Varias tiendas de Zaragoza adelantan su cierre este viernes por miedo a disturbios: habrá dispositivo especial de Policía

Varias tiendas del centro de Zaragoza han decidido adelantar este viernes su hora de cierre por miedo a posibles disturbios, saqueos y actos violentos como los registrados en Barcelona.

En los últimos días han empezado a circular por redes sociales varias convocatorias. Algunas, con el sello o haciéndose pasar por Blocus, el movimiento que está detrás de las protestas radicales que se han vivido estas semanas en otros puntos de España y de Europa.

Ante esta preocupación, la Delegación acaba de anunciar el despliegue de un dispositivo especial preventivo de Policía Nacional para este fin de semana.

Una de las convocatorias apunta a esta misma tarde, y ha habido comerciantes que no han querido correr riesgos.

Especialmente en las calles adyacentes a Alfonso I y Don Jaime, el corazón turístico de la ciudad.

"Los vecinos están alarmados. Varios me han abordado directamente por la calle y he decidido cerrar a las 17.00", cuenta una comerciante del Casco.

Ella estará en el interior, pero trabajará a puerta cerrada.

"He tenido que cancelar varias citas. Hoy esperaba mucha gente con el Volveremos", reconoce.

En otro negocio cercano también están a la expectativa de lo que pueda suceder en las próximas horas.

"Por el momento, normalidad. No creo que pase nada", comentaba su responsable.

Los hay que, directamente, confirman que cerrarán a su hora normal. "Nadie nos ha dicho nada, así que aquí estaremos", comentan.

Las convocatorias

Estos días han podido verse al menos tres convocatorias que señalaban directa o indirectamente a Zaragoza: una para este fin de semana, otra para el 28 de noviembre -día de reflexión- y otra, para el 30, la jornada posterior a las elecciones generales.

La propia alcaldesa, Natalia Chueca, pidió refuerzos por carta al ministro Marlaska para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos democráticos con libertad y tranquilidad y que la seguridad no se vea comprometida en unos días de tanta trascendencia.

La regidora reconoció estar profundamente preocupada por lo que pueda suceder en la ciudad tanto este mes de octubre como en noviembre, aunque no consta que haya recibido respuesta por parte del Ejecutivo central.

Hace escasas fechas, Zaragoza vivió momentos de máxima tensión como consecuencia del acto no autorizado de Vito Quiles y el choque de las manifestaciones que se organizaron a favor y en contra.

La Policía tuvo que recurrir a los antidisturbios y movilizar a su helicóptero y varios drones para restablecer la normalidad ante el vuelco de contenedores y el lanzamiento de objetos por parte de varios manifestantes.

Aquella tarde terminó con cinco detenidos y ocho policías heridos. Uno de ellos, con heridas de gravedad.

Los consultados confían en que si alguien tenía intención de "liarla" en la capital aragonesa en las próximas horas se "comporte" y respete el luto nacional por el accidente de Urda.

"No entenderíamos que hubiese este tipo de comportamientos estando las cosas como están", cuenta una tercera detallista.

Vigilancia policial

Pendientes de todo lo que pasa y de todos los movimientos en redes sociales están tanto la Delegación del Gobierno en Aragón como la Policía Nacional.

Los agentes piden tranquilidad y garantizan que, si hay problemas, la reacción estará a la altura.

También destacan todo el trabajo previo que se está haciendo para garantizar la máxima seguridad.

"Estamos analizando todo y a la expectativa de si esas convocatorias son reales o no. Entendemos que haya cierta intranquilidad entre la ciudadanía, pero en estos momentos no hay motivo de alarma", explican desde el Cuerpo.

En este mismo sentido se pronuncian desde la Delegación, que promete que vigilancia y refuerzos adicionales en función del nivel de riesgo.

La delegada, Noelia Herrero, ha recalcado este viernes que tanto Delegación como Policía Nacional son conocedoras de las supuestas convocatorias de Blocus que están circulando por foros y la preocupación social que se está generando en torno a este fenómeno.

"La Policía Nacional monitoriza todos estos supuestos llamamientos y tiene establecidas las medidas de seguridad ciudadana oportunas. Si bien no hay ninguna convocatoria oficial confirmada para Halloween, dada la preocupación suscitada, se va a desplegar un dispositivo especial preventivo. La seguridad va a estar garantizada", prometía.

También ha aprovechado para hacer un llamamiento para atender "solo informaciones oficiales y no difundir mensajes no contrastados que puedan despertar alarma".