciones no han tardado en llegar. La cuenta oficial del PP-Aragón le ha instado a "rectificar de inmediato" y pedir disculpas por la "bajeza inmunda" que acababa de publicar.

La diputada popular Susana Gaspar se ha unido también a las críticas: "Tú solo te retratas. Hace falta ser mala persona para escribir esto", le contestaba en X.

No obstante, en las últimas horas, el propio Carmelo Asensio ha publicado otro mensaje en redes -esta vez en Facebook- para asegurar que todo se trataba "de un hackeo".

"Me acaban de avisar de este desafortunado mensaje que en absoluto he colgado yo desde mi cuenta. Me la han hackeado y por supuesto lo voy a denunciar a hora mismo", decía.

Mensaje de Carmelo Asensio en Facebook. E. E.

En esta misma publicación, Asensio condenaba el contenido del tuit y se disculpaba por las molestias que haya podido ocasionar.

"Pienso denunciar este mensaje para ver quién me ha hackeado la cuenta", insistía.

Nota disonante

Esta publicación ha sido una de las pocas notas disonantes que ha habido en Aragón en relación a la sentida muerte de la exministra.

Este viernes, CEOE-Aragón organizaba un emotivo minuto de silencio al que acudieron las principales instituciones de la Comunidad.

"Todos le teníamos un enorme cariño y aprecio, además de valoración profesional y personal debido a su forma de ser, a su entrega y a su continua generosidad por el interés general", expresaba el presidente de CEOE-Aragón, Benito Tesier.