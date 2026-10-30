La Nueva Romareda se climatizará con un moderno circuito de agua equivalente a 865 piscinas olímpicas

La Nueva Romareda, el futuro estadio del Real Zaragoza, contará con un sistema de climatización a partir de geotermia y próximamente tendrá el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

El organismo puso este jueves en información pública del Boletín Oficial del Estado (BOE) el proyecto para captar agua de un acuífero cercano al recinto. El expediente ya detalla cifras de uso.

A través de un circuito cerrado, el futuro feudo zaragocista captará algo más de 2 millones de metros cúbicos de agua al año (2.164.633). Es el equivalente a cerca de 865 piscinas olímpicas.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza precisan que esta no es una cifra de gasto, sino que se trata de un circuito cerrado. Es decir, el agua volverá a su punto de origen limpia, al contrario que en un sistema de tuberías convencional.

Según recoge el expediente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, se introducirá de vuelta en la tierra con un aumento de temperatura estimado de diez grados centígrados.

El cauce del río Huerva pasa a escasos metros de la Nueva Romareda y transcurre por todo el barrio. No obstante, la CHE precisa que el agua captada procede de una masa subterránea del Ebro.

El objeto concreto del expediente es autorizar el vertido de aguas procedentes de las instalaciones del estadio, de vuelta al acuífero. Tras salir el proyecto a información pública, existe todavía un mes hábil de plazo para formular alegaciones.

Desde el consistorio zaragozano apuntan que se han producido trabajos en los últimos meses. Han consistido en perforaciones desde las inmediaciones del campo de fútbol hasta el citado acuífero. Los trabajos se han extendido por las calles aledañas.

El proceso se ha desarrollado dentro de la normalidad, explican. La autorización solicitada a la CHE por parte del Ayuntamiento responde también a un mero trámite legal, añaden.

GranCasa

La geotermia se utiliza en locales y domicilios particulares, pero también en proyectos a gran escala. Al margen de la Nueva Romareda, uno de los ejemplos en la ciudad de Zaragoza es el centro comercial GranCasa.

La CHE recoge otro expediente reciente relativo a la citada galería. Este mismo mes de octubre, la Comunidad de Propietarios tramitó ante el organismo la solicitud para derivar aguas a un pozo de captación y otros dos de inyección. Los tres se encuentran en la margen izquierda del Ebro.

En este caso, se recoge un caudal medio equivalente al mes, como máximo, de 50 litros por segundo. El máximo anual es de 998.280 metros cúbicos y el máximo instantáneo es de 108 litros por segundo.

Respecto a la construcción de la Nueva Romareda, las obras han sufrido un importante empujón. Desde hace varios meses ya se aprecia la estructura de las gradas.

En especial, el gol sur. Fue la primera parte en ser derribada y presenta un aspecto cada vez más reconocible para un estadio.

Los trabajos arrancaron a la conclusión de la temporada 2023/2024. Junto al gol sur se demolieron espacios como el Cubo o la Gerencia de Urbanismo.

El objetivo es que las obras puedan estar finalizadas en 2027. Existe cierto margen para llegar a los plazos establecidos por la Real Federación Española de Fútbol de cara a la celebración del Mundial de 2030, que España coorganiza con Portugal y Marruecos.