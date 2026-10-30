PP y Vox ponen nueva fecha al presupuesto de 2027: reajustarán las comparecencias para llegar al 22 de diciembre

La tragedia ferroviaria de Urda ha trastocado la precampaña y la vida política en España y Aragón.

La prioridad está ahora en la atención a las víctimas y sus familiares, quedando todo lo demás en un lógico segundo plano.

Con los tres días de luto oficial no solo se han cancelado las presentaciones, actos, charlas y protestas previstas en esta recta final de la semana.

También se ha aplazado la presentación del primer presupuesto del nuevo Gobierno PP-Vox en Aragón, que tendrá unos históricos 8.398 millones de euros de techo de gasto.

La convocatoria, prevista inicialmente para este jueves, quedó suspendida "en señal de duelo", pero para conocer la letra pequeña de las cuentas del próximo ejercicio no habrá que esperar mucho más.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el Gobierno tiene intención de presentar el presupuesto la semana que viene.

Concretamente, el miércoles 4 de noviembre.

Aunque el 'retraso' será de menos de una semana, los ajustados plazos de tramitación obligarán a reordenar el calendario inicial.

La intención del Ejecutivo de Jorge Azcón sigue siendo que sean aprobados definitivamente el 22 de diciembre para que las nuevas cuentas, que pondrán fin a dos años de prórroga, entren en vigor el 1 de enero.

Pero entre su presentación y su ratificación hay varios pasos intermedios. Entre ellos, la calificación del proyecto de ley en la Mesa de las Cortes y su posterior publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

Los planes iniciales del Gobierno apuntaban al inicio de las comparecencias por consejerías este próximo martes, nada más pasar el puente de Todos los Santos.

Las primeras, el propio día 3, iban a ser la del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, y la del vicepresidente Alejandro Nolasco, mientras que el día 4 tendrían que haber pasado por el Parlamento los de Fomento, Octavio López, y Economía, Eva Valle.

Una vez superada esta fase, el texto tendría que haber pasado el llamado debate de totalidad -en el que contará con la mayoría de PP y Vox- de cara a abrir el posterior periodo de enmiendas.

Todas estas fechas son ahora papel mojado. Precisamente, en lo que se está trabajando ahora es en cuadrar el nuevo calendario, todavía más ajustado para 'llegar a la meta' antes del 31 de diciembre.

Qué se sabe de las cuentas

En estas últimas semanas, el propio Azcón ha ido desgranando las grandes cifras del presupuesto.

Por el momento se sabe que Educación podrá contar con 350 millones de euros más, que Sanidad llegará a los 3.100, que Economía se llevará 97, que a Vivienda se destinarán 52 y que en Carreteras se duplicará prácticamente la partida hasta llegar a los 159.

Otra novedad confirmada es la anunciada bonificación al 99% del Grupo II del Impuesto de Sucesiones y la primera rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Con el IRPF, la previsión es iniciar una bajada progresiva del 0,25% al año en los tramos de renta inferiores a los 52.500 euros.

Esto afectará a los cuatro primeros tramos de la vigente tarifa autonómica, según recoge el acuerdo PP-Vox.

'Medio pleno' en Zaragoza

Los tres días de luto oficial también han alterado la actividad de las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

El Parlamento anunciaba ayer la desconvocatoria del trámite de audiencias legislativas del proyecto de ley de infraestructuras aeronáuticas de Aragón prevista para las 9.30 de hoy y la ponencia del proyecto de ley de vivienda de las 12.15.

Por el momento no hay confirmación de cuándo podrán retomarse.

En el Consistorio, este jueves se tendría que haber celebrado el pleno ordinario del mes de octubre.

Con los tres días de luto oficial, la alcaldesa ha limitado su actividad a los minutos de silencio, y lo mismo ha hecho la oposición.

La normalidad se empezará a recuperar este martes, cuando se celebrará una parte del pleno suspendido.

Se convocará como pleno extraordinario y se limitará al apartado de gestión, quedando las mociones de los grupos para una fecha aún por definir.